QUIZ z wiedzy ogólnej. Połowę pytań to eliminatory! Jak ci pójdzie?

Masz głowę do popkultury, seriali sprzed lat i dawnych gwiazd? A może wychowałeś się na „Czterdziestolatku” i pamiętasz, kto naprawdę był królową estrady w PRL-u? W tym quizie cofniemy się nie tylko do lat 90. i 2000., ale też jeszcze dalej — do czasów, kiedy w telewizji królowały czarno-białe hity, a kultowe cytaty rodziły się w kabaretach i serialach z epoki.

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu popkultury, gwiazd i wspomnień z PRL-u. 10/20? Serio, to już będzie niezły wynik! Gotowy? Do dzieła!

