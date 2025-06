Ikona telewizji dołącza do obsady popularnego serialu. Ma nawet podobne nazwisko!

W Krakowie trwają prace nad drugim sezonem serialu „Szpital św. Anny”, emitowanego na antenie TVN. Produkcja, która już w pierwszej odsłonie zdobyła dużą sympatię widzów, powraca z nowymi wątkami i postaciami. Prawdziwą sensacją jest jednak to, że do obsady dołącza Barbara Bursztynowicz – uwielbiana przez widzów gwiazda długometrażowych seriali telewizyjnych, popularnie zwanych „tasiemcami”.

Nowa postać i nowe tajemnice w serialu „Szpital św. Anny”

Barbara Bursztynowicz wcieli się w postać Ireny Bursztyn – matki jednej z głównych bohaterek serialu, ginekolożki Darii, granej przez Martę Wierzbicką. Nowa bohaterka sprawia wrażenie osoby o nienagannych manierach, dystyngowanej i życzliwej. Jednak w kolejnych odcinkach okaże się, że skrywa bolesną tajemnicę, której ujawnienie może wpłynąć na życie nie tylko jej samej, ale także jej córki.

Wraca hitowy serial TVN. Nie zabraknie konfliktów

Widzowie mogą liczyć na kontynuację historii ulubionych lekarek, a także nowe wątki i sceny poważnych konfliktów. Kaja Piotrowska (Ada Szczepaniak) kontynuuje konflikt z doktorem Wrońskim, który wpływa na jej pozycję zawodową. Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie poznaje rodzinę, ale wciąż nie wiadomo, czy znajdzie także miłość. Marta Galica (Klaudia Koścista) mierzy się z obecnością byłego narzeczonego, co komplikuje jej relację z obecnym partnerem, Tomkiem.

Dodatkowo Kaśka Hajduk (Joanna Liszowska) zmuszona będzie zachować zawodowy dystans, pracując razem z Darią – kobietą, która miała wpływ na rozpad jej rodziny. Z kolei Zosia Konecka (Julia Kamińska) szykuje się do wyjazdu na prestiżowy staż do Berlina. Czy to oznacza jej definitywne pożegnanie z zespołem Szpitala św. Anny?

Premierowe odcinki drugiego sezonu „Szpitala św. Anny” będzie można oglądać jesienią w TVN. Serial powstaje w krakowskim oddziale Działu Produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Producentkami są Anna Plutecka-Mesjasz oraz Marta Fujak.

Czytaj też:

Egzotyczna gwiazda PRL-u. Przed fanami musiała jej bronić milicjaCzytaj też:

Aktor o „nikczemnej posturze”. Gwiazda, którą taksówkarze wozili za darmo