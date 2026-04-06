„Dawno nie widziałam tak dobrego serialu”. Widzowie zachwyceni nowym horrorem psychologicznym Netfliksa

Jeśli „Carrie” jest historią grozy o dziewczynce stającej się kobietą, a „Dziecko Rosemary” jest dreszczowcem o kobiecie stającej się matką, to „Tu zdarzy się coś strasznego” jest horrorem o kobiecie zostającej żoną. Nowy serial Netfliksa szturmem podbija serca widzów.

„Tu zdarzy się coś strasznego" to nowy, doskonały serial Netfliksa. To piszą o nim zachwyceni widzowie

„Wow... Dawno nie widziałam tak dobrego serialu. Atmosfera iście niepokojąca od początku do samego końca”; „Świetnie aktorsko i wciągający klimatyczny scenariusz.. Bardzo ciekawa propozycja na wieczór”; „Bardzo zaskakujące zakończenie. Serial mroczny z dusznym klimatem. Gęsta atmosfera wyczuwalna w każdym odcinku. Świetne ujęcia, bardzo ciekawe ruchy kamerą. Dawno serial mnie tak nie wciągnął, żebym pochłonęła go na dwa razy”; „Super wciągający. W klimacie »Zagłady domu Usherów« czy »Nawiedzonego domu na wzgórzu«”; „Arcydzieło dla ludzi kochających poczucie niepewności i dramatu. Wciąga coraz głębiej z każdą minutą, poczucie popadania w otchłań towarzyszy cudownym ujęcia, pięknie spójne szczegóły. Z chęcią wrócę do tej produkcji nie jeden raz i każdemu widzącemu tą recenzję z czystym sercem polecam. Dawno nie widziałam tak dobrego scenariusza bez dopowiedzeń” – piszą zachwyceni odbiorcy w sieci.

Serial „Tu zdarzy się coś strasznego” opowiada o Rachel (Camila Morrone), która bierze ślub za pięć dni. Razem z narzeczonym, Nickym (Adam DiMarco), wyrusza w drogę do położonego na odludziu rodzinnego domu wakacyjnego w środku zaśnieżonego lasu, gdzie planują wymarzoną ceremonię ślubną. To naprawdę piękny pomysł gdyby nie to, że skłonna do przesądów i paranoi Rachel nie może wyzbyć się uczucia, że zdarzy się coś okropnego. Jej złe przeczucia w połączeniu z serią dziwnych zbiegów okoliczności i nieprzyjemnych niespodzianek zmuszają ją do rozważań – co sprawia, że dwie osoby są bratnimi duszami? A nawet gorzej – co mogłoby być straszniejsze niż zobowiązanie na całe życie wobec niewłaściwej osoby?

