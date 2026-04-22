Ten serial porównują do „Siedem”. „Finał boski”

Amerykański serial „Cross” z Aldisem Hodgem w głównej roli zadebiutował na platformie Prime Video w 2024 roku. To złożony, trzymający w napięciu thriller stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bena Watkinsa, oparty na postaciach z bestsellerowej serii książek Alexa Crossa autorstwa Jamesa Pattersona. Jeszcze przed debiutem pierwszego sezonu serial został przedłużony na 2.sezon podczas inauguracyjnej prezentacji Prime Video Upfront.

Kryminał Prime Video, który warto zobaczyć. Serial polecają sami widzowie

Alex Cross jest detektywem i psychologiem sądowym z wydziału zabójstw z Waszyngtonu, który potrafi zagłębić się w psychikę zabójców i ich ofiar, aby zidentyfikować – i ostatecznie schwytać – morderców. Staje on naprzeciw brutalnego seryjnego mordercy, który zostawia za sobą ślady ofiar w całym mieście. Gdy Alex i jego partner, John Sampson (w tej roli Isaiah Mustafa), podążają tropem zabójcy, z przeszłości detektywa powraca tajemniczy wróg, który zagraża jego rodzinie, karierze i całemu życiu, które stara się utrzymać w ryzach po tragicznych wydarzeniach.

W „Cross” występują także Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford i Ryan Eggold.

Wśród komentarzy na temat serialu przeważają te pozytywne. „Totalnie nie spodziewałem się, że będzie to tak przyjemne. Trochę »Siedem« a trochę »Kolekcjoner kości«”; „Thrillery w pigułce, finał boski, gadanko Crossa boskie”; „Dobry kryminał. Mało zdarzeń jest przewidywalnych, akcja toczy sie cały czas. Polecam dla wielbicieli kryminałów” – piszą.

Serial „Cross” doczekał się do tej pory dwóch sezonów, z czego każdy ma po osiem odcinków. Już w planach jest kolejna odsłona tej opowieści, którą widzowie planowo zobaczyć mają na platformie Prime Video w 2028 roku. Do tego czasu warto nadrobić tę kryminalną perełkę.

