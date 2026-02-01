„Bezkonkurencyjny” — tak mówią o tym polskim miniserialu. Zdeklasował konkurencję

To kultowa polska produkcja HBO uhonorowana Orłem za najlepszy filmowy serial fabularny oraz Nagrodą Specjalną w plebiscycie Telekamery. Serial HBO Max „Ślepnąc od świateł” powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. W rolę Kuby wcielił się raper i aktorski debiutant Kamil Nożyński. W obsadzie serialu pojawili się również Jan Frycz, Janusz Chabior, Robert Więckiewcz czy Cezary Pazura.

Jeden z najlepszych polskich miniseriali. „Wciąż bezkonkurencyjnie najlepszy polski serial ostatnich lat”

Kuba (debiutujący Kamil Nożyński) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja (Janusz Chabior), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina (Marta Malikowska).

Kuba jest zmęczony swoim życiem – chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko – kupuje więc dwa bilety w jedną stronę. Wylot za tydzień, do Argentyny. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia, po kilkuletnim wyroku, wychodzi Dario (Jan Frycz), gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami – tymi, które podjął i które jeszcze przed nim. Czy Kuba podejmie walkę z własnymi demonami?

„Mistrzowsko zagrany, spójny i klimatyczny, Warszawa jeszcze nigdy nie była pokazana w takim świetle. Jest sztywniutko!”; „Rozkoszny festiwal brudu, bestialstwa i patologii z dobrze nakreślonymi postaciami”; „Ma momenty przestojów, a przedostatni odcinek jest dosyć średni, ale cała reszta to crème de la crème. Genialne zagrany (Frycz i Więckiewicz masterclass)”; „Klimatyczny serial z Polski. Warto obejrzeć dla dobrego aktorstwa, świetnej muzyki i reżyserskich innowacji”; „Wciąż bezkonkurencyjnie najlepszy polski serial ostatnich lat. A przy tym ekranizacja doskonała świetnej powieści” – piszą o nim widzowie.

Jeżeli macie ochotę na dobry polski miniserial – „Ślepnąc od świateł” w całości obejrzycie na platformie HBO Max.

