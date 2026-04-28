Rozmawiała z nim na kamerce, gdy ktoś zaatakował. Zwiastun wbija w fotel

Pochodzący z Apple Studios serial został napisany przez twórcę i showrunnera Davida J. Rosena („Sugar”, „Łowcy”), który jest także producentem wykonawczym. Reżyserem i producentem wykonawczym jest David Gordon Green („Nutcrackers”, „Mythic Quest”, „Prawi Gemstonowie”).

Nowość od Apple TV+. Serialowy thriller z nietypową fabułą z pierwszym zwiastunem

Serial „Pełna przyjemność gwarantowana” opowiada historię świeżo rozwiedzionej Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i … piłki nożnej. Przekonana, że była świadkiem przestępstwa, a jednocześnie tocząca batalię o opiekę nad dzieckiem i przeżywająca osobisty kryzys Paula, rozpoczyna własne śledztwo. Może ono prowadzić do ujawnienia większego spisku, a zarazem stać się kluczem do odbudowy rodziny i poczucia własnej wartości.

W rolach głównych występują laureatka nagrody Emmy Tatiana Maslany („Orphan Black””,The Monkey”) oraz Jake Johnson („Mythic Quest”, „Jess i chłopaki”).

W obsadzie zobaczymy również Brandona Flynna („Trzynaście powodów”) i Murraya Bartletta („The Last of Us”, „Biały lotos”), oraz Jessy Hodges („Barry”), Jona Michaela Hilla („Elementary”), Charliego Halla („Życie seksualne studentek”, „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”), Kiarrę Hamagami Goldberg („Charmed”, „Invasion”), Noli Wallace („The Strangers: Chapter 2", „The Strangers: Chapter 3”) oraz Dolly De Leon („Dziewięcioro nieznajomych”, „W trójkącie”).

Pierwszy sezon serialu „Pełna przyjemność gwarantowana”, liczący 10 epizodów, zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w środę, 20 maja. Kolejne będą emitowane co środę, aż do 15 lipca.

