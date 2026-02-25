Sprawa Epsteina oczami ofiary. W Polsce ukaże się głośna książka Virginii Giuffre

„Dziewczyna niczyja” to poruszające, pierwszoosobowe świadectwo Virginii Giuffre – jednej z kluczowych postaci w sprawie Jeffreya Epsteina. Książka pozwala spojrzeć na jedną z najgłośniejszych spraw świata z perspektywy kobiety, która przez lata była jej niewidzialną bohaterką. To poruszająca opowieść o przemocy seksualnej, mechanizmach władzy i odzyskiwaniu sprawczości przez osoby pokrzywdzone.

Premiera przypada na moment, gdy media ujawniają kolejne informacje w tej sprawie. Co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami kamienicy Jeffreya Epsteina na Manhattanie? Kto rzeczywiście gościł na jego wyspie Little SaintJames? Dlaczego przez lata wśród elit panowała, co do tego, zmowa milczenia?

Mówiła głośno o nadużyciach Epsteina i Maxwell. Kim była Virginia Giuffre?

Choć Virginia Roberts Giuffre znana jest przede wszystkim jako ofiara Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell, jej dramat rozpoczął się wiele lat wcześniej. Jako dziecko doświadczyła niemal wszystkich form przemocy, a jako nastolatka trafiła w ręce kolejnego przestępcy seksualnego i stała się ofiarą handlu ludźmi. Gdy Maxwell wprowadziła ją do pokoju do masażu, w którym czekał na nią Epstein, Virginia zrozumiała, że koszmar zaczyna się od nowa. Przez lata była notorycznie upokarzana, bita, duszona, gwałcona przez dziesiątki bogatych i wpływowych ludzi. Uwierzyła, że jej życie niema znaczenia.

Ludzie, których spotykała, wykorzystywali w okrutny sposób to, że była niczyja. Gdy wołała o pomoc – nikt nie słuchał. Gdy mówiła o tym, co jej robią – nikt nie reagował. Zeznania Virginii doprowadziły do skazania oprawców, ale też rozdrapały rany. Ta książka miała jej pomóc uwolnić się od przeszłości. Gdy ją pisała, nie wiedziała, że to będzie jej ostatnia opowieść.

Książka „Dziewczyna niczyja” Virginii Giuffre w polskim wydaniu Wydawnictwa Otwartego ukaże się 25 marca 2026 roku.

Czytaj też:

Netflix tworzy miniserial „Duma i uprzedzenie”. Fani już narzekają: „O masakra, jaki Darcy”Czytaj też:

Ukochana Judyta powraca po 20 latach. Grochola napisała kolejną książkę