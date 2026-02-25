Po latach wraca serialowy megahit! Obejrzyjcie zwiastun i poczujcie nostalgię!

Serial „Hoży doktorzy” nadawany był od 2001 do 2009 roku. Produkcja wyprzedziła swoje czasy – pokazała, że sitcom może być jednocześnie zabawny i wzruszający, a medyczny serial nie musi opierać się wyłącznie na dramatycznych operacjach i spektakularnych przypadkach. To właśnie ta mieszanka lekkości, ironii i szczerości sprawiła, że produkcja była się czymś więcej niż komedią – stała się pokoleniowym serialem, do którego widzowie chętnie wracają po latach.

Serialowy megahit powraca po latach. Pierwszy zwiastun budzi nostalgię

Teraz hit powraca i to z oryginalną obsadą, a my dostaliśmy właśnie pierwszy zwiastun nowej odsłony. W niej J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

W serialu występują: Zach Braff jako John „J.D”. Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Członkowie oryginalnej obsady, Judy Reyes i John C. McGinley, wystąpią gościnnie odpowiednio jako Carla i dr Perry Cox.

W rolach gościnnych pojawią się również: Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott. Twórca oryginalnej serii, Bill Lawrence (Doozer Productions), powraca jako producent wykonawczy.

Kontynuacja kultowego sitcomu zadebiutuje na platformie Disney+ już 25 marca. Nowe odcinki będą udostępniane w Disney+ co tydzień.

