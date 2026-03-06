Kanał Zero TV z reklamami? Konkurencyjna stacja może zastąpić TVN

Planowany na 1 lutego start Kanału Zero TV nie udał się, ponieważ stacja nie zdołała zapewnić sobie przychodów z reklam. Pomysłodawca projektu Krzysztof Stanowski tłumaczył, że winę za taką sytuację ponosi biuro reklamy TVN Media. Na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem emisji miało ono poinformować, że nie podpisze umowy na sprzedaż reklam w stacji Stanowskiego.

Kanał Zero TV szuka brokera reklamowego. Rozmawia z Polsatem?

Biznesmen i dziennikarz twierdzi, że TVN Media zwodziło Canal+, stojący za powstaniem nowej telewizji i w rzeczywistości broker reklamowy nie zamierzał podpisać żadnej umowy. Wirtualne Media zapytało o to u źródła.

– Prowadziliśmy rozmowy z Canal+ w sprawie sprzedaży reklam w Kanale Zero TV, jednak po analizie potencjału komercyjnego nie zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy w tym zakresie – odpowiedziało portalowi biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery. Strony miały nie dojść do porozumienia odnośnie warunków współpracy.

Nieoficjalnie Wirtualne Media dowiedziały się za to, że niezainteresowany wcześniej Polsat zaczął rozmowy z Kanałem Zero TV. Po wycofaniu się TVN Media, to Polsat Media ma zostać brokerem reklamowym nowej stacji. Obecnie obsługuje stacje Grupy Canal+, Hearts Networks Poland czy stacje Republika i wPolsce24. Przedstawiciele Polsatu odmówili komentarza w tej sprawie.

Kanał Zero TV nadaje testowo na satelicie Hot Bird. Od 10 lutego znajduje się na 49. pozycji dekoderów Canal+, ale większość abonentów nie ma uprawnień do odbioru tej stacji. Nieliczni dotarli jedynie do planszy technicznej.

