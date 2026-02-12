Kryminalna elita Canal+ – skandynawskie, brytyjskie i polskie. 35 perełek serwisu

Są platformy, na które wchodzimy „po coś konkretnego”. I są takie, które z czasem zaczynają kojarzyć się z jednym gatunkiem. W przypadku Canal+ coraz częściej tym gatunkiem okazuje się kryminał. I to w bardzo szerokim wydaniu. Brytyjska precyzja, skandynawski chłód, amerykańskie tempo i polskie, lokalne historie osadzone w dobrze nam znanych realiach – w tym zestawieniu każdy z tych elementów ma swoje miejsce. Czy to oznacza, że Canal+ ma dziś jedną z najmocniejszych kryminalnych bibliotek na rynku? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale patrząc na oceny i skalę tej trzydziestopięciopozycyjnej listy, jedno jest pewne: miłośnicy zagadek, śledztw i moralnych szarości mają tu w czym wybierać.

Mroczne śledztwa i głośne sprawy. 35 topowych kryminałów na Canal+

„Sanktuarium zła”



Akcja ośmioodcinkowego serialu sensacyjnego, rozgrywa się w Alpach. Główne bohaterki to pochodzące ze Szwecji, rozdzielone w przeszłości, identyczne bliźniaczki Siri i Helena. Ich relacje od zawsze były skomplikowane. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak wizja wakacji w Alpach ostatecznie ją przekonuje. Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika. Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w sanktuarium, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie.



„DNA”



Minęło pięć lat. Larsen pracuje jako zwykły policjant na Jutlandii. Wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią córeczki. Lokalna sprawa kryminalna powoduje, że musi pojechać do Kopenhagi i oddać do badania materiał genetyczny znaleziony na miejscu przestępstwa. Przypadkowo odkrywa błąd w bazie danych DNA. Na wydarzenia z przeszłości pada nowe światło.



„Śmierć pod palmami”



Brytyjski inspektor przybywa na jedną z karaibskich wysp, gdzie rozpoczyna pracę w lokalnym posterunku policji.



„Pokonani”



Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa latem 1946 roku do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss).



„Grantchester”



Sidney Chambers jest anglikańskim księdzem w Grantchester. Kiedy wbrew swojej woli trafia do świata kłamstw, zdrad i morderstw, okazuje się, że świetnie sprawdza się w nowej dla siebie roli detektywa.



„Policjant”



Kilka nocnych zmian z zawodowego życia Chrisa Carsona – zdegradowanego policjanta, człowieka uwikłanego, skonfliktowanego i sfrustrowanego. Serial kryminalny, którego wiarygodność gwarantuje postać twórcy, Tony’ego Schumachera, byłego stróża prawa. W głównego bohatera wciela się brawurowy Martin Freeman, znany z ról w serialu „Sherlock” oraz trylogii „Hobbita”.



„Ktoś z nas”



Przerażające podwójne morderstwo wstrząsa życiem dwóch rodzin mieszkających po sąsiedzku na szkockiej wsi.



„Granica zbrodni”



Górzysta alpejska granica między Niemcami a Austrią znowu staje się areną mrocznych wydarzeń. I ponownie para policyjnych detektywów - niemiecka inspektor Ellie Stocker i Austriak Gedeon Winter, którzy jeszcze nie do końca wydobrzeli przeżyciach z poprzedniego wspólnego śledztwa - musi prowadzić kolejne dochodzenie. Tym razem ich przeciwnikiem jest Xandi, który sieje postrach wśród kobiet.



„Próba niewinności”



Misternie skonstruowana, kryminalna intryga i gwiazdorska obsada. Scenariusz serialu powstał na motywach powieści królowej powieści detektywistycznej, Agathy Christie. Szanowana filantropka Rachel Argyle pada ofiarą mordercy. Wina spada na Jacka – przybranego syna ofiary, uznawanego za czarną owcę rodu. Po dwóch latach niespodziewanie w progu domu zamordowanej staje dr Calgary i przedstawia dowody, świadczące o tym, że Jack jest niewinny. Oznacza to, że morderca nadal jest na wolności. Kto nim jest?



„Niezapomniane”



W pierwszym sezonie Cassie Stuart, bystra detektyw Scotland Yardu wraz ze swym partnerem, detektywem Sunilem Khanem próbują rozwikłać sprawę morderstwa bezdomnego młodzieńca Jimmy’ego Sullivana. Prowadzony przez niego pamiętnik wskazuje na czterech potencjalnych sprawców. Wśród nich jest: duchowny Robert Greaves - oddany mąż i ojciec, Sir Phillip Cross - prominentny przedsiębiorca, który zdaje się być nietykalny, Lizzie Wilton - kobieta, która wraz ze swym mężem Rayem angażuje się w działalność charytatywną oraz poruszający się na wózku Eric Slater, który opiekuje się swoją żoną Claire, dotkniętą wczesnym stadium demencji. Każda z tych osób ma coś do ukrycia.



