4 seriale i 2 filmy na Netflix, idealne dla seniorów. Są doskonałe

W świecie pełnym historii o młodości, to właśnie opowieści o seniorach niosą największą życiową mądrość. Bohaterowie tych filmów i seriali pokazują, że z wiekiem nie tracimy ciekawości świata – przeciwnie, uczymy się patrzeć na niego z dystansem, humorem i większym zrozumieniem. To historie o przyjaźni, zmianach i odnajdywaniu sensu na każdym etapie życia, często wzbogacone wybitnymi rolami aktorskimi. Przejrzyj naszą listę i poszukaj czegoś dla siebie lub swoich bliskich.

6 produkcji na Netflix idealnych dla seniorów – seriale i filmy o dojrzałym życiu

„Grace i Frankie”



W serialu Jane Fonda (Grace) i Lily Tomlin (Frankie) wcielają się w role dwóch kobiet, których życie niespodziewanie staje na głowie. Ich mężowie nagle obwieszczają bowiem, że są gejami i mają się ku sobie. Mimo że nigdy za sobą nie przepadały, panie muszą stanąć ramię w ramię, zmierzyć się z niepewną przyszłością i wypracować nową definicję „rodziny”.



„The Kominsky Method”



To jeszcze nie koniec kariery niegdyś znanego aktora Sandy’ego Kominsky’ego i jego długoletniego agenta Normana Newlandera. W rolach głównych zobaczymy laureatów Oscara Michaela Douglasa (Kominsky) oraz Alana Arkina (Newlander), wcielających się w dwóch przyjaciół zręcznie omijajacych kłody, które nieubłaganie rzuca im pod nogi życie w Los Angeles, mieście młodości i urody.



„Kto się śmieje ostatni?”



Al Hart, emerytowany menedżer gwiazd, zachęca do powrotu na scenę komika Buddy’ego Greena — swojego byłego klienta, który przestał występować 50 lat wcześniej. Dawni znajomi wspólnie opuszczają dom spokojnej starości i wyruszają w trasę po całym kraju.



„Tajny informator”



Emerytowany profesor Charles (Ted Danson) czuje, że życie niczym go już nie zaskoczy. W ciągu roku od śmierci żony pozwolił, aby przytłoczyła go rutyna i oddalił się od swojej córki, Emily (Mary Elizabeth Ellis). Gdy jednak wyniuchuje w gazecie ogłoszenie prywatnej detektyw Julie (Lilah Richcreek Estrada), postanawia zaryzykować i rozpocząć nową przygodę. Jego misja? Przeniknąć incognito do domu spokojnej starości Pacific View w San Francisco, aby rozwikłać zagadkę skradzionej pamiątki rodzinnej. Podejrzani są wszyscy, zarówno personel placówki, jak i jej pensjonariusze, więc Charles musi działać tak, by nie zwrócić na siebie uwagi Didi (Stephanie Beatriz) - wszechwiedzącej dyrektorki ośrodka, która ma oczy dookoła głowy. Zachowywanie pozorów nie będzie jednak łatwe, bo przez swoje przyjazne usposobienie mężczyzna szybko przywiązuje się do współmieszkańców. Jako "tajny informator" Charles wyrusza w ekscytującą podróż, dzięki której odkrywa, że życie ma mu jeszcze sporo do zaoferowania, a także ponownie zbliży się do Emily.



„Nasze noce”



Addie i Louis to wdowa i wdowiec, którzy mają już dawno za sobą najlepsze lata, największe szaleństwa, najpiękniejsze plany i marzenia. Żyją sobie statecznie i bez większego szumu w swych domach pełnych pamiątek po dobrze przeżytym życiu. Doskwiera im jednak samotność, a że są sąsiadami, nawiązują niezobowiązujący romans. Nie żeby coś komuś udowodnić, lecz po prostu żeby móc z kimś porozmawiać, do kogoś się przytulić, przeżyć jeszcze u czyjegoś boku coś prawdziwego. Dwójka kochanków w jesieni życia doskonale zna swoje wady i słabości, a nawet część dawnych grzechów, jednakże krucha z początku więź przeradza się w coś znacznie poważniejszego.



„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów – Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) – którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

