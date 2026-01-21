Netflix odkrywa kolejne karty. 4 nowe polskie produkcje w tym roku!

Netflix odkrywa kolejne karty. W 2026 roku zajrzymy w głąb ludzkiej duszy. Zaczniemy od dramatu lokalnej społeczności Śląska inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami w „Ołowianych dzieciach”. Poznamy historię artystycznego buntu o legendzie polskiego rocka w „Mniej obcym”. A zastrzyk adrenaliny da nam pierwszy dramat medyczny Netfliksa – „Znieczulenie”. W tajemniczą podróż przez ciemne zakamarki ludzkiej natury wybierzemy się z bohaterami „Kolorów zła: Czerń”. Oto wszystko, co wiemy o nadchodzących produkcjach – zobaczcie pierwsze zwiastuny, zdjęcia z planu i daty premier perełek.

4 nowe polskie tytuły na Netflix, które warto wypatrywać. O tych produkcjach będzie głośno

„Ołowiane dzieci”, czyli inspirowany prawdziwymi wydarzeniami sześcioodcinkowy serial fabularny w reżyserii Macieja Pieprzycy o tragedii, która wstrząsnęła Śląskiem w dobie komunistycznego reżimu.

„Ołowiane dzieci” to sześcioodcinkowy dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w latach 70. na Śląsku. Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ukazuje odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności. W roli głównej występuje Joanna Kulig.

Galeria:

„Ołowiane dzieci” na Netflix. Serial na faktach z Joanną Kulig

Oprócz Joanny Kulig w obsadzie pojawią się: Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Sebastian Pawlak, Julia Polaczek.

Serial „Ołowiane dzieci” zadebiutuje na Netflix już 11 lutego 2026 roku.

Film o Janie Borysewiczu i Lady Pank z debiutującym aktorem

„Mniej obcy” to film Kristoffera Rusa, osadzony w realiach lat 80. i 90. i opowiadający o buncie, pasji i cenie, jaką można zapłacić za wolność artystyczną. To historia lidera Lady Pank i legendy polskiego rocka – Jana Borysewicza, w którego wciela się debiutujący na dużym ekranie Mikołaj Bukrewicz, kompozytor i gitarzysta.

Galeria:

„Mniej obcy”, czyli historia Lady Pank od Netfliksa

„Mniej obcy” to napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

W Netflixie w drugiej połowie 2026.

W obsadzie pojawili się: Mikołaj Bukrewicz, Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak, Marcel Barra, Patryk Pietrzak, Kinga Preis, Ireneusz Czop.

Film „Mniej obcy” zadebiutuje na Netflix w drugiej połowie 2026 roku.

Nowy polski serial medyczny z Leszkiem Lichotą w roli neurochirurga

„Znieczulenie”, pierwszy dramat medyczny Netfliksa, w którym obok Leszka Lichoty wcielającego się w rolę wybitnego neurochirurga, wystąpią Masza Wągrocka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Gamou Fall i Krzysztof Stelmaszyk. Szpitalne dramaty i decyzje, które na szali stawiają ludzkie życia – zapowiedź serialu na najnowszych zdjęciach.

Galeria:

„Znieczulenie” – nowy polski serial medyczny od Netflix

„Znieczulenie” to pierwszy polski dramat medyczny w Netflixie, wprowadzający widza w pełen napięć świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Aby serial Znieczulenie był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, z produkcją współpracował Neal Baer – lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu Ostry dyżur – który nadzorował zgodność scenariusza i poszczególnych scen z praktyką kliniczną.

Serial „Znieczulenie” w Netfliksie w drugiej połowie 2026 roku.

„Kolory zła: Czerń” – druga część uwielbianej kryminalnej serii

„Kolory zła: Czerń”, już druga ekranizacja Netfliksa wciągającej sagi kryminalnej na podstawie bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak, której książki sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy. Obok powracającego w roli prokuratora Bilskiego Jakuba Gierszała na ekranie zobaczymy również Mariannę Zydek – pierwsze zdjęcia już dostępne.

Galeria:

„Kolory zła: Czerń” – druga ekranizacja sagi kryminalnej od Netflix

„Kolory zła: Czerń” to kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.

W obsadzie: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski, Adam Bobik.

Film „Kolory zła: Czerń” w Netfliksie w drugiej połowie 2026 roku.

Czytaj też:

Netflix odsłania karty na 2026 rok. Te polskie produkcje to prawdziwe perełki!Czytaj też:

Strasburger grzmi na Netfliksa. Nie chce nowych „Nocy i dni”