Dramatyczna śmierć córki znanego aktora. Jest zapis rozmowy z 911

Nie żyje córka Martina Shorta, aktora znanego z takich produkcji jak „Ojciec panny młodej”, „Marsjanie atakują”, „Alicja w Krainie Czarów”, czy serialu „Zbrodnie po sąsiedzku”. Teraz do mediów trafił zapis rozmowy Katherine z numerem alarmowym wykonanej w związku z jej śmiercią.

Córka Martina Shorta nie żyje. Ujawniono zapis rozmowy z numerem alarmowym

Martin Short potwierdził 23 lutego 2026 roku, że jego najstarsza córka Katherine zmarła w wieku 42 lat. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w jej domu w Los Angeles.

W oświadczeniu przekazanym magazynowi Hello czytamy: „Rodzina Short jest zdruzgotana tą stratą i prosi o uszanowanie prywatności”. Dodano również, że Katherine „była kochana przez wszystkich i będzie pamiętana za światło i radość, które przyniosła światu”.

Brytyjski „Daily Mail” opublikował zapis rozmowy z numerem alarmowym związanej ze śmiercią Katherine. W nagraniu słychać, jak dyspozytor Straży Pożarnej w Los Angeles informuje ratowników o „samookaleczeniu”. Z przekazanych informacji wynika, że osoba zgłaszająca „przebywała z poszkodowaną, ale nie mogła wejść do sypialni”.

Rzecznik straży pożarnej potwierdził, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 18:41 pod wskazany adres w Hollywood Hills. Ze względu na ochronę prywatności odmówiono jednak ujawnienia tożsamości osoby zgłaszającej.

Kim była Katherine Short

Katherine była licencjonowaną pracownicą socjalną i miała tytuł magistra Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Była adoptowaną córką Martina Shorta i jego żony, Nancy Dolman, która zmarła w 2010 roku po walce z rakiem jajnika.

Małżeństwo przez ponad 30 lat tworzyło rodzinę, adoptując trójkę dzieci: Katherine Elizabeth, Olivera Patricka i Henry’ego Haytera. Katherine urodziła się w 1983 roku.

Ostatni raz publicznie widziano ją z ojcem podczas obchodów jej 40. urodzin w 2023 roku w Grand Master Recorders w Hollywood. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Kurt Russell, Goldie Hawn oraz Catherine O'Hara.

Dla Martina Shorta to kolejny bolesny cios po śmierci żony. Rodzina prosi o prywatność w tym trudnym czasie.

Nie wstydź się prosić o pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać pomocy! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Pomocy udzielają także:

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

Pomocowe strony internetowe: