Max na ten tydzień: Przegląd premier, które warto mieć na radarze

Czerwiec na Max zaczynamy z rozmachem – ten tydzień przynosi różnorodne premiery, które zadowolą zarówno fanów emocjonujących historii, jak i wielbicieli kina opartego na faktach. Nowe odcinki znanych serii, filmowe klasyki, dokumenty o niezwykłych postaciach i nietuzinkowe produkcje fabularne – ten tydzień na Max zapowiada się naprawdę ciekawie. W ramówce pojawią się zarówno poruszające historie miłosne, jak i opowieści o bohaterach, którzy na zawsze zapisali się w popkulturze, sporcie i nauce. Do tego coś dla młodszych widzów, odrobina absurdu i kilka tytułów z nagrodami na koncie.

Zobaczcie, co nowego pojawi się w tym tygodniu na Max i zaplanujcie seanse według własnego gustu – będzie w czym wybierać.

„Lego Dreamzzz”, sezon 3. – od poniedziałku 2 czerwca



Grupa przyjaciół dołącza do tajnej agencji i wkracza do Świata Snów, by stawić czoło koszmarom i ratować śniących przy użyciu mocy wyobraźni.



„Jay i Pamela” – od wtorku 3 czerwca



Jay i Pamela to historia miłosna, która zdarza się raz w życiu. Pomimo tego, że oboje zmagają się z niezwykle rzadką chorobą i mieszkają tysiące mil od siebie, odnaleźli się i teraz chcą rozpocząć wspólne życie.



„Tajniacy w akcji” – od środy 4 czerwca



Pracujący pod przykrywką funkcjonariusze pomagają CIS aresztować najgorszych handlarzy narkotyków w mieście.



„Chespirito: Chcąc nie chcąc” – od czwartku 5 czerwca



Opowieść o drodze do sławy ukochanego meksykańskiego idola Roberto Gómeza Bolañosa, najlepiej znanego jako "Chespirito".



„Dražen” – od czwartku 5 czerwca



Historia Dražena Petrovića, chorwackiej legendy koszykówki, którego determinacja i bezkompromisowy duch przekształciły międzynarodowe boiska.



„Nastoletnia miłość” – od czwartku 5 czerwca



Bystra czternastolatka wchodzi w swój pierwszy związek z najlepszym przyjacielem swojego brata, jednocześnie odkrywając feminizm i podwójne standardy dotyczące płci w ich liceum.



„Foxcatcher” – od piątku 6 czerwca



Oparta na faktach historia skomplikowanej relacji między ekscentrycznym milionerem a dwoma utytułowanymi zapaśnikami. Pięć nominacji do Oscara, w tym za reżyserię i scenariusz.



„W blasku ekranu” – od piątku 6 czerwca



Rzeczywistość Owena zaczyna się rozpadać, kiedy jego ulubiony program zostaje tajemniczo zdjęty z anteny.



„Sekretarka” – od piątku 6 czerwca



Obsypana nagrodami, kontrowersyjna, niebanalna i mocno perwersyjna historia biurowego romansu szefa z sekretarką.



„Simona Kossak” – od piątku 6 czerwca



Historia biolożki, Simony Kossak, która po ukończeniu studiów postanawia porzucić dawne życie w Krakowie i rozpocząć pracę w Białowieży. Na miejscu poznaje znanego fotografa przyrody, a wspólna pasja sprawia, że zaczyna ich łączyć szczególna więź.



„Aviator” – od piątku 6 czerwca



Wysokobudżetowa opowieść o Howardzie Hughesie, najszybszym człowieku w powietrzu i zarazem najbogatszym człowiek na ziemi.



„Człowiek magnes” – od piątku 6 czerwca



Lucien jest ludzkim magnesem. Pewnego dnia spotyka wędrowny cyrk i jego barwną trupę. Jego magnetyzm przyciąga zarówno dobre, jak i złe rzeczy.



„Warcraft: Początek” – od piątku 6 czerwca



Dwa przeciwstawne światy zderzają się w epickim konflikcie, który zadecyduje o losie wszystkich.



„The Alto Knights” – od piątku 6 czerwca



Dwóch najbardziej prominentnych gangsterów w Nowym Jorku, Frank Costello i Vito Genovese, walczy o kontrolę nad ulicami miasta. Kiedyś najlepsi przyjaciele, dziś walczą do upadłego o wpływy.



„Rodzina Addamsów” – od soboty 7 czerwca



Rodzina Addamsów, po latach życia na uboczu, postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym.



„Rodzina Addamsów 2” – od soboty 7 czerwca



Rodzina Addamsów powraca, aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami. Czytaj też:

