10 najlepszych nowych seriali według magazynu „Time”. Faworyt widzów na ostatnim miejscu

Rok 2025 okazał się niezwykle obfity — branża wreszcie uporała się z opóźnieniami wywołanymi strajkami głównych scenarzystów i aktorów sprzed kilku lat, a widzowie mogli cieszyć się nowymi serialami najwyższej jakości. Najwięksi twórcy, od Vince’a Gilligana i Sterlina Harjo po Liz Meriwether i Marę Brock Akil, powrócili na ekrany z ekscytującymi projektami. Filmowe gwiazdy, takie jak Seth Rogen, Ethan Hawke czy Michelle Williams, postanowiły wesprzeć teraz świat serialowy, prezentując inteligentne, oparte na postaciach historie, które duże studia coraz rzadziej pokazują w kinach. Powróciły też klasyki — Noah Wyle wskrzesił serial o lekarzach, a powracające produkcje, takie jak „Severance” i „Mo”, udowodniły, że lata oczekiwania na kontynuacje były tego warte.

Z całej masy nowych produkcji, które miały premierę w ostatnich 12 miesiącach, „Time” wybrał, jak co roku, 10 tytułów, które są najlepsze. Czy zgadzacie się z listą? Sprawdźcie, które seriale zostały wyróżnione.

10 najlepszych seriali 2025 roku według magazynu „Time”

10. „The Pitt” (HBO Max)

Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.

9. „Such Brave Girls” (Hulu)

Siostry Josie i Billie oraz ich samotna matka Deb nawigują przez życie uzbrojone jedynie w kiepski osąd i poczucie własnej wartości związane wyłącznie z ludźmi, którym na nich nie zależy. Są próżne, samolubne, mocno zadłużone, patologicznie zdesperowane i przepełnione niewłaściwą, przerażającą miłością.

8. „Na zawsze” (Netflix)

Mara Brock Akil opowiada na nowo historię z przełomowej powieści „Forever” Judy Blume z 1975 roku. To epicka opowieść o dwojgu czarnych nastolatków, którzy poszukują swojej tożsamości oraz niepewnie stawiają pierwsze kroki w świecie miłości. Akcja serialu toczy się w 2018 roku w Los Angeles.

7. „Studio” (Apple TV+)

Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.

6. „Mo” (Netflix)

Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całych ton absurdu jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. Wraz z rodziną – niezłomną i uduchowioną matką, siostrą i starszym bratem – ucieka do Houston w Teksasie. Traktując śmiech jako lekarstwo na wszelkie bolączki, Mo stara się znaleźć swoje miejsce, choć w tym nowym życiu czekają na niego różne komplikacje.

5. „Rozdzielenie” (Apple TV+)

Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.

4. „Mussolini: Son of the Century” (SkyShowtime)

Opowieść o dojściu do władzy włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego, ukazująca historię kraju, który poddał się dyktaturze.

3. „Mroki Tulsy” (Disney+)

Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale'a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale'a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee przed poznaniem prawdy.

2. „Jedyna” (Apple TV+)

W świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy, poza Carol. Kiedy ludzkość celebruje nowy, „idealny” porządek, ona jako jedyna widzi w nim utratę człowieczeństwa. Carol rozpoczyna samotną walkę o przywrócenie prawdziwych emocji i wolnej woli, mierząc się z tłumem ludzi przekonanych, że znaleźli ostateczną odpowiedź na cierpienie. „Pluribus” to prowokujące science fiction o jednostce, która odmawia bycia częścią doskonałej masy.

1. „Kwestia seksu i śmierci” (Disney+)

Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.

Czytaj też:

Skandynawskie seriale do obejrzenia w Polsce. Ostateczna lista perełekCzytaj też:

Disney+ tnie ceny. Teraz warto wykupić subskrypcję – można sporo zaoszczędzić