TVP robi niespodziankę fanom filmów sprzed lat. Te tytuły będą za darmo w sieci!

Aż 2100 archiwalnych produkcji Telewizji Polskiej – zarówno filmy dokumentalne i fabularne, jak i seriale oraz reportaże – zostanie odnowionych cyfrowo, a następnie bezpłatnie udostępnionych w serwisach TVP cyfrowa.tvp.pl i vod.tvp.pl oraz wyemitowanych linearnie w kanałach nadawcy. To efekt unijnego projektu „DigIT – digitalizacja i archiwizacja filmowego archiwum Telewizji Polskiej”, który Telewizja Polska będzie realizować przez najbliższe cztery lata.

Jakie filmy TVP odnowi cyfrowo? To hity PRL i nie tylko

2000 materiałów z taśm magnetycznych zostanie zdigitalizowanych i poddanych upscalingowi do rozdzielczości HD, co poprawi ich jakość wizualną, a 100 archiwalnych pozycji programowych zapisanych na taśmie światłoczułej zostanie zeskanowanych i zrekonstruowanych cyfrowo. Co więcej, we wszystkich produkcjach pojawią się napisy dla niesłyszących, a przy wybranych tytułach również audiodeskrypcja.

– Rekonstrukcja cyfrowa to proces zaawansowany technologicznie i wymagający precyzji, dlatego realizuje go zespół doświadczonych fachowców. Każda klatka danej audycji jest osobno skanowana, poddawana rekonstrukcji obrazu, dźwięku i korekcji barwnej. Wykorzystujemy do tego celu najwyższej klasy sprzęt, a podczas obróbki materiałów szczególną wagę przywiązujemy do poszanowania oryginalnej wizji twórcy oraz integralności dzieła – komentuje Ewelina Sapińska z Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej.

Wśród tytułów, które zyskają nową cyfrową jakość znajdą się m.in. filmy „Ucieczka z kina »Wolność«” Wojciecha Marczewskiego, „Niespotykanie spokojny człowiek” Stanisława Barei, „Pograbek" Jana Jakuba Kolskiego, „Nocne graffiti” Macieja Dutkiewicza oraz seriale „Czarne chmury” Andrzeja Konica, „Kariera Nikodema Dyzmy” Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego, a także „Opowieści weekendowe” Krzysztofa Zanussiego.

Jak podało TVP, projekt potrwa do 31 maja 2029 roku.

