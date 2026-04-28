„Ród Smoka” wraca z 3. sezonem. Będzie lepiej niż wcześniej? Mocny zwiastun

Serial „Ród smoka” powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew” i przedstawia wydarzenia, które miały miejsce 200 lat przed tymi z „Gry o tron”. Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym trzeciego sezonu serialu jest Ryan Condal. George R.R. Martin jest współtwórcą i producentem wykonawczym – podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich odsłon. Jednocześnie autor książek zdecydował po drugim sezonie, że nie będzie współpracował z showrunnerem przy okazji kolejnego, z powodu różnic kreatywnych i zmian, jakie wprowadzono do jego dzieła.

Co w 3. sezonie „Gry o tron”? Wojna rozpętała się na dobre – zwiastun

Wojna domowa pomiędzy Czerwonymi a Zielonymi z rodu Targaryen rozpętała się na dobre. Trzeci sezon serialu rozpocznie się od odcinka, który planowano oryginalnie jako finał drugiej odsłony, jednak ze względu na budżet i brak czasu, wylądował on jako pierwszy epizod kolejnej. Widzowie zobaczą zatem wybuchowy atak na Królewską Przystań z udziałem smoków, które oglądać możemy też na pierwszych fotkach z serialu, jak i zwiastunie.

W obsadzie serialu pojawią się: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain oraz Barry Sloane.

„Ród smoka”. Kiedy premiera trzeciego sezonu? Ile jeszcze sezonów?

Trzeci sezon „Rodu Smoka” to przedostatni, jaki został wyprodukowany przez HBO Max. Jego pierwszy odcinek zadebiutuje na platformie HBO Max już 22 czerwca.

