QUIZ. Rozpoznasz kadr? Tylko wieczorynki!

Przed tobą sprawdzian dla prawdziwych fanów kultowych dobranocek. Jeden obraz, jeden kadr, a w nim całe wspomnienia: znajomi bohaterowie, charakterystyczne scenerie i magia wieczornego seansu przed snem. Czy wystarczy ci spojrzeć na te zdjęcia, by odgadnąć tytuł wieczorynki? A może niektóre kadry okażą się podchwytliwe? Sprawdź swoją pamięć, wróć na chwilę do beztroskich lat i przekonaj się, jak dobrze znasz klasyki dobranockowe. Powodzenia!

