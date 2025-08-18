Prawdziwy wysyp premier na Netflix. Kilka tytułów szczególnie się wybija

Jak co tydzień, publikujemy listę wszystkich nowości, które zadebiutują w najbliższych dniach na Netflix. Tym razem będzie to aż kilkanaście tytułów – w tym klasyków kina, które od lat zachwycają widzów i zupełnych świeżynek, wyprodukowanych przez serwis, które z pewnością przyciągną znów masy widzów.

„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.

Premiera: 18/08/2025



„New York Taxi”



Nowojorski policjant ściga brazylijskie złodziejki, które napadają na banki. W śledztwie pomaga mu prowadząca taksówkę Belle Williams.

Premiera: 18/08/2025



„Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys”



Człowiek, który postawił wszystko na jedną kartę. Seria ryzykownych, ale przemyślanych posunięć. Drużyna dobrana tak, by wygrywać. „Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys” to historia The Dallas Cowboys i wpływie Jerry’ego Jonesa na historię NFL. Zaczęło się od śmiałego zakupu, a skończyło na powstaniu kultowej drużyny futbolowej lat 90. i trwającej ponad dekadę historii, której ton nadawały śmiałe posunięcia biznesowe Jonesa. To właśnie jego decyzje zrewolucjonizowały światowy sport i zaowocowały trzema tytułami NFL. Dzięki relacjom z pierwszej ręki i nigdy niepublikowanym nagraniom możemy śledzić dramatyczne zwroty akcji, które sprawiły, że Cowboys są najlepiej wycenianą drużyną na świecie.

Premiera: 19/08/2025



„Rzeki przeznaczenia”



Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i spragniona zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek — ale ich drogi się przecinają.

Premiera: 20/08/2025



„Klient”



Młody chłopak jest świadkiem samobójstwa prawnika, który przed śmiercią ujawnia mu miejsce, gdzie jego klient zakopał zwłoki swojej ofiary.

Premiera: 20/08/2025



„Dziadku, Wiejemy!”



Film drogi pełen przygód i magii, który pokazuje, jak wyjątkowa relacja wnuczki i dziadka może odmienić życie całej rodziny i stać się początkiem niezapomnianej przygody.

Premiera: 20/08/2025



„Miłość w Seattle”



Burke, autor bestselerowego poradnika o radzeniu sobie ze stratą, poznaje Eloise, która zakończyła nieudany związek.

Premiera: 20/08/2025



„2 Hearts”



Dwie pary wiodą różne życia, ale pewien ukryty fakt sprawi, że ich losy się połączą a konsekwencje będą trudne do przewidzenia.

Premiera: 20/08/2025



„Death Inc.”, 3. sezon



Po śmierci Gonzalo Torregrosy — właściciela i założyciela Funeraria Torregrosa — jego prawa ręka, czyli Dámaso Carrillo, nie ma wątpliwości, że biznes będzie kwitł tylko, jeśli to on przejmie nad nim kontrolę. Jednak ponadsiedemdziesięcioletnia wdowa po Gonzalu, Nieves, postanawia na przekór wszystkiemu poprowadzić rodzinny dom pogrzebowy z pomocą niemającego o niczym pojęcia, choć tryskającego entuzjazmem zięcia Chemiego, samozwańczego eksperta od marketingu, i zarazem wbrew planom swojej córki, która ma zamiar zamknąć firmę i otworzyć siłownię. Podczas gdy Dámaso knuje i nastawia współpracowników przeciwko nowemu szefostwu, firma będzie musiała stawić czoła ostrej konkurencji ze strony domu pogrzebowego Transitus, a także skandalowi w duchu #MeToo, które może zniszczyć dziedzictwo Gonzala Torregrosy.

Premiera: 21/08/2025



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?

Premiera: 21/08/2025



„Pragnę tylko ciebie”



Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

Premiera: 21/08/2025



„Skok na pociąg ze złotem”



Pod koniec II wojny światowej szef szajki przestępczej rusza ze swoją ekipą do walki z zaprzysięgłym wrogiem — i japońską armią — aby obrabować pociąg pełen złota.

Premiera: 21/08/2025



„Long Story Short”



Animowany serial komediowy twórcy „BoJacka Horsemana”. Będziemy w nim śledzić losy rodzeństwa Schwooperów od dzieciństwa po dorosłość, by następnie znów cofnąć się w przeszłość, poznając przy tym ich sukcesy, rozczarowania, radości i kompromisy.

Premiera: 22/08/2025



„Porzucony”



Streszczenie Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie będzie takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu, to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

Premiera: 22/08/2025



„Jussie Smollett: Winny czy niewinny?”



Wytwórnia RAW, mająca na swoim koncie produkcje „Odwal się od kotów” i „Oszust z Tindera”, przestawia szokujący dokument o rzekomo fałszywej historii, która, jak się okazuje, może być jednak prawdziwa. W filmie zobaczymy wypowiedzi policji, prawników, dziennikarzy i śledczych, którzy twierdzą, że odkryli nowe dowody związane ze sprawą. Na podstawie tych wywiadów widzowie sami będą mogli podjąć decyzję:Jussie Smollett: Winny czy niewinny?

Premiera: 22/08/2025



„Narodziny gwiazdy”



Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.

