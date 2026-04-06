Mocne premiery na Netflix w drugim tygodniu kwietnia – tutaj pełna rozpiska!

W tygodniu od 6 do 12 kwietnia na Netflix pojawi się 13 nowych tytułów. Jak zwykle, większość z premier dotyczy całkowitych świeżynek, ale platforma dba też o fanów klasyków oraz tych, którzy wyczekują filmów, niedawno jeszcze granych w kinach. Znajdzie się również coś dla fanów dokumentów i historii na faktach, będzie dużo thrillerów i kryminałów, do których przyzwyczaił nas już Netflix oraz klasyki kina, z takim sławami jak Nicole Kidman czy Sean Penn w głównych rolach. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier i nie przegapcie nowości tego tygodnia na Netflix.

Lawina nowości od Netfliksa w drugim tygodniu kwietnia. Rozpiska premier w dniach 6-12 kwietnia

„Sportowe opowieści: Szach-mat”



Powszechnie uważany za najlepszego szachistę wszech czasów Magnus Carlsen przyjmuje wyzwanie rzucone przez Hansa Niemanna — wschodzącą gwiazdę, która wybiła się na szachach online i ich niezwykłej popularności. Kulminacją kariery Niemanna była pamiętna i pełna kontrowersji wygrana nad Carlsenem podczas turnieju Sinquefield Cup, która ostatecznie doprowadziła do szokujących oskarżeń i wyznań. Niemann znów próbuje zająć miejsce na szczycie szachowego światka, przygotowując się do wielkiego rewanżu z Carlsenem w 2024 r.Premiera: 7/4/2026



„Beetlejuice Beetlejuice”



Po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid otwiera portal do zaświatów. Prawdziwy Chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice'a trzy razy.

Premiera: 7/4/2026



„Juror #2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Premiera: 7/4/2026



„Joker: Folie à Deux”



Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie, Jokerze. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa.

Premiera: 7/4/2026



„Super/Man: Historia Christophera Reeve'a”



Dokument przedstawia historię życia Christophera Reeve'a, aktora wsławionego rolą Supermana, który po feralnym upadku z konia został sparaliżowany. Zdarzenie to przyczyniło się do jego aktywności na rzecz leczenia urazów kręgosłupa i wsparcia niepełnosprawnych.

Premiera: 7/4/2026



„Apollo 13”



Oparta na faktach historia misji statku kosmicznego Apollo 13. Astronauci Lovell, Haise i Swigert mieli lecieć statkiem Apollo 14, ale zostali przesunięci do załogi Apollo 13. Jest rok 1970, Amerykanie zaliczyli już lądowanie na Księżycu i społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem - do czasu aż na statku następuje wybuch...Premiera: 7/4/2026



„Zaufaj mi: Fałszywy prorok”



Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny prezentuje historię Samuela Batemana — samozwańczego następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), Warrena Jeffsa — opowiedzianą z perspektywy pary, której udało się dostać do jego najbliższego kręgu. Badaczka sekt, Christine Marie, i jej mąż, operator kamery Tolga Katas, przeprowadzają się do Short Creek w stanie Utah, aby wesprzeć pogruchotaną społeczność członków FLDS, która może paść ofiarą nowego „proroka”. Gdy małżeństwo odkrywa dowody niebywałych nieprawości, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Widzowie mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały i relacje z pierwszej ręki, a także odkryć manipulacyjne techniki Batemana i poznać kobiety, które zdobyły się na odwagę i przerwały zmowę milczenia. Serial „Zaufaj mi: Fałszywy prorok”, którego reżyserką jest zdobywczyni Emmy i nagrody Peabody’ego Rachel Dretzin („Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”), to fascynująca opowieść o poświęceniu, podstępności i zaklętym kręgu nadużyć w jednej z najbardziej zamkniętych społeczności w Ameryce.

Premiera: 8/4/2026



„Życiowe błędy”



Laureat nagrody Emmy, Dan Levy, zaprasza na nowy odważny serial łączący komediową sagę z thrillerem kryminalnym. Bohaterami „Życiowych błędów” są Nicky (Levy) i Morgan (Taylor Ortega), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.

Premiera: 9/4/2026



„Rodzina trzyma się razem”



Po śmierci matki, która była ich podporą i przewodniczką, jedenaścioro rodzeństwa w wieku od 7 do 23 lat próbuje zachować jedność w obliczu nieszczęścia. Dla niektórych handel narkotykami wydaje się stanowić jedyną możliwą drogę. Ten daleki od jednomyślnego wybór wystawia rodzinne więzi na poważną próbę.

Premiera: 9/4/2026



„Morderczy żywioł”



Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego — głodne rekiny.

Premiera: 10/4/2026



„Przypływ”



Po trzech latach za kratkami Eduardo (José Condessa) powraca do Rabo de Peixe, które jest targane napięciami ekonomicznymi i politycznymi mogącymi doprowadzić do wysiedlenia rodzin, zniszczenia rybołówstwa i odmienienia na zawsze oblicza wyspy. Połączona nierozerwalnymi więzami przyjaźni czwórka postanawia założyć „Nocnych Mścicieli” — wyrastający z lokalnej społeczności, tajemniczy i działający w cieniu ruch mający przywrócić władzę tym, którzy zbyt długo byli uciszani. W miarę rozwoju rebelii granica między oporem a przemocą zaczyna się jednak dramatycznie zacierać — gdy sprawiedliwość jest wymierzana nocą, ktoś musi płacić cenę w świetle dnia.

Premiera: 10/4/2026



„Rodzina Furych”, 2. sezon



Serial „Rodzina Furych” powraca z drugim sezonem, w którym śledzimy losy mistrza świata wagi ciężkiej Tysona Fury’ego, próbującego po raz kolejny przejść na emeryturę i odnaleźć się w życiu poza boksem w Morecambe Bay. Razem z żoną Paris Fury, ich siedmiorgiem dzieci oraz zawsze mającym wiele do powiedzenia ojcem, Johnem Furym, Tyson przekierowuje swoją mistrzowską ambicję na nowe przedsięwzięcia — od rodzinnej podróży do Monako, przez inwestycję w konia wyścigowego, po coraz kreatywniejsze sposoby na wypełnienie czasu.

Premiera: 12/4/2026



„Tłumaczka”



Kiedy Silvia Broome (Nicole Kidman), tłumaczka pracująca dla ONZ, podsłuchuje rozmowę o planach zamachu na afrykańskiego dygnitarza, wywiad amerykański wysyła do zbadania sprawy Tobina Kellera (Sean Penn), doświadczonego przez życie agenta federalnego. Keller na początku nie wierzy, że piękna tłumaczka mówi prawdę. Broome rozumie, że sama znalazła się na celowniku zamachowców, więc stara się na własną rękę zapobiec spiskowi… jeśli zdoła przeżyć i kogokolwiek przekonać do swojej racji.

Premiera: 12/4/2026

