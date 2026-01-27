Aż 50 nowości na Netflix w lutym. Mamy całą listę, którą warto zapamiętać

Wśród nowości są „Ołowiane dzieci” – serial inspirowany prawdziwą historią, opowiadający o lekarce, która sprzeciwia się komunistycznemu aparatowi władzy, by ratować dzieci zatrute ołowiem. W rolę Jolanty Wadowskiej-Król wciela się Joanna Kulig, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel i Zbigniew Zamachowski.

Sporą dozę namiętności, skandali i zaskoczeń przyniesie widzom druga część czwartego sezonu „Bridgertonów”, śledząca dalsze losy londyńskiej socjety i stawiająca w centrum uwagi Benedicta Bridgertona. Fanów kina akcji ucieszy powrót „Nocnego agenta” – jednej z najczęściej oglądanych produkcji w serwisie. Zdemaskowani to z kolei thriller o byłych szpiegach zmuszonych zmierzyć się z własną przeszłością. Emocji dostarczy również 4. sezon „Prawnika z Lincolna”, w którym Mickey Haller walczy o udowodnienie swojej niewinności w sprawie o morderstwo. Lutowy repertuar to też „Joe odwiedza uniwerki” – komedia obyczajowa i rodzinny portret w jednym, w którym pod płaszczem humoru kryje się opowieść o dorastaniu, relacjach międzypokoleniowych oraz wspólnej podróży dziadka i wnuka.

Wśród ponad 50 nowości na platformie, znajdzie się także dziesiątki klasyków – filmów i seriali na licencji, których do tej pory nie można było obejrzeć na platformach streamingowych w Polsce. Sprawdźcie wszystkie nowości, zapiszcie sobie tę listę i wracajcie do niej w lutym, gdy będziecie szukać dobrego seansu.

„Taniec na lodzie: Blaski i cienie”



Ten fascynujący trzyczęściowy serial przedstawia losy najlepszych na świecie par tancerzy na lodzie, w tym ulubieńców amerykańskiej publiczności Madison Chock i Evana Batesa, ekstrawaganckich Kanadyjczyków Piper Gilles i Paula Poiriera oraz dzikich kart, Guillaume’a Cizerona i Laurence Fournier Beaudry z drużyny francuskiej. Każdy odcinek pokazuje ich pełną wzlotów i upadków podróż, zarówno na lodzie, jak i poza nim, podczas której przekraczają granice swojej dyscypliny i rywalizują ze sobą, przygotowując się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie.

Premiera: 01/02/2026



„Prawnik z lincolna”, 4. sezon



Serial na podstawie bestsellerowych powieściach Michaela Connelly’ego. Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii „Prawnik z Lincolna” zatytułowanej „Prawo niewinności”. Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.

Premiera: 05/02/2026



„Lwice”



Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy — nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie „Lwice”.

Premiera: 05/02/2026



„Zdemaskowani”



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

Premiera: 05/02/2026



„Królowa szachów”



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata – Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.

Premiera: 06/02/2026



„Salvador”



Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę należącą do grupy ultrasów propagującej rasizm, przemoc i homofobię — wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.

Premiera: 06/02/2026



„Ołowiane dzieci”



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.





Premiera: 11/02/2026



„Miłość jest ślepa” / „Love is Blind”, sezon 10.



Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę — decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie — a może miłość naprawdę jest ślepa?

Premiera: 11/02/2026



„W mieście strachu”



W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

Premiera: 11/02.2026



„Detektyw z milionem obserwujących”



Kiedy influencer Yen Wei (Kent Tsai) zostaje postrzelony podczas próby ataku na policję, detektyw Chen Chia-jen (Ekin Cheng) odkrywa, że działał on na czyjeś polecenie. Do sprawy dołącza śledcza ds. technologii Li Hsin-ping (Patty Lee) i szybko ujawnia przerażający schemat — serię zabójstw influencerów powiązaną z zamaskowaną internetową wróżbitką znaną jako Wiedźma Baba, której niepokojące przepowiednie — w tym czterech kolejnych morderstw — zawsze się sprawdzają.

Premiera: 12/02/2026



„Z Belfastu do nieba”



Zdolna, ale roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona życiem matka trójki dzieci Robyn oraz godna zaufania, ale wycofana opiekunka Dara od czasów szkolnych trzymają się razem. Teraz te trzy przyjaciółki, które wciąż są sobie bardzo bliskie, dobiegają czterdziestki i szykują się na najbardziej ekscytującą przygodę swojego życia. E-mail o śmierci czwartej dziewczyny z ich dziecięcej paczki, z którą dawno straciły kontakt, i seria dziwnych wydarzeń na jej stypie dają początek mrocznej, niebezpiecznej i zabawnej podróży po Irlandii i poza jej granice, w trakcie której każda z nich będzie musiała pozbierać okruchy prawdy o przeszłości. Serial o sile przyjaźni i wspomnień, a także o tym, co się dzieje, gdy życie przybiera nie do końca oczekiwany obrót.

