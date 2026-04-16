Ten serial pochłonął Polaków w 2023 roku! 3 nowości od dziś na Netflix

Ten serial w 2023 roku stał się prawdziwym fenomenem w Polsce. Wciągająca fabuła, wyraziste postacie i nieoczywiste zwroty akcji sprawiły, że widzowie nie mogli się od niego oderwać. Teraz platforma Netflix idzie za ciosem i serwuje kolejne emocje w jego nowym sezonie. Poza tym już od dziś w katalogu pojawiają się dwie nowe propozycje. Sprawdź, co warto obejrzeć i przygotuj się na kolejne serialowe uzależnienie.

Ten serial podbił Polskę w 2023 roku! Netflix dorzuca 3 gorące nowości – zobacz, co oglądać już dziś

„Awantura”, 2. sezon



Serial „Awantura” wraca na ekran z nową obsadą i nową historią. Młoda para z pokolenia Z jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem, milenialsem, i jego żoną. Świeżo zaręczeni Ashley Miller (Cailee Spaeny) i Austin Davis (Charles Melton), pracujący na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie, wplątują się w trudne sprawy małżeńskie między ich szefem, Joshuą Martínem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). Poprzez przysługi i przymusy obie pary usiłują przypodobać się zamożnej właścicielce elitarnego klubu, przewodniczącej Park (Youn Yuh-jung), która zaprzątnięta jest własnym skandalem z udziałem swojego drugiego męża, doktora Kima (Song Kang-ho).



„Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju”



Serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów „pięknej gry” w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.



„Dandelion”



Akcja serialu „Dandelion" rozgrywa się w Wydziale Odpraw Japońskiej Federacji Aniołów i opowiada o „aniołach": Tetsuo Tanbie i Misaki Kurogane, którzy z całych sił starają się odnaleźć dusze uwięzione na Ziemi — dusze niezdolne do przejścia na drugą stronę i odnalezienia spokoju — oraz delikatnie pomagają im odejść. Aniołom z trudem udaje się wywiązywać z codziennych obowiązków. Jednak Tetsuo Tanba i jego dowódczyni, Misaki Kurogane, tworzący Klan Mleczy z 21. Dywizji, postanowili działać we własnym tempie: zamiast spieszyć się z rozpatrywaniem spraw, poświęcają czas każdej duszy, wysłuchując ich żalu i pomagając im uporać się z tym, co je powstrzymuje. Pewnego dnia spotykają przykutą do Ziemi duszę starszego mężczyzny, który biegnie, ile sił w nogach, desperacko próbując uciec.

