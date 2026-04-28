13 najlepszych filmów, które wpadły w kwietniu do sieci. Od „Hamneta” po „Wichrowe wzgórza”

Kwiecień przyniósł wyjątkowo mocną falę premier na platformie streamingowej CANALVOD — od głośnych adaptacji literackich, przez poruszające historie inspirowane faktami, aż po świeże hity prosto z kin i propozycje dla całej rodziny. Jeśli zastanawiasz się, co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”, dobrze trafiłeś. Wybraliśmy tytuły, które naprawdę przyciągają uwagę i nie pozwalają się oderwać od ekranu.

13 nowości na streamingu z kwietnia, które warto zobaczyć

„Wysokie i niskie tony”



Opowieść o stracie, poszukiwaniu i odkryciu więzi, które łączą rozdzielonych w dzieciństwie braci. Jeden z nich to światowej sławy dyrygent, drugi ­– skromny pracownik szkolnej stołówki. Wydaje się, że dzieli ich wszystko, lecz miłość do muzyki istnieje ponad podziałami. Odkrywając zdolności brata, dyrygent postanawia zmienić koleje losu, by zadośćuczynić obojgu za stracony w przeszłości czas i możliwości.



„Wichrowe wzgórza”



Nowa interpretacja klasycznej historii o namiętności, obsesji i zemście z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych. Na tle surowego krajobrazu rodzi się uczucie, które z czasem przeradza się w destrukcyjną siłę, wpływając na losy kolejnych pokoleń. Odważna, zmysłowa i wciągająca historia miłosna po raz kolejny zabiera widzów w emocjonalną podróż.



„Hamnet”



Poruszający dramat inspirowany historią rodziny Williama Szekspira to refleksja nad żałobą, miłością i tym, jak tragedia może wpłynąć na twórczość i życie. Film skupia się na postaci Agnes, żonie poety i dramaturga, która zostaje sama z domowymi obowiązkami, gdy ten rozpoczyna swoją karierę w Londynie. Strata ukochanego syna poddaje próbie jej relację z mężem, a wspólne doświadczenie żałoby staje się dla Szekspira inspiracją do napisania jego największego dzieła, „Hamleta”.



„Father Mother Sister Brother”



Nowy film Jima Jarmuscha, który portretuje ludzkie charaktery w rodzinnych układach. Na ekranie widzowie śledzą trzy odrębne historie, dziejące się w trzech różnych krajach – USA, Irlandii oraz Francji. Intymne portrety rodzinne, skomplikowane relacje pokoleniowe i związane z nimi emocje przedstawione są w komediowy, lecz pełen refleksji sposób.



„Dziki”



Pełna napięcia opowieść o człowieku żyjącym na granicy prawa i natury. W jej centrum stoi półdziki, niemy wojownik wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Gdy jego spokojna egzystencja zostaje zakłócona, musi zmierzyć się z własnymi instynktami i konsekwencjami dawnych wyborów.



„Miłość po włosku”



Porzucony pan młody postanawia wyruszyć samotnie w zaplanowaną wcześniej podróż poślubną. Nie spodziewa się, że właśnie podczas tego wyjazdu odnajdzie nieoczekiwane uczucie. Lekka, pełna uroku komedia romantyczna z pięknem słonecznych Włoch w tle. Smaki, emocje i spontaniczne decyzje prowadzą bohaterów do odkrycia, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość.



„Dreams”



Romans zamożnej Amerykanki i meksykańskiego tancerza to pretekst do opowiedzenia historii o społecznych i kulturowych różnicach, namiętności i sile miłości. Film to emocjonalna podróż przez oczekiwania, nadzieje i stracone szanse. W rolach głównych na ekranie występują Jessica Chastain i Isaac Hernández.



„Panna młoda!”



Historia wytworu Frankensteina w kolejnej odsłonie, tym razem z Christianem Balem w roli głównej. Potwór, cierpiąc na samotność, udaje się do Chicago, by prosić uznaną badaczkę, doktor Euphronious, o wskrzeszenie młodej kobiety, która ma zostać jego towarzyszką. Skutki tej decyzji szybko wymykają się jednak spod kontroli.



„Anemone”



Bracia Ray i Jem nie utrzymują ze sobą kontaktu od ponad dwudziestu lat, a ich wspólna przeszłość naznaczona jest przemocą i bólem. By ruszyć dalej, jeden z nich wybrał życie rodzinne, a drugi zamieszkał z dala od ludzi, unikając konfrontacji ze społeczną codziennością. Kryzys Jema zmusza go jednak do odnowienia relacji z bratem. W surowej chacie Raya, ukrytej wśród lasów północnej Anglii, mężczyźni konfrontują się z własną przeszłością, wracając do dawnych konfliktów i ujawniając szczegóły niewypowiedzianej tragedii.



„Rodzina do wynajęcia”



Amerykański aktor, mieszkający w Tokio, podejmuje nietypową pracę w japońskiej agencji, oferującej usługi „rodziny do wynajęcia”, wcielając się w rolę bliskiego na zamówienie. Jedno ze zleceń staje się z czasem wyjątkowe. Philip poznaje znanego aktora, dla którego ma wykonać osobiste i bardzo nietypowe zadanie, które szybko zbliża obu mężczyzn i wynosi ich znajomość na wyższy poziom.



„Król dopalaczy”



Imperium zbudowane na legalnych narkotykach i historia chłopaka, który z dnia na dzień stał się milionerem. Wyjątkowe kontakty, szybkie samochody, codzienne imprezy i wszechobecne zainteresowanie sprawiły, że zaczyna on powoli tracić kontrolę. Sukces, jak mogłoby się na początku wydawać, nie jest wcale pasmem zwycięstw, a raczej serią zagrożeń. By w jego obliczu pozostać sobą, należy podjąć wiele trudnych decyzji.



„Wielka Mała Koza”



Historia kozy o imieniu Will, która ma wielkie marzenia i jeszcze większą determinację. Gdy dostaje jedyną w swoim życiu szansę, by dołączyć do profesjonalnej drużyny i zagrać w rykokosza, wymagający, sport dla najsilniejszych i najszybszych zwierząt, musi zmierzyć się z brakiem akceptacji ze strony nowych kolegów. Mimo to Will nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by udowodnić, że nawet najmniejsi mogą zmieniać zasady gry.



„Orzełek Iggy”



Film animowany, który w ciekawy sposób porusza problemy dzisiejszego, skupionego na ekranach i wszechobecnych bodźcach, świata. W krainie Iggy'ego ptaki zapomniały, że pierzaste skrzydła nie służą do scrollowania, tylko do latania. Młody orzeł czuje jednak, że jest stworzony do czegoś więcej i próbuje przywrócić, typową dla swojego gatunku, sztukę latania wraz z nowo poznaną przyjaciółką, Evą. Na ich drodze stają jednak nieoczekiwane przeszkody.