Premiera: 12/02/2026



„Sarah: Maestria życia”



Pełen tajemnic dramat o kobiecie pragnącej być ucieleśnieniem luksusu — nawet kosztem swojego prawdziwego ja — i błyskotliwym detektywie podążającym śladami jej ambicji.

Premiera: 13/02/2026



„Muzeum niewinności”



Serial na podstawie popularnej na całym świecie powieści Orhana Pamuka. Opowiada burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów… a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem?

Premiera: 13/02/2026



„Joe odwiedza uniwerki”



Aby pokazać wnukowi prawdziwy świat, Joe zabiera go na wycieczkę objazdową po uczelniach, podczas której nie brakuje napięć, ale także ważnych życiowych lekcji.

Premiera: 13/02/2026



„Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya”



Nowy serial dokumentalny, który śledzi losy jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie w okresie poprzedzającym jego największe jak dotąd przedsięwzięcie restauracyjne — otwarcie pięciu lokali kulinarnych w jednym z najwyższych londyńskich budynków przy Bishopsgate 22. Gordon, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, otwiera drzwi do swojego domu i firmy. W ciągu sześciu miesięcy ekspansja jego imperium restauracyjnego nabiera kształtów, a wraz ze zbliżającym się oficjalnym otwarciem obserwujemy, jak Gordon godzi wyzwania biznesowe z byciem mężem Tany i ojcem ich szóstki dzieci.

Premiera: 18/02/2026



„Nocny agent”, 3. sezon



Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie: odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu — tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

Premiera: 19/02/2026



„Szwedzki łącznik”



Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.

Premiera: 19/02/2026



„Prawo Vegas”



Prawo VegasWiecznie spięty adwokat Lincoln Gumb jest zbyt nudny, żeby wygrywać sprawy w Las Vegas — dopóki do jego zespołu nie dołącza lokalna magiczka/hedonistka Sheila Flambé, aby z polotem i energią bronić najgłupszych spraw w mieście.

Premiera: 20/02/2026



„Zatrzymać pożar”



Zatrzymać pożarPo śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie.

Premiera: 20/02/2026



„Proud Mary”



Śmiertelnie niebezpieczna profesjonalna zabójczyni Mary (Taraji P. Henson) pracuje dla najbardziej znanej przestępczej rodziny w mieście, na której czele stoi Benny (Danny Glover). Gdy ratując młodego chłopca strzela do chronionego gangstera, rozpętuje piekło. Musi zmierzyć się z całym przestępczym światem - od rosyjskiej mafii, aż po tych sobie najbliższych, wśród których jest jej były kochanek... Inteligentna, pomysłowa, sprytna i uzbrojona po zęby wykorzysta wszystkie swoje zabójcze umiejętności, by pozostać przy życiu w tym elektryzującym, pełnym wybuchowej akcji thrillerze.

Premiera: 01/02/2026



„All Saints”



Pastor próbuje uratować parafię przed bankructwem. Razem z nowo przybyłymi do zgromadzenia uchodźcami postanawia zdobyć fundusze zakładając gospodarstwo.

Premiera: 01/02/2026



„Ostrożnie z dziewczynami”



Christina Walters (Cameron Diaz) i jej dwie rozrywkowe przyjaciółki: Courtney (Christina Applegate) i Jane (Selma Blair), uwielbiają seks i nocne życie. W najpopularniejszym klubie w mieście Christina nieoczekiwanie poznaje Petera (Thomas Jane), „mężczyznę swojego życia”. Następnego dnia odkrywa, że Peter wyjechał z miasta. Razem z Courtney wyrusza na szaloną wyprawę by go odnaleźć. Droga nie będzie usłana różami, bo Christinę i Courtney czeka wiele kuszących ofert i niesamowitych przygód.

Premiera: 01/02/2026



„Maria Antonina”



Nastoletnia austriacka księżniczka zostaje wydana za francuskiego następcę tronu. Dziewczyna szybko uczy się życia na obcym sobie dworze, lecz jako bohaterka licznych skandali zaczyna wzbudzać coraz większą niechęć poddanych.

Premiera: 01/02/2026



„Pewnego razu... w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”.

Premiera: 01/02/2026



„Hancock”



Ray, specjalista od PR, w dowód wdzięczności za uratowanie życia przez Hancocka, postanawia odbudować jego reputację.

Premiera: 01/02/2026



„Kości”



Dr Brennan używa swoich zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem rozwiązywać zagadki kryminalne.

Premiera: 01/02/2026



„Wyfrunięci”



Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.

Premiera: 04/02/2026



„Nowe oblicze Greya”



Christian i Ana wiodą pełne dostatku i miłości życie. Ich spokój zakłóca jej były szef, który chce się na niej zemścić.

Premiera: 04/02/2026



„Pięćdziesiąt twarzy Greya”



Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź.

Premiera: 04/02/2026



„Ciemniejsza strona Greya”



Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej.

