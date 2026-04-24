Ten serial jest rozszerzeniem ukochanego uniwersum. Debiut – na dniach!

Platforma Apple TV udostępniła zwiastun serialu „Gwiezdne Miasteczko„ (”Star City”), długo wyczekiwanego dramatu od nagradzanych twórców Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore’a, który jest rozszerzeniem uniwersum „For All Mankind”.

Paranoiczny thriller wpada na Apple TV. To rozszerzenie ukochanego serialowego uniwersum

„Gwiezdne Miasteczko” to dynamiczny, paranoiczny thriller, który przenosi nas z powrotem do kluczowego momentu alternatywnej historii wyścigu kosmicznego, kiedy to Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka, który wylądował na Księżycu. Tym razem jednak historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

W serialu występują Rhys Ifans („House of the Dragon”), Anna Maxwell Martin („Motherland”), Agnes O’Casey („Black Doves”), Alice Englert („Bad Behaviour”), Solly McLeod („House of the Dragon”), Adam Nagaitis („Chernobyl”), Ruby Ashbourne-Serkis („I, Jack Wright”), Josef Davies („Andor”) oraz Priya Kansara („Bridgerton”).

Serial „Gwiezdne Miasteczko” został stworzony przez Nediviego, Wolperta i Moore’a. Wolpert i Nedivi pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych obok Moore’a i Maril Davis z Tall Ship Productions, a także Steve’a Ostera i Andrew Chamblissa. Serial został wyprodukowany dla Apple TV przez Sony Pictures Television.

„Gwiezdne Miasteczko„. Kiedy premiera na Apple TV?

Emocjonujący, ośmioodcinkowy serial „Gwiezdne miasteczko” zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w piątek, 29 maja. Kolejne będą emitowane co piątek, aż do 10 lipca.

