Jakie seriale trzeba mieć w czerwcu na radarze? BBC wyłoniło listę

Czerwiec przynosi prawdziwą ucztę dla fanów seriali – od długo wyczekiwanych kontynuacji po zupełnie nowe tytuły, które już teraz rozpalają wyobraźnię widzów. Wśród premier znajdziemy zarówno powrót mrocznego i brutalnego świata „Squid Game”, jak i trzeci sezon cenionego „The Bear”, który ponownie zabierze nas do gorącej kuchni jednej z chicagowskich restauracji. Nie zabraknie też lżejszych propozycji – jak komediowy występ Owena Wilsona w nieoczywistej opowieści o golfie. Poza tym mamy ekranizacje jednego z największych bestsellerów ostatnich lat, miniserial z aktorem, którego pokochaliśmy w „Mindhunterze” czy zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat od twórcy genialnego „Czarnego ptaka”.

Sprawdź wyłonioną przez BBC listę 10 najlepiej zapowiadających się seriali do obejrzenia w tym miesiącu i przekonaj się, co warto mieć na radarze.

BBC poleca: Najlepiej zapowiadające się seriale czerwca

„Stick”



Pryce Cahill (Owen Wilson) zmierzał ku golfowej wielkości, gdy załamanie nerwowe na polu golfowym zakończyło jego karierę. Teraz, walcząc o utrzymanie się na powierzchni, poświęca się całkowicie, by zostać mentorem Santiego, nastoletniego golfisty o ogromnym potencjale, i może przy tym uratować samego siebie.

Premiera: 4 czerwca na Apple TV+



„Outrageous”



Historia burzliwego i skandalizującego życia sióstr Mitford, które w latach 30. XX w. nie chciały grać zgodnie z zasadami, przez co trafiały na nagłówki gazet.

Premiera: 18 czerwca na BritBox w USA i UKTV w Wielkiej Brytanii



„Byliśmy łgarzami”



Serial śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.

Premiera: 18 czerwca na Prime Video



„Łowczynie”



W pierwszym sezonie serialu "Łowczynie" grupa beztroskich młodych Amerykanek wtargnęła do londyńskiego świata lat 70. XIX wieku, wywołując zamieszanie i zderzenie kultur angielsko-amerykańskich. Teraz, w drugim sezonie, nie są już tylko 'przejazdem' – Anglia stała się ich domem. Nan jest księżną Tintagel, najbardziej wpływową kobietą w kraju. Conchita to Lady Brightlingsea, bohaterka dla młodych amerykańskich dziedziczek. A Jinny trafia na okładki gazet, poszukiwana za porwanie swojego nienarodzonego dziecka. Wszystkie bohaterki muszą dorosnąć i walczyć o to, by ich głos był słyszany, zmagając się z miłością, pożądaniem, zazdrością, narodzinami i śmiercią – tematami uniwersalnymi dla kobiet w każdym wieku, bez względu na epokę. Ostatnim razem zasmakowaliśmy Anglii. Tym razem czeka nas prawdziwa uczta.

Premiera 2. sezonu: 18 czerwca na Apple TV+



„Nabrzeże”



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na wybrzeżu Karoliny Północnej serial to dzieło doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”). Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.

Premiera: 19 czerwca na Netflix



„Pozłacany wiek”



Akcja serialu HBO Pozłacany wiek rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda Brook (Louisa Jacobson) przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn (Christine Baranski) oraz Adą Brook (Cynthia Nixon). Spędzając czas w towarzystwie Peggy Scott (Denée Benton), początkującej pisarki, która szuka pretekstu, aby zacząć wszystko od nowa, Marian przypadkowo zostaje uwikłana w konflikt między jedną z ciotek, dziedziczką starej fortuny, a jej bogatymi sąsiadami - bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną - Georgem (Morgan Spector) i Berthą Russellami (Carrie Coon). Czy w świecie stojącym u progu nowoczesności Marian dostosuje się do obowiązujących reguł społecznych, czy będzie jednak szukać swojej własnej drogi?

Premiera: 22 czerwca na Max



„Ironheart”



Riri Williams, genialna wynalazczyni, tworzy najbardziej zaawansowany kostium od czasów Iron Mana.

Premiera: 24 czerwca na Disney+



„The Bear”



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.

Premiera 4. sezonu: 26 czerwca na Disney+



„Dym”



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat, autorstwa Dennisa Lehane'a, "Dym" opowiada historię detektywa i enigmatycznego śledczego ds. podpaleń, którzy podążają tropem dwóch seryjnych podpalaczy. W obsadzie serialu Egerton występuje w roli śledczego ds. podpaleń - Dave Gudsen, a nominowany do nagrody Emmy Jurnee Smollett występuje w roli detektywa policji - Michelle Calderone. W obsadzie znajdują się również Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, nominowana do nagrody Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, nominowany do Oscara i nagrody Emmy Greg Kinnear oraz laureat nagrody Emmy John Leguizamo. Thom Yorke skomponował i wykonał utwór otwierający serial, który jest już dostępny na Apple Music oraz wszystkich platformach streamingowych.

Premiera: 27 czerwca na Apple TV+



„Squid Game”



Trzeci i ostatni sezon „Squid Game” opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

Premiera 3. sezonu: 27 czerwca na NetflixCzytaj też:

Ukryte perełki na Disney+. 11 filmowych sztosów, których jeszcze nie widziałeśCzytaj też:

5 seriali i 3 filmy. To ogląda teraz cała Polska na Netflix