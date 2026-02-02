Po latach wraca jeden z najmocniejszych polskich seriali! Emisja w TV

„Misja Afganistan” ponownie rozegra się na antenie i znów przypomni, że prawdziwa walka toczy się nie tylko na polu bitwy, ale także w głowach żołnierzy.

„Misja Afganistan” wraca na antenę TV

Kino Polska od lutego rozpoczyna emisję uznanego serialu wojennego „Misja Afganistan”. Produkcja będzie nadawana od 4 lutego 2026 roku, a kolejne odcinki widzowie zobaczą w każdą środę o godz. 22:00. To 13-odcinkowa historia przybliżająca realia polskich misji wojskowych w Afganistanie.

Serial opowiada o żołnierzach z różnym doświadczeniem, o odmiennych nierac wartościach i przekonaniach. Ich codzienność wypełnia nie tylko wojna, ale też tęsknota za domem, strach i narastające napięcie psychiczne, które często okazuje się najgroźniejszym przeciwnikiem.

Wojna, ambicje i miłość na afgańskiej misji

Akcja „Misji Afganistan” obejmuje pół roku z życia polskich żołnierzy stacjonujących w ogarniętym konfliktem kraju. Dowódcą 2. plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej jest porucznik Paweł Konaszewicz, w którego wcielił się Paweł Małaszyński. Rola przyniosła aktorowi nominację do Telekamer w kategorii Najlepszy aktor.

Konaszewicz od początku mierzy się z brakiem zaufania podwładnych. Żołnierze są przekonani, że młody oficer zawdzięcza stanowisko wpływom ojca, emerytowanego generała. Sytuację dodatkowo komplikuje narastający konflikt z dowódcą 1. plutonu, porucznikiem Żądło, granym przez Tomasza Schuchardta. Spór eskaluje, gdy obaj zaczynają rywalizować o względy porucznik Justyny Winnickiej, w którą wciela się Ilona Ostrowska.

Pierwszy taki polski serial wojenny

„Misja Afganistan” zapisała się w historii jako pierwsza polska produkcja serialowa poświęcona udziałowi żołnierzy w afgańskich misjach zbrojnych. W obsadzie znalazła się plejada znanych nazwisk, obok Pawła Małaszyńskiego wystąpili m.in. Eryk Lubos, Mikołaj Krawczyk, Piotr Rogucki, Marcin Piętowski oraz Sebastian Fabijański.

Choć akcja rozgrywa się w Afganistanie, wszystkie zdjęcia zrealizowano w Polsce, na poligonie w okolicach Warszawy oraz w kamieniołomie w Piechcinie. Aktorzy przygotowujący się do ról przeszli intensywne szkolenie pod okiem żołnierzy jednostki GROM, co znacząco wpłynęło na autentyczność produkcji. Na potrzeby serialu wykorzystano około 250 mundurów i wystrzelono 13 tysięcy sztuk amunicji.

Brutalna codzienność i dramat bohaterów

Serial w realistyczny sposób pokazuje brutalność wojskowej misji i codzienność żołnierzy funkcjonujących w ciągłym zagrożeniu. Jednocześnie skupia się na ich osobistych konfliktach, emocjach i wewnętrznych zmaganiach. „Misja Afganistan” to dramat wojenny, w którym walka o przetrwanie rozgrywa się na wielu płaszczyznach, od pola walki po relacje międzyludzkie.

