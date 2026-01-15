Skandynawskie seriale do obejrzenia w Polsce. Ostateczna lista perełek

Przygotowaliśmy ostateczną listę najlepszych skandynawskich seriali dostępnych w Polsce. Znalazło się na niej ponad 60 tytułów, wybranych na podstawie ocen widzów z całego świata. To zestawienie obejmuje najlepsze seriale ze wszystkich krajów Skandynawii, bez gatunkowych ograniczeń – liczy się jakość, scenariusz i siła opowiadanej historii. Przy każdym tytule podajemy również informację, na jakiej platformie streamingowej w Polsce można obejrzeć dany serial, dzięki czemu od razu wiesz, gdzie zacząć seans.

Jeśli cenisz powolne budowanie napięcia, moralne dylematy, wiarygodnych bohaterów i historie, które zostają w głowie na długo po napisach końcowych – ta lista ci się przyda. To idealne miejsce zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę ze skandynawskimi serialami, jak i dla doświadczonych fanów, którzy szukają kolejnych perełek.

Zapisz to zestawienie na później – kiedy znów będziesz zastanawiać się, co obejrzeć wieczorem, wrócisz tu po sprawdzoną rekomendację na naprawdę dobry seans.

Najlepsze seriale ze Skandynawii, dostępne w Polsce [LISTA]

„Secrets” (Dania)



Mads ma kochającą rodzinę i stałą pracę w jednym z kopenhaskich liceów, w którym uczy muzyki. Jest również członkiem zespołu rockowego, który nadal tworzy, choć nie występował przed publicznością od kilku lat. Oprócz pasji do muzyki po ojcu odziedziczył też stare pianino. To jednak niejedyne hobby mężczyzny. Od czasu do czasu lubi zanurzyć się w otchłań pełną alkoholu, narkotyków i prostytutek. Z czasem jego uzależnienia przejmują nad nim kontrolę, przez co zaniedbuje codzienne obowiązki i pozwala sobie na coraz więcej. Gdy ukrywane aktywności Madsa wymykają się spod kontroli, szuka on wsparcia u starszej siostry Evy, która od dziecka ratuje go z wszelkich opałów. Tylko czy jego da się jeszcze uratować?

(Viaplay, Megogo)



„All The Sins” (Finlandia)



Młody detektyw Lauri Räihä bada dwa morderstwa w swoim konserwatywnym fińskim miasteczku. Jednocześnie musi stawić czoła trudnej prawdzie o swojej przyszłości i teraźniejszości.

(SkyShowtime)



„Fatalny rejs” (Norwegia)



Nora Sand prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn.

(Canal+)



„Koniec lata” (Szwecja)



Dwadzieścia lat po zaginięciu pięcioletniego chłopca w małej szwedzkiej miejscowości, Vera spotyka młodego mężczyznę, który mógłby być jej nigdy nieodnalezionym bratem.

(Canal+)



„Lilyhammer” (Norwegia)



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.

(Netflix)



„Dziewczyna z Oslo” (Norwegia)



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.

(Netflix)



„Wisting” (Norwegia)



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.

(Viaplay, Megogo)



„Rząd: Królestwo, władza i chwała” (Dania)



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.

(Netflix)



„Kowbojka z Kopenhagi” (Dania)



Całe życie była traktowana jak amulet przynoszący szczęście i przechodziła z rąk do rąk. Teraz ta kobieta o nadprzyrodzonych zdolnościach postanawia się zemścić.

(Netflix)



„Przez Atlantyk” (Dania)



Księżniczka Märtha i książę Olav obawiają się niemieckiej inwazji na Norwegię, lecz rząd nie wierzy, że zagrożenie jest realne, dopóki nie jest za późno. Rodzina królewska i gabinet są zmuszeni do ucieczki, gdy naziści ich otaczają.

(TVP VOD)



„Przesłuchanie” (Dania)



Kiedy córka Bjørna zostaje znaleziona martwa, postanawia on prześledzić jej ostatnie dni. Podczas serii spotkań z osobami zamieszanymi w sprawę, Bjørn staje w obliczu trudnej prawdy zarówno o swojej córce, jak i o sobie.

(Viaplay, Megogo)



„Pod osłoną mroku” (Dania)



Aby rozwiązać sprawy najbardziej brutalnych zbrodni, duńska policja musi zrozumieć sposób myślenia przestępców. Do pomocy zostaje wezwana Louise Bergstein, była profilerka i ekspertka od seryjnych morderców.

