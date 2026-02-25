Thrillery bliskie ideału z ostatniej dekady. 30 filmów z ocenami powyżej 7/10

To, czy dany film z czasem trafi do kanonu klasyki, bywa nieprzewidywalne. Produkcje uwielbiane przez krytyków nie zawsze podbijają serca szerokiej publiczności, a kasowe hity nierzadko spotykają się z chłodnym przyjęciem recenzentów. Jedno jednak pozostaje niezmienne – thriller od lat znajduje się w ścisłej czołówce ulubionych gatunków widzów. To kino, które trzyma w napięciu, zmusza do myślenia, prowokuje emocje i sprawia, że do ostatniej minuty siedzimy na krawędzi fotela – wszyscy kochają ten stan.

Ostatnia dekada przyniosła wyjątkowo mocne tytuły – od mrocznych historii kryminalnych, przez psychologiczne rozgrywki, aż po społeczne dreszczowce i thrillery akcji z najwyższej półki. Twórcy coraz śmielej łączą gatunki, eksperymentują z formą i opowiadają o współczesnych lękach w sposób świeży, nieoczywisty i bezkompromisowy.

Przejrzeliśmy statystyki z ostatnich dziesięciu lat, biorąc pod uwagę zarówno oceny widzów, jak i noty krytyków. Efekt? Lista 30 thrillerów, które zdobyły średnie powyżej 7/10 i cieszyły się największym zainteresowaniem publiczności.

10 lat, 30 hitów. Najlepiej oceniane thrillery ostatnich lat

„Operacja Maldoror”



Belgia, rok 1995. Niepokojące zaginięcie dwóch dziewczyn wywołuje niespotykane dotąd medialne poruszenie. Paul Chartier (Anthony Bajon), młody, idealistyczny policjant, dołącza do tajnej operacji „Maldoror” mającej na celu monitorowanie podejrzanego. W obliczu dysfunkcji systemu policyjnego, wyrusza sam na obławę, która prowadzi go do obsesji.



„Bestie”



Antoine (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to francuska para, która osiedliła się w jednej z wiosek hiszpańskiej Galicji. Zajmują się tam uprawą warzyw i renowacją opuszczonych domów. Ich koegzystencja z miejscową ludnością jest jednak daleka od ideału. Sytuację zaostrza ich niezgoda na instalację turbiny wiatrowej, co zaognia ich nieporozumienia z sąsiadami, zwłaszcza z braćmi Xanem (Luis Zahera) i Lorenzo (Diego Anido).



„Tetris”



Film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który w 1988 roku odkrył Tetris. Gdy Henk próbuje zaprezentować swoją grę na świecie, zderza się z niebezpiecznymi kłamstwami i korupcją po drugiej stronie żelaznej kurtyny.



„Holy Spider”



Historia seryjnego mordercy, który w Iranie w 2000 roku zabijał pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta.



„Kartoteka 64”



Przeżywający problemy osobiste komisarz Carl Mørck przystępuje do nierozwikłanej od lat sprawy tajemniczego zaginięcia prostytutki. W toku śledztwa odkrywa, że przypadek kobiety stanowi zaledwie fragment znacznie większej układanki, dotyczącej nadużyć najgorszego rodzaju. Takich, których geneza sięga pół wieku wstecz i które prawdopodobnie nadal mają miejsce. Nadużycia seksualne, medyczne eksperymenty, przemoc i gęstniejący mrok składają się na najtrudniejszą i jak dotąd najbardziej zawikłaną sprawą w dziejach Departamentu Q.



„Sirât”



Óliver Laxe zabiera nas w szaloną, mistyczną i metaforyczną podróż przez marokańskie pustkowia i świat nielegalnych imprez rave. Luis wyrusza ciężarówką wraz z synem, Estebanem, w poszukiwaniu zaginionej kilka miesięcy temu najstarszej córki, Mar. Desperacko przemierzają coraz bardziej niebezpieczne tereny z nadzieją na jej odnalezienie. W Koranie "Sirât" to most zawieszony nad piekłem, "cieńszy niż włos i ostrzejszy niż miecz". Trudno o lepszy tytuł do opowieści ze styku jawy i snu, poruszającej temat fizycznych i emocjonalnych granic, relacji rodzinnych oraz poszukiwania sensu w świecie pełnym niepewności.



