5 seriali i 6 filmów teraz robi furorę na HBO Max. A co warto włączyć?

Podobnie jak inne platformy streamingowe, na HBO Max niemal codziennie pojawiają się nowe tytuły, za którymi trudno nadążyć. Tu znajdziecie rozpiskę tych seriali i filmów, które aktualnie robią prawdziwy szał w serwisie. Sprawdźcie, co warto włączyć, kierując się opiniami w sieci i stopniem zainteresowania innych widzów.

5 seriali, które teraz robią szał na HBO Max. Wysoko polska produkcja!

„Chętni na seks”



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„Rooster”



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie.



„Piekło kobiet”



Nowy dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi, przeniesie widzów do Warszawy lat 30. ubiegłego wieku. Emil Heckmann, ambitny student medycyny, odkrywa, że jego siostra zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. Ciąża była wynikiem gwałtu. Bohater podejrzewa, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Emil trafia do czasopisma matrymonialnego i obwinia redakcję za śmierć siostry. Redaktor naczelny Maksymilian Wróblewski nie poczuwa się do winy, zupełnie inaczej niż jego żona. Helena Wróblewska postanawia pomóc Emilowi i odnaleźć sprawcę.



„The Pitt”



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Euforia”



Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy: wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.

Filmy, którymi żyją subskrybenci HBO Max. To warto polecić do obejrzenia

„Wielka, odważna, piękna podróż”



Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.



„Dla dobra Adama”



Lucy pracuje w szpitalu na oddziale pediatrycznym, gdzie brakuje personelu. Pod jej opiekę zostaje oddany 4-letni Adam, który trafił do szpitala z powodu niedożywienia. Pojawia się jednak problem – . pomimo wydanego sądownego nakazu, dziecka w szpitalu nie chce zostawić jego matka, Rebeka. Dla dobra Adama Lucy zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc zarówno dziecku, jak i matce.



„Holland”



W tym nieprzewidywalnym thrillerze Nicole Kidman wciela się w rolę skrupulatnej Nancy Vandergroot, nauczycielki i gospodyni domowej, której idealne życie z mężem i synem w wypełnionym tulipanami Holland w stanie Michigan zmienia się w pokręconą opowieść. Nancy i jej przyjaciel zaczynają podejrzewać, że w ich życiu kryje się tajemnica, po czym odkrywają, że nic nie jest tym, czym się wydaje.



„Nope”



Hollywoodzki pogromca zwierząt OJ (Daniel Kaluuya) i jego siostra Emerald (Keke Palmer) mieszkają na rozległym ranczu w południowej Kalifornii. Po śmierci ojca stają się świadkami niewyjaśnionych zjawisk. Wraz z byłym dziecięcym gwiazdorem (Steven Yeun), który pracuje jako konferansjer w sąsiadującym z ranczem rodzinnym parku rozrywki, obsesyjnie próbują uchwycić ich źródło za pomocą kamer. Wkrótce ich działania przynoszą przerażające konsekwencje.



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„G20”



Terroryści przejmują kontrolę nad szczytem G20. Ta sytuacja zmusza prezydent Sutton do wykorzystania swojego doświadczenia, aby bronić swoją rodzinę, firmy i cały świata.