(Viaplay)



„Dochodzenie” (Dania)



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.

(HBO Max)



„Pielęgniarka” (Dania)



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.

(Netflix)



„Codename: Annika” (Finlandia)



Działając pod przykrywką jako Annika Stormare, fińska detektyw Emma Haka zanurza się w skorumpowanym świecie bohemy artystycznej Sztokholmu.

(SkyShowtime)



„Furia” (Norwegia)



Ragna infliltruje nacjonalistyczną subkulturę powiązaną ze sprawą morderstwa. Z czasem wychodzi na jaw, że grupa jest zamieszana w międzynarodowe akty terroryzmu.

(Prime Video, Megogo)



„Fenris” (Norwegia)



Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.

(Viaplay, Megogo)



„W cieniu śmierci” (Finlandia)



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.

(Netflix)



„Gangi Oslo” (Norwegia)



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.

(Netflix)



„Doktor Kristin” (Islandia)



Lekarka decyduje się porzucić życie w dużym mieście i przenieść się na prowincję. Musi zmierzyć się nie tylko z nowymi wyzwaniami zawodowymi, ale także z duchami własnej przeszłości, które powracają w nowym otoczeniu.

(TVP VOD)



„Jak siostry” (Islandia)



Na żwirowisku zostają odnalezione szczątki nastolatki, która zaginęła ćwierć wieku temu. Policja na nowo bierze się za starą sprawę. Pora, aby trzy kobiety dobrze pamiętające feralne wydarzenia sprzed lat, zrobiły rachunek sumienia.

(Player)



„Stella Blómkvist” (Islandia)



Prawniczka Stella Blómkvist wnika w świat islandzkiej polityki, gdzie oprócz korupcji obecna jest też zbrodnia.

(Viaplay, Megogo)



„The Darkness” (Islandia)



Detektyw Hulda Hermannsdóttir prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, walcząc z własnymi demonami. Zbliżając się do emerytury, musi współpracować z nowym partnerem. Zdeterminowana, ryzykuje wszystko, by odkryć prawdę.

(SkyShowtime)



„Katla” (Islandia)



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.

(Netflix)



„Królowe Djursholm” (Szwecja)



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.

(Netflix)



„Kraina grzechu” (Szwecja)



Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.

(Netflix)



„Ugotować niedźwiedzia” (Szwecja)



W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.

(Disney+)



„Sanktuarium zła” (Szwecja)



Czy może być coś gorszego niż uwięzienie w szpitalu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje, a wszyscy dokoła uważają cię za kogoś zupełnie innego? Może to, że sam zaczynasz im wierzyć?

(Canal+, Player)



„Miasto niedźwiedzia” (Szwecja)



Podczas meczu hokeja, który jest ostatnim żródłem nadziei mieszkańców miasteczka, młoda dziewczyna pada ofiarą przemocy.

(SkyShowtime)



„Wallander” (Szwecja)

Komisarz policji Kurt Wallander rozstaje się z żoną i szuka zapomnienia w pracy.

(Player)



„Przełom” (Szwecja)



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.

(Netflix)



„The Killing” (Dania)



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.

(TVP VOD, Player)



„Zupełnie normalna rodzina” (Szwecja)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.

(Netflix)



„Morderstwa w Åre” (Szwecja)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.

(Netflix)



„Szklana kopuła” (Szwecja)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.

(Netflix)



„Ruchome piaski” (Szwecja)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.

(Netflix)



„Kasztanowy ludzik” (Dania)



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin oraz jej nowy partner Mark Hess. Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung.

(Netflix)



„Małe miasto, wielkie zbrodnie” (Dania)



Serial kryminalny, który przenosi nas w mroczną atmosferę niewielkiej miejscowości, gdzie za fasadą spokojnego życia kryją się mroczne sekrety i przerażające tajemnice.

(TVP VOD)



„Bullshit” (Dania)



Serial opowiada historię pierwszej wielkiej wojny gangów motocyklowych w Danii w latach 80. XX wieku, której początki sięgają lat 70. XX wieku w Christianii i Amager. Pozbawieni korzeni młodzi ludzie próbują stworzyć społeczność poza ugruntowanym społeczeństwem. Przeradza się to w klub motocyklowy Bullshit.

(Viaplay, Megogo)



„Elvira” (Dania)



Elvira pracuje na recepcji w domu publicznym, którego właścicielem jest policjant i przyjaciel z dzieciństwa, Køster. Kiedy znika prostytutka, Elvira rozpoczyna śledztwo, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji.

