Uzależniające seriale medyczne. Ranking 15 najlepszych

Pierwszym medycznym serialem telewizyjnym był „City Hospital” z 1951 roku, kanału ABC. Opowiadał o życiu zawodowym i osobistym kilku lekarzy pracujących, jak sugeruje tytuł, w dużym szpitalu miejskim. I tak narodził się gatunek telewizyjny, który obecnie znów jest bardzo popularny wśród widzów.

Miłośnicy seriali medycznych lubią to, że łączą one w sobie emocje, napięcie i dramaty ludzkiego życia, a do tego ukazują fascynujący świat szpitalnych korytarzy, trudnych diagnoz i codziennych wyzwań lekarzy. Nie brakuje tu zarówno poruszających historii pacjentów, jak i skomplikowanych relacji między bohaterami w białych fartuchach.

Od kultowych klasyków po nowoczesne hity – przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych seriali medycznych, które wciągają od pierwszego odcinka. Znajdziecie tu zarówno dramaty, thrillery, jak i produkcje z humorem i dużą dawką emocji. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami realistycznych historii z sal operacyjnych, czy lubicie medyczne zagadki i serialowe romanse – każdy znajdzie coś dla siebie.

Sprawdźcie naszą listę i zobaczcie, które tytuły warto nadrobić, jeśli jeszcze ich nie widziałeś.

15 najlepszych seriali medycznych. Nowości i klasyki

15. „Sortownia”



Historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych przypadkach postanawia je odbierać.



14. „Chicago Med.”



Pełna emocji opowieści o dzielnych lekarzach, pielęgniarkach i personelu nowoczesnego centrum urazowego, którzy każdego dnia zmagają się z nowymi przeciwnościami.



13. „Prywatna praktyka”



Losy grupy lekarzy, którzy zakładając własną klinikę w słonecznej Kalifornii, próbują łączyć życie osobiste z bardzo wymagającą pracą.



12. „Doktor Martin”



Chirurg z Londynu zostaje lekarzem rodzinnym na prowincji, gdzie stara się ukryć przed nowymi pacjentami wstydliwy sekret, paniczny lęk przed krwią.



11. „Bez skazy”



Miami, świat bogatych i próżnych ludzi, w którym zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" obowiązuje bez żadnych ograniczeń. Dwaj chirurdzy plastyczni, doktor Christian Troy (Julian Mcmahon) i jego przyjaciel doktor Sean McNamara (Dylan Walsh), postanowili to wykorzystać. Zaraz po ukończeniu studiów właśnie tu otworzyli swoją prywatną klinikę chirurgii plastycznej.



10. „Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



9. „Z pamiętnika położnej”



Opowieść o grupie położnych pracujących we wschodnim Londynie lat 50. XX wieku.



8. „Everwood”



Nowojorski neurochirurg wraz z dwójką dzieci przeprowadza się do małego, górskiego miasteczka Everwood.



7. „Przystanek Alaska”



Doktor Joel Fleischman otrzymuje swoją pierwszą posadę w miasteczku Cicely na Alasce. Niechętnie nastawiony do nowego miejsca lekarz zaczyna zaprzyjaźniać się z mieszkańcami.



6. „The Knick”



Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.



5. „Będzie bolało”



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



4. „Chirurdzy”



Opowieść o życiu lekarzy pracujących w Seattle Grace, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.

3. „The Pitt”



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



2. „M*A*S*H”



W czasie koreańskiej wojny amerykańscy lekarze polowego szpitala radzą sobie ze żmudną codziennością.



1. „Ostry dyżur”



Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.Czytaj też:

