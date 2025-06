Ten 8-odcinkowy thriller psychologiczny przyciągnie Polaków. Premiera na dniach

Serial „Odcienie prawdy” to nowa propozycja oryginalna od SkyShowtime, której pomysłodawcami są Javier Naya, Alex Meriweather i Sergio Cánovas. Reżyserem i producentem wykonawczym został Sergio Cánovas, funkcję producentki wykonawczej pełni też María García-Castrillón.

Ośmioodcinkowy thriller psychologiczny „Odcienie prawdy”. O czym opowie?

„Odcienie prawdy” to historia charyzmatycznego psychiatry, który zabiera szóstkę swoich pacjentów do odległej winnicy. Tam zamierza przeprowadzić ich terapię i wykorzystać w jej trakcie swoją słynną metodę, wyróżniającą się bardzo wysoką skutecznością w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Po nietypowej degustacji dochodzi jednak do zaskakującej serii zdarzeń, które mają szokujące konsekwencje. Na miejscu zjawia się policja, a prowadzący sprawę inspektor za wszelką cenę dąży do ujawnienia prawdy o lekarzu i jego doświadczonych traumą pacjentach.

Podopieczni zmagają się z różnymi doświadczeniami – od mrocznych tajemnic z dzieciństwa, przez problemy małżeńskie, depresję, bezsenność, po wyzwania w pracy. Łączy ich jedno: w terapii dr. Marlowa pokładają ostatnią nadzieję.

Główne role w „Odcieniach prawdy” grają hiszpańskie gwiazdy. Polskim widzom szczególnie znany jest Enrique Arce (Dom z papieru, Kobiety mafii 2). U boku aktora występują również Maxi Iglesias (Valeria), Hovik Keuchkerian (Dom z papieru, Assassin's Creed), Juana Acosta (Niewinny), Fariba Sheikhan (Przymierze), Miriam Giovanelli (Seks, kłamstwa i narkotyki), Eusebio Poncela (Prawo pożądania), Raúl Prieto (Śnieżna dziewczyna), Luis Tosar (Cela 211) oraz Elsa Pataky (seria Szybcy i wściekli).

Premiera serialu „Odcienie prawdy” zaplanowana jest na 5 czerwca w serwisie SkyShowtime. Pierwsze trzy odcinki pojawią się w już zatem na platformie w ten czwartek, a kolejne będą dodawane co tydzień.

