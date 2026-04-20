Wszyscy Polacy czekali na ten sequel. Powraca po 25 latach

Polska komedia sensacyjna nie próbuje być kopią kultowego oryginału – to historia o przekazaniu pałeczki, gdzie sentyment spotyka się z nowym pokoleniem.

„Fuks 2” – powrót po 25 latach

Kontynuacja hitu z 1999 roku trafiła do kin 12 stycznia 2024 roku. Twórcy od początku podkreślali, że nie chodzi o proste odtworzenie pierwszej części, lecz o osobną historię osadzoną po latach.

W centrum opowieści znów pojawia się Aleks – tym razem starszy, grany przez Macieja Stuhra. U jego boku stoi jednak ktoś nowy: jego syn Maciek, w którego wciela się Maciej Musiał. To właśnie on staje się osią wydarzeń i symbolem zmiany pokoleniowej.

Ten film to nowe pokolenie i powrót „starych wyjadaczy”

Aleks prowadzi komis samochodowy, zmaga się z nadciśnieniem i robi wszystko, by trzymać się z dala od kłopotów. Problem w tym, że jego syn odziedziczył po nim zamiłowanie do ryzyka – zwłaszcza w postaci szybkich aut i kobiet. Maciek poznaje dziewczynę (Paulina Gałązka), która szybko okazuje się kimś znacznie bardziej niebezpiecznym, niż mogłoby się wydawać. Relacja z nią wciąga go w niebezpieczną grę i sprowadza na jego głowę poważne kłopoty.

Na horyzoncie pojawia się gangster Bychawski (Cezary Pazura), a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy bohater poznaje jego zbuntowaną córkę Julię (Katarzyna Sawczuk) i angażuje się w jej ekologiczną krucjatę.

W filmie nie brakuje dobrze znanych twarzy. Obok Stuhra i Pazury pojawia się także Janusz Gajos jako Mazur – dawny znajomy Aleksa, który zostaje wezwany na pomoc, gdy sprawy wymykają się spod kontroli.

„Fuks 2”. Kontynuacja z nową energią dziś w TV

„Fuks 2” to bezpośrednia kontynuacja filmu z 1999 roku, ale opowiedziana z innej perspektywy. Łączy historię ojca i syna, pokazując, że pewne schematy powracają, choć zmieniają się czasy i bohaterowie.

To opowieść o konsekwencjach wyborów, rodzinnych relacjach i świecie, w którym stare metody zderzają się z nowymi realiami. Oczywiście humoru i sensacji nie brakuje, o czym będziemy mogli się przekonać już dziś.

„Fuks 2” wraca na mały ekran, emisja w poniedziałek, 20 kwietnia o godz. 21:35 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Ten polski kryminał miał być zakazany. Skandaliczna scena po dekadach trafia na NetflixCzytaj też:

Tak wyglądały początki tych, którzy teraz rządzą Hollywood. Myślisz, że znasz ich historie?