Premiera: 04/02/2026



„Noe: Wybrany przez Boga”



Zainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu i nadziei Darren Aronofsky przekłada na język filmu osobistą wizję opowieści o Noem. Russell Crowe wciela się w niej w postać człowieka, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat. Film podejmuje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, zniszczenia i miłosierdzia, nadziei oraz rodziny.

Premiera: 06/02/2026



„Grand Budapest Hotel”



Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej.

Premiera: 12/02/2026



„Pociąg do Darjeeling”



Trzech skłóconych ze sobą braci postanawia wyruszyć wspólnie w podróż po Indiach, by podjąć próbę odbudowania rodzinnych więzi.

Premiera: 12/02/2026



„Genialny klan”



Tenenbaumowie to rodzina geniuszy, od której odszedł ojciec. Mężczyzna powraca po latach, by pogodzić się z dziećmi i żoną.

Premiera: 12/02/2026



„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”



Wes Anderson składa hołd drukowanym mediom, zwłaszcza czasopismu "The New Yorker" z jego legendarną listą autorów, wielkomiejską finezją i spektakularnym typograficznym layoutem. Tytułowy "Kurier Francuski" to fikcyjny magazynowy dodatek poświęcony życiu intelektualnemu i kulturalnemu Francji, wydawany u schyłku lat 60. przez galerię genialnych amerykańskich emigrantów w miasteczku Ennui-Sur-Blasé na południu Francji. Tilda Swinton gra tu krytyczkę sztuki JKL Berensen. Natomiast Frances McDormand to Lucinda Krementz, pisarka relacjonująca burzliwą rewolucję studencką, która wdaje się w romans z jej młodym przywódcą Zeffirellim (Timothée Chalamet). Z kolei Jeffrey Wright występuje jako krytyk sztuki, a Bill Murray to redaktor naczelny.

Premiera: 12/02/2026



Wszystkie części filmu „Paranormal Activity”



Filmy koncentrują się na doświadczeniach rodzin nawiedzanych przez złowrogiego demona. Głównym motywem jest dokumentowanie przez bohaterów narastających, niewytłumaczalnych zjawisk (hałasy, przesuwanie przedmiotów) w ich własnym domu, głównie podczas snu.

Premiera: 13/02/2026



„1883”



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.

Premiera: 14/02/2026



Wszystkie filmy z serii „Kung Fu Panda”



Filmy o przygodach niezdarnej pandy imieniem Po, która wbrew przeciwnościom losu zostaje legendarnym Smoczym Wojownikiem i mistrzem kung-fu.

Premiera: 15/02/2026



„Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.

Premiera: 15/02/2026



„Prometeusz”



Grupa odkrywców organizuje wyprawę do odległych zakątków wszechświata. Wkrótce poszukiwania początków ludzkości zamienią się w walkę o przetrwanie gatunku.

Premiera: 16/02/2026



„Aviator”



Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.

Premiera: 19/02/2026



„Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.

Premiera: 20/02/2026



„Listy do Julii”



Młoda dziewczyna po przeczytaniu starego listu pragnie odszukać jego autorkę, by zainspirować ją do odnalezienia mężczyzny poznanego przed wieloma laty.

Premiera: 22/02/2026



„Charlie” / „The Perks of Being a Wallflower”



Zamknięty w sobie Charlie zaczyna naukę w liceum. Zaprzyjaźnia się z uczniami ostatniej klasy.

Premiera: 22/02/2026



„Twój na zawsze”



Tyler Hawkins (Robert Pattinson) jest zbuntowanym chłopakiem, który cały czas popada w kłopoty. Pewnej nocy wdaje się w bójkę i zostaje poturbowany przez silniejszego od siebie policjanta. Wkrótce po tych wydarzeniach Tyler poznaje córkę funkcjonariusza - Ally. Początkowo chłopak zamierza ją uwieść, a następnie porzucić. Okazuje się jednak, że Tylera i dziewczynę łączy coś więcej.

Premiera: 23/02/2026



„Mamma Mia!”



Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.

Premiera: 24/02/2026



„Mamma Mia: Here We Go Again”



Sophie zachodzi w ciążę i poznaje historie z młodości swojej matki – szczególnie o czasie, w którym była ona w ciąży.

Premiera: 24/02/2026



„Tajemnice Smallville”



Clark Kent jest nastolatkiem posiadającym nadludzkie zdolności. Swoje moce wykorzystuje, by nieść pomoc innym.

Premiera: 24/02/2026



„Przesilenie zimowe”



Zrzędliwy nauczyciel historii zostaje w szkole podczas przerwy świątecznej aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Wśród nich jest sprawiający problemy Angus.

Premiera: 25/02/2026



„Elizabethtown”



Po druzgocącej klęsce na gruncie zawodowym, Drew Baylor dowiaduje się o śmierci ojca. Mężczyzna miał atak serca podczas wizyty u krewnych w Elizabethtown, więc syn musi tam pojechać, by sprowadzić jego ciało do domu.

