Netflix z niespodzianką dla Polaków! 36 absolutnych hitów właśnie wpadło do serwisu!

Od premiery serwisu w Polsce w 2016 roku Netflix udostępnił już ponad 700 polskich filmów i seriali, w tym 80 produkcji oryginalnych. Jednak na przestrzeni ostatnich lat serca widzów podbijały zarówno całkiem nowe opowieści, jak i momenty, kiedy mogliśmy wspólnie powrócić przed telewizory by obejrzeć ukochane produkcje z przeszłości. Teraz najważniejsze polskie kinowe dzieła ostatnich dziesięcioleci będą mogły trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców – zarówno miłośników klasyki, jak i zupełnie nowych pokoleń widzów.

Na Netflix trafia 36 filmów – klasyków polskiego kina. Tak je znajdziecie

Łącznie aż 36 filmów dołącza do katalogu produkcji dostępnych dla widzów Netfliksa w Polsce. To przekrojowa kolekcja polskich tytułów ukazująca zarówno realia życia w Polsce, jak i uniwersalne ludzkie doświadczenia – od kultowych komedii i satyr PRL-u, przez kino moralnego niepokoju i arcydzieła historyczne, aż po dramaty psychologiczne oraz produkcje nagradzane na całym świecie.

Na liście znalazły się filmy wyreżyserowane m.in. przez zdobywców Oscarów. Szczególne miejsce zajmuje twórczość Andrzeja Wajdy – 2026 rok został bowiem ogłoszony Rokiem reżysera z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Wśród produkcji do obejrzenia od dzisiaj odnajdziemy również inne wybitne filmy nominowane do Oscara, takich twórców jak Roman Polański, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Antczak czy Krzysztof Kieślowski. Nie zabraknie też uwielbianych tytułów stworzonych przez mistrzów polskich komedii: Stanisława Bareję oraz Juliusza Machulskiego, a także Sylwestra Chęcińskiego. Wśród klasyków widnieją ponadto filmy w reżyserii Marka Koterskiego, Władysława Pasikowskiego czy Romana Załuskiego.

Od dzisiaj widzowie zobaczą na stronie głównej serwisu dedykowaną kategorię zatytułowaną „Ponadczasowe skarby polskiego kina”, w której znajdą się wszystkie te filmy. Ułatwi to odnalezienie tytułów zarówno zagorzałym fanom kina, jak również zaprosi do odkrywania polskiego dorobku kinematograficznego młodsze pokolenie i osoby, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z najbardziej kultowymi produkcjami.

Pełna lista nowych tytułów dostępnych w serwisie Netflix od 15 kwietnia

„Dzień świra” (2002)

„Barwy ochronne” (1977)

„Brunet wieczorową porą” (1976)

„Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” (1978)

„Człowiek z marmuru” (1977)

„Człowiek z żelaza” (1981)

„Faraon” (1966)

„Galimatias” (1989)

„Kingsajz” (1988)

„Kogel-Mogel” (1988)

„Kroll” (1991)

„Krótki film o miłości” (1988)

„Krótki film o zabijaniu” (1998)

„Krzyżacy” (1960)

„Miś” (1981)

„Nie lubię poniedziałku” (1971)

„Niewinni czarodzieje” (1960)

Noce i dnie (1975)

„Nóż w wodzie” (1962)

„Piłkarski poker” (1989)

„Poszukiwany, poszukiwana” (1973)

„Psy” (1992)

„Rejs” (1970)

„Ryś” (1982)

„Seksmisja” (1984)

„Trzy kolory: Niebieski” (1993)

„Trzy kolory: Biały” (1994)

„Trzy kolory: Czerwony” (1994)

„Vabank” (1981)

„Vabank II” (1985)

„Wielki Szu” (1983)

„Ziemia obiecana” (1975)

„Popiół i diament” (1958)

„Sami swoi” (1967)

„Nie ma mocnych” (1974)

„Kochaj albo rzuć” (1977)

