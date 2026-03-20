20 najlepszych seriali kryminalnych ostatnich miesięcy. Wszyscy je polecają

Rok 2025 był wyjątkowo mocny dla fanów kryminalnych historii. Na platformach streamingowych pojawiło się mnóstwo tytułów, które potrafią wciągnąć od pierwszej sceny. Od mrocznych, skandynawskich klimatów, przez dynamiczne thrillery, aż po seriale oparte na prawdziwych sprawach — wybór był naprawdę szeroki. Zebraliśmy 20 najwyżej ocenianych przez widzów w Polsce kryminalnych seriali, które warto nadrobić — niezależnie od tego, czy szukasz czegoś na jeden wieczór, czy dłuższego binge-watchu. Wszystkie tytuły z tych, które rekomendujemy, są dostępne w sieci.

Kryminalne hity 2025 roku: 20 seriali, które wciągają bez reszty

„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt – do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Na służbie”



Para policjantów z patrolu odpowiada na wezwania i przyjeżdża na miejsca zdarzeń aby mierzyć się z różnorakimi incydentami.



„Mrok Tulsy”



Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale'a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale'a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee przed poznaniem prawdy.



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.



„Ballard”



Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Dym”



Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Breslau”



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Strefa gangsterów”



Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.

