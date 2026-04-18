Najlepsze seriale z tego roku na Netflix. Tylko powyżej 6/10

Netflix co roku zasypuje widzów dziesiątkami premier, ale tylko część z nich naprawdę zasługuje na uwagę. Dlatego wybraliśmy 19 seriali z tego roku, które nie tylko przyciągnęły widzów, ale też utrzymały solidny poziom – każdy z nich ma ocenę powyżej 6/10. To zestawienie łączy najgłośniejsze hity z mniej oczywistymi perełkami, które mogły umknąć w natłoku nowości. Jeśli szukasz czegoś sprawdzonego na wieczorny binge, tu znajdziesz najlepsze propozycje, jakie Netflix ma obecnie do zaoferowania.

Najlepsze seriale na Netflix w tym roku – selekcja bez słabych punktów

„Lwice”



Kiedy życie doprowadza je na skraj desperacji, cztery kobiety stwierdzają, że jedynym wyjściem jest stworzenie gangu, kradzież broni i napadanie na banki.



„Życiowe błędy”



Nieporadne rodzeństwo, zmuszone szantażem do pracy dla bardzo niebezpiecznych ludzi, staje się najbardziej niezorganizowaną parą w dziejach zorganizowanej przestępczości.



„Przyjaciel i morderca”



Troje przyjaciół opowiada o ciągu zbrodni, które zmieniły ich życie i wstrząsnęły społecznością dotychczas spokojnego zakątka Danii.



„Zaufaj mi: Fałszywy prorok”



Serial dokumentalny, w którym ekspertka od sekt i filmowiec infiltrują poligamiczną grupę, aby doprowadzić do osądzenia samozwańczego proroka.



„Salvador”



Miastem wstrząsają zamieszki. Kierowca karetki dowiaduje się, że jego córka zadaje się z chuliganami. Gdy sytuacja eskaluje, ojciec desperacko zaczyna szukać prawdy.



„Z Belfastu do nieba”



Trzy przyjaciółki podejmują chaotyczną próbę rozwiązania zagadki podejrzanej śmierci dawnej koleżanki, jednocześnie starając się nie zdradzić własnych tajemnic.



„Zdemaskowani”



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Radioaktywny kryzys”



Fizycy i lekarze ścigają się z czasem, aby zaradzić ogromnej katastrofie radiologicznej i uratować życie tysięcy ludzi.



„Czego nie wiemy o dinozaurach”



Serial dokumentalny opowiadający o 165 milionach lat dinozaurów na Ziemi oraz o siłach, które ukształtowały ich ewolucję.



„O krok za daleko”



Ojciec, desperacko szukający córki, zostaje wplątany w sprawę morderstwa i natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Harry Hole”



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie – detektyw i reporterka – próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Ołowiane dzieci”



Kiedy młoda lekarka odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu huty chorują na ołowicę, ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, aby je ratować.

