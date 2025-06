60 najlepszych seriali wszech czasów. Prestiżowy portal wyłonił elitę

Telewizja przez dekady dostarczała widzom niezapomnianych historii, kultowych bohaterów i momentów, które na zawsze zapisały się w popkulturze. Od klasycznych sitcomów po przełomowe dramaty, od animowanych perełek po współczesne hity streamingowe – świat seriali to prawdziwa kopalnia emocji i jakościowej rozrywki.

Redakcja Screen Rant postanowiła przyjrzeć się całej historii telewizji i wyłonić 60 najlepszych seriali wszech czasów. To zestawienie pełne jest zarówno tytułów, które na stałe zapisały się w historii, jak i produkcji, które zmieniły reguły gry. Sprawdź, czy twoje ulubione seriale znalazły się w zestawieniu – i może odkryj coś nowego, co warto nadrobić.

Seriale, które zdefiniowały pokolenia. Ranking Screen Rant

„Wspaniała pani Maisel”



Lata 60., USA - w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.



„One Piece”



Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.



„Chirurdzy”



Opowieść o życiu lekarzy pracujących w Seattle Grace, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Tylko głupcy i konie”



Przedstawia życie dwóch braci, Del Boya i Rodneya Trotterów, z południowo-wschodniego Londynu. Ich główne zajęcie to handel różnymi towarami, często wątpliwego pochodzenia, w poszukiwaniu szybkich pieniędzy.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



„The Umbrella Academy”



Gdy obdarzone niezwykłymi mocami rodzeństwo spotyka się ponownie po śmierci ojca, na jaw wychodzą szokujące rodzinne sekrety. Okazuje się też, że ludzkości grozi zagłada.



„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Catastrophe”



Brytyjski sitcom, który śledzi losy pary Roba i Sharon, którzy mają trudny początek związku i muszą radzić sobie z zaskakującymi okolicznościami.



„Życie na Marsie”



Detektyw Sam Tyler zostaje potrącony przez auto i traci przytomność. Po przebudzeniu odkrywa, że przeniósł się w czasie do lat 70. XX wieku.



„Tacy jesteśmy”



W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



„Hotel Zacisze”



Złośliwy Basil Fawlty jest właścicielem podmiejskiego hotelu, w którym dochodzi do nieustannych zatargów z gośćmi.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Mandalorian”



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości.



„Złotka”



Cztery seniorki z południowej Florydy dzielą jeden dom, wspólne marzenia i całe mnóstwo sernika.



„Sergeant Bilko”



Komediowy serial telewizyjny, którego głównym bohaterem jest sierżant sztabowy Ernest G. Bilko z Armii Stanów Zjednoczonych. Serial śledzi jego nieustanne próby zarobkowania i realizowania różnych oszustw, pomimo zajęć w armii.



„Z Archiwum X”



Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.



„Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Duma i uprzedzenie”



Do posiadłości Netherfield wprowadza się bogaty Charles Bingley i wraz z przyjacielem Darcym poznają na balu siostry Bennet.



„In Living Color”



Poznajemy tu całą serię charakterystycznych postaci takich jak: skazaniec na zwolnieniu warunkowym pracujący jak clown, Homey D. Clown (Damon Wayans), kulturystka Vera De Milo (Jim Carrey), bezdomny Anton Jackson (Damon Wayans), czy też rodzina Buttmanów parodiująca serial Billa Cosby'ego.



„Buffy: Postrach wampirów”



Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Parks and Recreation”



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



„Battlestar Galactica”



Minęło 40 lat odkąd 12 ludzkich kolonii słyszało po raz ostatni o swoich „dzieciach” Cylonach, inteligentnych maszynach, które wyzwoliły się i wypowiedziały wojnę swoim panom i stwórcom - ludziom, a następnie zniknęli. W nagłym niszczycielskim ataku Cyloni powrócili i zniszczyli ludzkie kolonie. Zwycięstwo ułatwiło im to, iż część z nich wygląda już jak ludzie. Atak zmusił Komandora Williama Adamę do przywrócenia do gotowości bojowej jego statek wojenny-muzeum, Battlestar Galactica i wraz z pilotami myśliwców stacjonujących na Battlestar rozpocząć walkę z najeźdźcą. Niestety walka z agresorem jest trudna i Komandor Adama zmuszony jest prowadzić niewielką flotę ocalałych ludzi w samotną wędrówkę w poszukiwaniu trzynastej kolonii - planety zwanej Ziemią.



„BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Latający Cyrk Monty Pythona”



Ekipa Monty Pythona znana jest z wybuchowej mieszanki ciętego dowcipu, pomysłowości i wyczucia czasu - a także z zamiłowania do szyderstwa i przebieranek.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Korzenie”



Afrykańczyk Kunta Kinte zostaje porwany z rodzinnej wioski i sprzedany amerykańskim plantatorom jako niewolnik.



„Schitt's Creek”



Magnat branży wideo orientuje się, że jest kompletnie spłukany. Wraz z rodziną musi porzucić luksusowe życie i zacząć wszystko od nowa w Schitt's Creek.



„Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Firefly”



Kapitan Malcolm Reynolds wraz załogą statku Serenity przemierza galaktykę, przemycając ładunki lub przewożąc pasażerów. Sytuacja komplikuje się, gdy zabiera na pokład parę wyjętych spod prawa uciekinierów.



„Zawód: Amerykanin”



Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.



„Star Trek: Następne pokolenie”



Kapitan Jean luc Picard wraz z załogą podróżuje po przestrzeni kosmicznej statkiem Enterprise. Zmierza tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.



„Doctor Who”



Doktor z towarzyszką podróżują przez przestrzeń i czas, spotykając licznych wrogów i przyjaciół.



„Sukcesja”



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„The Office”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„24 godziny”



Agent CTU Jack Bauer ma 24 godziny, by zapobiec zamachom terrorystycznym w USA.



„Saturday Night Live”



Zaproszeni sławni goście występują w parodiach i skeczach.



„Pohamuj entuzjazm”



Perypetie amerykańskiego producenta filmowego, którego oryginalna osobowość prowadzi do wielu nieporozumień.



„Kocham Lucy”



Serial opowiada o życiu małżeństwa Lucy i Ricky'ego Ricardo, mieszkających w Nowym Jorku.



„Figurantka”



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



„Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



„Zagubieni”



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



„Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



„Zdrówko”



Sam Malone, była gwiazda futbolu, prowadzi mały bar, gdzie Norm, Cliff, pan Frasier oraz inni stali goście spędzają kilka godzin dziennie na rozmowach o swoich problemach. Wyśmiewają się czasem z innych i z siebie, ale gdy trzeba, zawsze pomogą. To bar, w którym każdy zna się z imienia.



„The Larry Sanders Show”



Amerykański serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w biurze i studiu fikcyjnego nocnego talk show.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„M*A*S*H”



W czasie koreańskiej wojny amerykańscy lekarze polowego szpitala radzą sobie ze żmudną codziennością.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„The Mary Tyler Moore Show”



Bohaterką jest trzydziestoparoletnia Mary Richards. Po zerwanym związku, postanawia wyprowadzić się z rodzinnego miasteczka i przeprowadzić się do Minneapolis. Tam dostaje pracę producentki w małej stacji telewizyjnej. Wśród jej współpracowników jest Lou Grant – szorstki i apodyktyczny redaktor naczelny, Murray Slaughter – cyniczny szef działu aktualności, Ted Baxter – porywczy prezenter porannych wiadomości oraz Sue Ann Nivens – gospodyni programu „Wesoła Pani domu”.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Kroniki Seinfelda”



Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Strefa mroku”



Nowatorski serial antologiczny Roda Serlinga skupia się na zwyczajnych ludziach, którzy niespodziewanie znajdują się w niezwykłych, najczęściej nadprzyrodzonych, sytuacjach. Opowieści najczęściej zakończone są ironicznym zwrotem akcji, w wyniku którego winny zostaje ukarany.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Simpsonowie”



Niezwykłe losy pięcioosobowej rodziny Simpsonów mieszkającej w miasteczku Springfield.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry. Czytaj też:

Mocny tydzień na Netflix! Polska nowość, Nolan i wielki powrót kultowego bohatera!Czytaj też:

Syn Pablo Escobara ujawnia prawdę o „Narcos”. „Mój ojciec popełnił samobójstwo”