(Viaplay, Megogo)



„Miłość i medycyna” (Dania)



Jest rok 1952. W Danii panuje ogromny niedobór pielęgniarek, dlatego dyrektorka szpitala Fredenslund wszczyna kontrowersyjny proces - po raz pierwszy placówka zaczyna szkolić także mężczyzn.

(TVP VOD)



„Kamikaze” (Dania)



Życie Julie jest idealne – ma kochającą rodzinę, wspaniałych przyjaciół i mnóstwo pieniędzy. Jednak zaraz po swoich 18. urodzinach otrzymuje wiadomość, która na zawsze odmienia jej życie.

(HBO Max)



„Tlen” (Dania)



Weteran sił specjalnych, Niels Oxen, szuka spokojnego życia w jutlandzkich lasach. Jednak gdy ginie właściciel pobliskiego zamku, Oxen staje się głównym podejrzanym.

(Canal+)



„Wyspa” (Dania)



Śmiercionośny wirus atakuje małą społeczność zamieszkującą wyspę Sløborn, położoną między Danią i Niemcami, na Morzu Północnym.

(HBO Max)



„Z premedytacją” (Dania)



Świat przestępstw finansowych i zbrodni, jakie zdolni są popełnić oszuści i korporacyjni magnaci w pogoni za bogactwem. Losy duńskiej grupy zadaniowej, która zrobi wszystko, by ich powstrzymać.

(Viaplay, Megogo)



„Śnieżne anioły” (Dania)



Dwa dni przed świętami w sparaliżowanej burzą śnieżną Szwecji dochodzi do zaginięcia pięciomiesięcznego dziecka. Policjantka prowadząca śledztwo podejrzewa, że rodzice nie mówią całej prawdy.

(TVP VOD)



„Inwigilacja” (Dania)



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.

(Netflix)



„Rezerwat” (Dania)



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.

(Netflix)



„Rząd” (Dania)



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.

(Netflix)



„W sieci podejrzeń” (Finlandia)



Inspektor Antti Hautalehto postanawia zbadać przypadki śmierci młodych mężczyzn, którzy utonęli w rzece w Porvoo.

(TVP VOD)



„Łowca i ofiara” (Norwegia)



W małym, sennym miasteczku dochodzi do brutalnego zabójstwa wędkarza. Śledztwem zajmuje się policjantka będąca u schyłku kariery zawodowej. Odkrywanie kolejnych śladów prowadzi do dramatycznych wydarzeń.

(TVP VOD)



„Black sands” (Islandia)



Detektyw Aníta Elínardóttir wraca w rodzinne strony nad urwiste wybrzeże o czarnych plażach. Gdy u stóp klifu zostaje znalezione ciało turystki, policjantka angażuje się w śledztwo. Śmierć kobiety nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. W cieniu skrywa się działający od lat seryjny morderca.

(Canal+)



„The Valhalla Murders” (Islandia)



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.

(Netflix)



„W pułapce” (Islandia)



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.

(Netflix)



„Zaginieni” (Szwecja)



Kierowca cysterny przemyca uchodźców. Fatalne zdarzenie po drodze sprawia, że musi stanąć przed wyborami, które zmienią jego życie.

(Canal+)



„Mało prawdopodobny morderca” (Szwecja)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.

(Netflix)



„The Rain” (Dania)



Sześć lat po tym, jak bezwzględny wirus spustoszył Skandynawię, brat i siostra dołączają do grupy młodych ocalałych w poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz odpowiedzi.

(Netflix)



„DNA” (Dania)



Duński gliniarz na czele międzynarodowego śledztwa, którego stawką jest los jego córki i innych dzieci znajdujących się w sidłach handlarzy ludźmi.

(Canal+)



„Trom. Ciężar zbrodni” (Dania)



Gdy lokalny aktywista ginie podczas polowania na wieloryby, dziennikarz Hannis Martinsson musi zaryzykować własne życie by odkryć prawdę wśród odizolowanej społeczności Wysp Owczych.

(TVP VOD, Megogo, Viaplay)



„Most nad Sundem” (Dania)



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.

(TVP VOD, Megogo, Player)



„Co kryje prawda” (Szwecja)



Po przerwie wywołanej chorobą Peter Wendel staje na czele nowo powstałego wydziału zajmującego się nierozwiązanymi sprawami z przeszłości.

(Viaplay, Megogo) Czytaj też:

