Fatality z lat 90. obchodzi jubileusz. Z okazji 30-lecia powrót do telewizji

„Mortal Kombat”, ekranizacja kultowej bijatyki, błyskawicznie zdobył status legendy. Teraz, z okazji 30-lecia premiery, Stopklatka zaprasza widzów na specjalny seans tego klasyka pełnego akcji, widowiskowych scen walki i niezapomnianej muzyki. Czas przypomnieć sobie, jak wyglądało prawdziwe „finish him!”.

„Mortal Kombat” – turniej, który podbił salony gier i kina

„Mortal Kombat” zadebiutował w sierpniu 1995 roku i przez trzy tygodnie okupował szczyt amerykańskiego box office, przynosząc ponad 120 mln dolarów przychodu. Film w reżyserii Paula W.S. Andersona szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekranizacji gry wideo w historii.

Jego sukces był naturalnym przedłużeniem popularności gry, która narodziła się w 1992 roku w studiu Midway Games. Choć pierwotnie planowano zatrudnienie Jean-Claude’a Van Damme’a, to jego rezygnacja dała początek ikonicznym postaciom – Scorpionowi, Sub-Zero, Liu Kangowi czy Raidenowi – które z miejsca podbiły serca graczy na całym świecie.

Kulisy i gwiazdy „Mortal Kombat”. Kto mógł zagrać?

Filmowy „Mortal Kombat” mógł wyglądać zupełnie inaczej. Rolę Johnny’ego Cage’a proponowano nie tylko Van Damme’owi, ale rozważano także Toma Cruise’a i Johnny’ego Deppa. Ostatecznie na ekranie pojawił się Linden Ashby. Raidenem miał zostać Sean Connery lub Danny Glover, jednak finalnie niezapomnianego boga piorunów zagrał Christopher Lambert.

Równie ciekawie wyglądała historia obsadzenia roli Sonyi Blade. Miała ją zagrać Cameron Diaz, ale kontuzja sprawiła, że zastąpiła ją Bridgette Wilson-Sampras. Na planie miał pojawić się nawet Steven Spielberg w epizodzie, lecz z powodu napiętego grafiku do tego nie doszło.

Efekty specjalne, dynamiczna choreografia walk i charakterystyczna muzyka do dziś pozostają znakami rozpoznawczymi filmu, który z wiekiem tylko zyskuje na legendzie.

O czym jest film „Mortal Kombat”?

Fabuła filmu skupia się na legendarnym turnieju sztuk walki, który ma zadecydować o losie świata. Wojownicy Ziemi – Liu Kang (Robin Shou), Johnny Cage (Linden Ashby) i Sonya Blade (Bridgette Wilson) – muszą stanąć do walki z siłami zła reprezentowanymi przez potężnego Shang Tsunga (Cary-Hiroyuki Tagawa).

W starciu wspierają ich bóg gromów Raiden (Christopher Lambert) oraz tajemnicza Kitana (Talisa Soto). Jednym z atutów produkcji było to, że aktorzy osobiście wykonywali większość scen walki, co dodało widowisku autentyzmu i energii.

Gdzie i kiedy obejrzeć „Mortal Kombat”?

Z okazji 30-lecia premiery „Mortal Kombat” zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 sierpnia o godz. 20:00 na antenie Stopklatka. To idealna okazja, by znów usłyszeć kultowy okrzyk „MORTAL KOMBAT!” i przypomnieć sobie, dlaczego ta ekranizacja do dziś pozostaje niepokonana.