„Morderca z Whitechapel”



Stojący u progu kariery, inspektor Joseph Chandler, wraz z doświadczonym sierżantem i zapalonym badaczem historycznych zbrodni rozwiązują skomplikowane zagadki morderstw popełnionych w londyńskiej dzielnicy Whitechapel.



„Samotnia”



W londyńskim sądzie, od lat toczy się sprawa pomiędzy członkami rodziny Jarndyce. Są w nią zaangażowane całe rodziny, a wciąż odwlekające się zakończenie procesu, wielu doprowadziło do bankructwa i upadku. Filantrop, John Jarndyce, postanawia nie dopuścić do tego aby proces zawładnął całym jego życiem. Przyjmuje na wychowanie dwójkę dzieci Adę Claire i Richarda Carstonea, do opieki nad którymi zatrudnia młodą Esther Summerson – kobietę, która dorastała w biedzie nieświadoma swojego pochodzenia. Jedną z osób zaangażowanych w sprawę Jarndyców, jest Lady Dedlock, której adwokat odkrywa, że jego pracodawczyni miała kiedyś romans, z którego ma córkę: Esther. Zanim jednak, adwokat Turlington zdoła przekazać wieści mężowi Lady, zostaje zamordowana…



„Cesarzowa Sisi”



W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.



„Oddział dla zuchwałych”



Rok 1941. II wojna światowa w Afryce. Porucznik David Stirling skrzykuje grupę straceńców. Powstaje zespół spadochroniarzy-dywersantów, który będzie siać popłoch na tyłach wroga. Pomysłodawcą awanturniczego serialu o początkach SAS (Special Air Service) jest Steven Knight, twórca „Peaky Blinders”.



„Genialna Morgan”



Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).



„Towarzysze podróży”



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.



„Czas”



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.



„Zasada przyjemności”



Plaża w Odessie, ciepłe popołudnie. Uwagę plażowiczów zwraca dryfująca samotnie łódka, wewnątrz której dwóch przerażonych pływaków odkrywa nagie, okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na Bulwarze Wiślanym w Warszawie wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje makabrycznego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. Czarną serię zdaje się potwierdzać kolejne dramatyczne znalezisko, odkryte przez aktorów w trakcie spektaklu na deskach praskiego teatru. Pozostawione przez morderców tropy zmuszają do współpracy trójkę śledczych z Polski, Ukrainy i Czech: Marię, Viktora i Serhija. Ruszają szlakiem ciemnych biznesów, nieuczciwych prawników, skorumpowanych polityków i zawodowych morderców... Kto wygra walkę z czasem?



„Wysoki sądzie”



Nowoorleański sługa prawa, sędzia Michael Desatio, na zakręcie. Chcąc chronić swego syna, sprawcę tragicznego wypadku samochodowego, zadziera z mafijną rodziną, depcze paragrafy i sprzeniewierza się sumieniu. Amerykański remake izraelskiego serialu „Sędzia”. W głównej roli, znany z „Breaking Bad”, Bryan Cranston.



„Bałagan, jaki zostawisz”



Nauczycielkę zaczynającą pracę w szkole średniej prześladuje sprawa podejrzanej śmierci sprzed kilku tygodni. Kobieta zaczyna się obawiać o swoje życie.



„Nielegalni”



Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan terrorystów.



„Chicago P.D.”



Jednostka śledcza policji z Chicago bada największe zbrodnie w mieście i próbuje dostosować się do zmiennego systemu karnego.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Happy Valley”



Nieustępliwa sierżant policji, Catherine Cawood, rozwiązuje zagadki brutalnych zbrodni popełnionych w urokliwej angielskiej dolinie.



„Będzie bolało”



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej hierarchii. Jest równocześnie wystarczająco „młody” by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco „stary” by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Yellowjackets”



Żeńska drużyna piłkarska przeżywa katastrofę samolotu, który rozbija się głęboko w lesie w Ontario.



„Prosta sprawa”



Bezimienny przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać przyjacielowi dług. Okazuje się, że Prosty zniknął, a poszukuje go sam boss lokalnej mafii.



„Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska „Żmijowisko”. Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



„Misja Afganistan”



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



„Król”



Akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.



„Minuta ciszy”



Boża Wola i Złotowo – dwa małe miasteczka, na pierwszy rzut oka przeciętne i niepozorne. Z czasem jednak okazuje się, że tą mikrospołecznością rządzą skrywane latami tajemnice, "układy zamknięte" i konflikty, które sprawiają, że bycie uczciwym staje się coraz trudniejsze.



„Klangor”



W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.



„Kruk”



Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.



„Luther”



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Belfer”



Do Dobrowic przyjeżdża Paweł Zawadzki, nauczyciel języka polskiego, który na własną rękę podejmuje śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły średniej. Czytaj też:

Elita kryminałów na HBO Max. Największe sztosy serwisuCzytaj też:

Netflix i HBO Max startują z nowościami. Cztery perełki na wieczór