„Wendeta”



Ameryka, XIX wiek. Liz (Dakota Fanning) wraz z mężem, córką i pasierbem należy do niewielkiej społeczności holenderskich osadników. Pewnego dnia w miasteczku zjawia się nowy pastor (Guy Pearce) - zwolennik surowego karania za grzechy i występki, który daje sobie prawo do bycia narzędziem boskiej sprawiedliwości. Ścieżki pastora i Liz przecięły się już przed laty. Teraz kobieta będzie musiała stawić mu czoła, by ochronić swoich bliskich przed krzywdami, których sama doznała w przeszłości.



„Tajemnica Marrowbone”



Jack Marrowbone wraz z trojgiem młodszego rodzeństwa mieszka w położonej na odludziu rodzinnej posiadłości. Po śmierci ukochanej matki rodzeństwo stworzyło tu sobie własny, bezpieczny świat, bez udziału dorosłych. Od pewnego czasu jednak mieszkańcy domu zaczynają doświadczać niewyjaśnionych, coraz bardziej niepokojących zjawisk. Wkrótce dochodzą do przerażającego wniosku, że na poddaszu ich domu kryje się jakaś wroga istota, w tajemniczy sposób związana z przeszłością ich rodziny.



„Dzień patriotów”



Kwiecień 2013 roku. Podczas słynnego Maratonu Bostońskiego dochodzi do tragicznego zamachu terrorystycznego. W tłumie kibiców eksplodują dwie bomby, są zabici i ranni. Sprawcom udaje się zbiec i jest więcej niż pewne, że wkrótce zaatakują ponownie. Służby specjalne i policja mobilizują wszystkie siły, przeczesują każdą ulicę, by dopaść terrorystów. Sierżant policji Tommy Saunders (Mark Wahlberg) prowadzi śledztwo z pomocą ocalonych, świadków i setek mundurowych. Do akcji włączają się mieszkańcy miasta. Zamachowcy jednak pozostają nieuchwytni. Nie wiadomo ilu ich jest, do jakiej organizacji należą i jakimi siłami dysponują. Saunders wie, że czas działa na korzyść terrorystów…



„Sound of Freedom. Dźwięk wolności”



Honduras. Lokalna królowa piękności łudzi dwoje dzieci karierą w show-biznesie. Za zgodą naiwnego ojca rodzeństwo jedzie na casting, z którego już nie wraca. W sprawę uprowadzonych do Kolumbii nieletnich angażuje się były agent z Departamentu Bezpieczeństwa, Timothy Ballard. Jego misją jest walka z pedofilami.



„Wybawienie”



Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym listem. Sprawa trafia do departamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat.



„Przymierze”



Podczas swojej ostatniej tury w Afganistanie sierżant John Kinley (Jake Gyllenhaal) wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę. Afgański tłumacz Ahmed (Dar Salim) ratuje życie Johna i razem udaje im się dotrzeć na amerykańską ziemię. Po jakimś czasie Kinley dowiaduje się, że jego wybawca wraz ze swoją rodziną nie otrzymali obiecanego bezpiecznego przejazdu do Ameryki. Chcąc spłacić swój dług wraca do strefy wojny, aby ich odzyskać, zanim talibowie upolują ich jako pierwszych.



„Winni”



Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia - były funkcjonariusz policji - z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie - irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostanie gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie.



„Jeden gniewny człowiek”



Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H (Jason Statham) milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H „oko za oko” to za mało.



„Strange Darling”



Dwójka nieznajomych umawia się na randkę i szybko przenosi się do wynajętego pokoju. Jednak w pewnym momencie ich romantyczna i pikantna noc zamienia się w krwawą konfrontację. Żądny krwi mężczyzna rusza w pościg za ranną kobietą, podążając jej tropem przez dzikie obszary Oregonu. Uciekinierka jest gotowa zrobić wszystko co tylko konieczne, aby przeżyć, ale niestety w wyniku doznanych obrażeń ma coraz mniej siły i jej szanse kurczą się z każdą minutą. Mężczyzna, który jeszcze przed chwilą był jej kochankiem nie cofnie się przed niczym, aby dorwać swoją ofiarę.



