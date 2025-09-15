Co nowego w tym tygodniu? Netflix ma prawdziwą perełkę

Wrzesień to miesiąc, w którym widzowie niemal nie mają czasu odetchnąć. Platformy streamingowe zasypują nas premierami, a w tym tygodniu lista nowości wygląda wyjątkowo obiecująco.

Serialowe — i nie tylko — nowości tygodnia

Topowa platforma streamingowa postawiła tym razem na mieszankę ostrych thrillerów, lekkich komedii i emocjonalnych historii, które potrafią jednocześnie bawić i przyprawiać o dreszcze. Swoje premiery będą miały produkcje, które przeniosą nas w mroczne klimaty Nowego Jorku, wciągną w turecką historią miłosną, pobudzą wyobraźnie fantazją rodem z Tajlandii i przyprawią o dreszczyk emocji za sprawą thrillerów w najlepszym stylu. Na dodatek wszystko to z udziałem gwiazd największego formatu, takich jak Jude Law czy Jason Bateman.

Premiery tygodnia na Netflix

„Black Rabbit”



Najgłośniejsza premiera tego tygodnia to bez wątpienia „Black Rabbit”. W serialu Jude Law wciela się w Jake’a Friedkena, właściciela jednej z najmodniejszych restauracji na Manhattanie, który marzy, by jego klub VIP stał się najbardziej pożądanym miejscem w Nowym Jorku. Wszystko komplikuje się, gdy do interesu wraca jego brat Vince, grany przez Jasona Batemana. Dawne traumy odżywają, a rodzinne więzi wystawione zostają na ciężką próbę.

Twórcami produkcji są Zach Baylin i Kate Susman, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Jason Bateman, Michael Costigan i sam Jude Law. Premiera thrillera psychologicznego zaplanowana została na 18 września.



„Miłość platoniczna”



Z Turcji nadchodzi „Miłość platoniczna” – komediowy serial o butikowym hotelu w Alaçatı, który staje się obiektem pożądania inwestorów. Przystojny biznesmen wkracza do gry, udając kogoś innego, i już pierwszego dnia wplątuje się w uczuciowy trójkąt, rozkochując w sobie obie córki właścicielki. Premiera 18 września.



„Ten sam dzień z tobą”



Prosto z Tajlandii przybywa film „Ten sam dzień z tobą”. Mesa, młoda kustoszka muzeum, przeżywa załamanie nerwowe, rozstaje się z narzeczonym, a na dodatek zostaje uwięziona w pętli czasu. Każdego dnia budzi się na nowo w tym samym koszmarze i musi znaleźć sposób, by przerwać cykl. To romantyczna opowieść z domieszką dramatu i fantastyki, której premiera przypada na 18 września.



„Bunkier miliarderów”



Hiszpański thriller. Grupa najbogatszych ludzi świata postanawia ukryć się w luksusowym schronie na wypadek globalnego konfliktu. Jednak zamiast bezpiecznej przystani dostają klaustrofobiczny teatr, w którym wychodzą na jaw skrywane od lat tajemnice i rodzą się nieoczekiwane sojusze. Premiera 19 września.



„Nawiedzony hotel”



Historia samotnej matki prowadzącej hotel z duchami. Brzmi strasznie? Niekoniecznie. Produkcja łączy elementy horroru i komedii, a obecność zjaw podpowiadających nowe pomysły biznesowe sprawia, że to jedna z najbardziej nietypowych premier tego miesiąca. Tytuł trafi na ekrany 19 września.

