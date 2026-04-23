Ten serial z Alem Pacino to perełka Prime Video. „Jakie to było świetne!”

„Jakie to było świetne. Powoli się rozkręca. Dopiero od 4 czy 5 odcinka złapałem bakcyla, ale naprawdę warto. Al Pacino świetny”; „Humor, groteska, dramat i ten tarantinowski vibe w pierwszych odcinkach. Fenomenalny Lerman i Pacino. Ten plot twist na końcu. Najlepszy serial Amazonu?”; „Naziści kontra żydzi w konspiracyjnej wizji Ameryki z dozą historii i nutką Kill Bill. Coś dla fanów »Utopii« tylko w judaistyczno-amerykańskim klimacie lat 80”.; „Bardzo udana i spójna zabawa konwencjami i cytatami z braci Cohen, Tarantino, Lyncha, Andersona. Poważny i zabawny” – piszą o nim widzowie.

„Łowcy” to najlepszy serial Prime Video? Ten serial wciąż jest niedoceniany

Grupa łowców nazistów działających w Nowym Jorku w 1977 roku odkrywa, że setki wysokiej rangi hitlerowców planuje stworzenie IV Rzeszy w Stanach Zjednoczonych. Różnorodny zespół rozpoczyna krwawą misję, która ma na celu wymierzyć im sprawiedliwość.

Już pierwszy zwiastun serialu, który zadebiutował w 2020 roku, wzbudził ogromne zainteresowanie fanów.

„Przychodzi czas, w którym wszyscy musimy wybierać między światłem a ciemnością. Ale kiedy na świecie panuje wielka ciemność, być może ten wybór zostanie dokonany poza nami” – mówi bohater grany przez Pacino w zapowiedzi. „Przez eony ludzie tacy jak my byli zdegradowani i eksterminowani, ale koniec z tym. Jest wśród nas zło i musicie pamiętać, że to zło jest kroplą w nich. Ona później rośnie i zamienia się w plamę. Potem staje się plagą. Nie możemy poznać tego zła, dopóki się z nim nie zderzymy. Nadszedł czas działania, zanim wszystko, co jest nam bliskie, zostanie stracone. To nie jest morderstwo. To jest micwa. Witamy na polowaniu” – słyszymy.

Oprócz Ala Pacino w serialu zagrają między innymi: Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker i Lena Olin.

Serial stworzony został przez Davida Weila, a producentem jest Jordan Peele w ramach wytwórni Monkeypaw Productions. Pilotażowy odcinek wyreżyserował Alfonso Gomez-Rejon („American Horror Story”), a Weil i Nikki Toscano występują w roli producentów wykonawczych i showrunnerów.