„Źle się dzieje w El Royale”



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w El Royale, nie cieszącym się dobrą sławą, na wpół zrujnowanym hotelu nad jeziorem Tahoe, na granicy stanów Nevada i Kalifornia. W ciągu jednej brzemiennej w skutki nocy każdy z nich stanie w obliczu szansy na odkupienie… zanim nie rozpęta się prawdziwe piekło.



„John Wick 4”



John Wick odkrywa sposób na pokonanie Gildii Zabójców. Zanim jednak odzyska wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi i jego sojusznikom, z którymi stoczy walki na kilku kontynentach.



„Skazany”



Biznesmen Jacob Harlon (Nikolaj Coster-Waldau) trafia do więzienia po spowodowaniu śmiertelnego wypadku. By przetrwać za kratkami, musi nauczyć się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również wyrachowania i sprytu. Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną gwarancją na przeżycie jest dołączenie do któregoś z więziennych gangów. Decyzja, którą podejmie, uratuje go od śmierci, ale napiętnuje na resztę życia. Wkrótce po wyjściu z więzienia, przywódcy gangu zmuszą Jacoba do przeprowadzenia zbrojnej operacji przeciwko największym rywalom z ulic Kalifornii. Były skazaniec, chcąc nie chcąc, znajdzie się w sytuacji, w której zaciągnięte długi możne spłacić wyłącznie przelaną krwią.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua - demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) - zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film "Diabeł wcielony" w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Nikt”



Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. „NIKT” to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi (Aleksey Serebryakov). Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.



„Wind River. Na przeklętej ziemi”



Pracujący na terenie indiańskiego rezerwatu Wind River lokalny tropiciel Cory Lambert (Jeremy Renner) znajduje w pokrytych śniegiem leśnych ostępach zwłoki nastoletniej dziewczyny. Przed śmiercią ofiara została brutalnie zgwałcona. Na miejsce zbrodni przybywa młoda agentka FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen). Jest niedoświadczona, nie zna ludzi, a miejscowi nie ufają obcym, tym bardziej białym. Czy korzystając z pomocy Lamberta uda się jej skłonić do mówienia zamkniętą indiańską społeczność i odnaleźć sprawców, zanim sypiący śnieg zatrze wszystkie ślady?



„Konklawe”



Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?



„Jedna bitwa po drugiej”



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem – pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor – Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.



„Służąca”



Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną powiernicą. „Służąca” to opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z różnych perspektyw intryga z minuty na minutę diametralnie się zmienia, zmierzając ku przewrotnemu finałowi.



„Jestem mordercą”



Nazwano go „Wampirem z Zagłębia”. Przypisuje mu się zamordowanie na Śląsku, w latach 1964-1970, czternastu kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jednak wątpliwości co do tego, czy to on był sprawcą tych potwornych zbrodni, istnieją do dzisiaj. Bohaterem filmu jest milicyjny śledczy, „rozgrywany” przez przełożonych, którym z powodów politycznych zależy na szybkim osądzeniu i skazaniu domniemanego przestępcy.



„Czerwona jaskółka”



Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



„Zwierzęta nocy”



Susan (Amy Adams), rozpamiętująca nieudane małżeństwo właścicielka galerii, pewnego dnia otrzymuje od swojego byłego męża, Edwarda (Jake Gyllenhaal), paczkę zawierającą rękopis. Powieść jest jej dedykowana, ale jej treść jest brutalna i niszczycielska. Kobieta zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem. Coraz częściej interpretuje książkę jako opowieść o zemście, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Rozbudza też miłość, o której myślała, że została bezpowrotnie utracona.



„Nowy początek”



Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.



„Blade Runner 2049”



Trzy dekady temu zadaniem Ricka Deckarda (Harrison Ford) było tropienie i eliminowanie androidów w Los Angeles. Teraz sam musi się ukrywać, a nowy Blade Runner - oficer K (Ryan Gosling) - wkracza do gry. Niespodziewanie odkrywa on spisek, który może zniszczyć pozostałości starego porządku. Aby uchronić świat przed zagładą, mężczyzna musi prosić Deckarda o pomoc. Odnalezienie renegata nie jest jednak łatwym zadaniem.Czytaj też:

Wielki tydzień premier na Netflix. Lawina nowości i powrót perełekCzytaj też:

TOP 5 Netfliksa po weekendzie. Kryminały i thrillery zdominowały Polskę