Disney+ tnie ceny. Teraz warto wykupić subskrypcję – można sporo zaoszczędzić

Platforma Disney+ została uruchomiona w Polsce 14 czerwca 2022 roku. W jej bibliotece znajdziemy filmy i programy Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic oraz treści ogólnorozrywkowe w ramach marki Hulu. Serwis jest domem dla takich kultowych seriali, jak „The Walking Dead”, „Skazany na śmierć”, „Zagubieni”, „Homeland”, „Synowie Anarchii”, „Biuro”, „Mad Men”, „Dochodzenie” czy „The Punisher”. Wyprodukował także wiele dobrych seriali oryginalnych, w tym wielokrotnie nagradzany „The Bear”, „Szogun”, „WandaVision” czy „Zbrodnie po sąsiedzku”. Na Disney+ obejrzymy też mnóstwo klasyków filmowych i nowości, takich jak „Prawdziwy ból”, „Kompletnie nieznany”, „Rodzaje życzliwości” czy „Państwo Rose”. W tym roku, wśród zapowiedzianych nowości są między innymi „Wonder Man”, „The Beauty” Ryana Murphy'ego czy 2. sezon kapitalnego „Paradise”.

To oczywiście tylko kilka tytułów, które znajdziemy na Disney+. Jeżeli jednak zastanawialiście się nad wykupieniem subskrypcji, to idealny moment. Platforma obniża ceny.

Disney+ tnie ceny subskrypcji! Ile zapłacimy i ile zaoszczędzimy?

Promocja trwa od 15 do 28 stycznia 2026 roku, a skorzystają z niej nowi oraz powracający subskrybenci. Do wyboru są dwie opcje: plan standard oraz plan premium.

W ramach planu standardowego mamy możliwość jednoczesnego oglądania na 2 urządzeniach materiałów w jakości wideo do 1080p Full HD i pobierać treści. Cena promocyjna wynosi 23,99 zł przez 3 miesiące, dzięki czemu oszczędzamy 11 zł miesięcznie i 33 zł łącznie (tj. prawie tyle samo, ile normalnie zapłacilibyśmy za miesiąc dostępu do katalogu – 34,99 zł).

W przypadku planu premium obejrzymy materiały w jakości 4K UHD i HDR – jednocześnie na 4 urządzeniach. Możemy też pobierać treści i dostępna jest również obsługa Dolby Atmos. Za plan premium w cenie promocyjnej zapłacimy 41,99 zł przez trzy miesiące. W ten sposób zaoszczędzimy łącznie 54 zł (standardowa cena wynosi 59,99 zł).

Uwaga! Po 3 miesiącach promocji plany automatycznie odnowią się w aktualnej na tamten moment cenie aż do momentu odwołania subskrypcji. Jeżeli nie zrezygnujemy, poniesiemy koszt, jednak anulować subskrypcję można w każdym momencie.

