10 miniseriali, które zasługują na miano arcydzieł – zestawienie Collidera

Miniseriale to wyjątkowa forma telewizji – krótka, zamknięta opowieść, która potrafi zostawić trwały ślad w pamięci widzów. W ostatnich latach ten format przeżywa prawdziwy renesans, oferując historie, które często dorównują, a czasem nawet przewyższają pełnometrażowe produkcje filmowe.

W swoim zestawieniu, redakcja Collidera wybrała 10 miniseriali, które zasługują na miano arcydzieł. To produkcje, które nie tylko zdobyły uznanie krytyków i widzów, ale także na nowo zdefiniowały, czym może być telewizja. Wśród nich znajdziemy zarówno tytuły oparte na faktach, jak i te, które eksplorują granice ludzkiej psychiki czy społeczne mechanizmy władzy. Każdy z nich to dowód na to, że opowieść zamknięta w kilku odcinkach potrafi być równie poruszająca i głęboka, co wielosezonowe serie.

Jeśli szukasz seriali, które dostarczą ci intensywnych emocji i pozostaną z tobą na długo po obejrzeniu, to to zestawienie jest dla ciebie.

10 miniseriali uznanych za prawdziwe arcydzieła. Ranking Collidera

10. „Generation Kill: Czas wojny”



Siedmioodcinkowy mini-serial produkcji HBO jest realistyczną rekonstrukcją wydarzeń, które miały miejsce podczas pierwszych dni amerykańskiej inwazji na Irak. Serial pokazuje obraz wojny widziany oczami młodych członków elitarnego oddziału marines. Produkcja ujawnia ich obawy, problemy i rozterki. Jest adaptacją wielokrotnie nagradzanej powieści Evana Wrighta, korespondenta wojennego magazynu Rolling Stone, który towarzyszył żołnierzom w trakcie działań wojennych.



9. „Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



8. „John Adams”



Niezwykły miniserial historyczny produkcji HBO poświęcony zasłużonemu Ameryce Johnowi Adamsowi, drugiemu prezydentowi USA, który z wykształcenia był prawnikiem, z powołania politykiem, a z zamiłowania farmerem. Trwa burzliwy okres powstawania Stanów Zjednoczonych. Ważną rolę odgrywa John Adams, który stara się zachowywać równowagę między uwielbieniem własnego kraju, a miłością do rodziny. Adams staje na czele amerykańskiego ruchu niepodległościowego, przekonując kolonie do występowania przeciwko brytyjskiemu panowaniu. Jego wielką podporą jest żona Abigail, która bierze na siebie trud wychowywania dzieci i prowadzenia farmy. John traktuje ją jako swojego najlepszego doradcę, z którego poglądami liczy się wielu liderów nowego kraju.



7. „Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



6. „Anioły w Ameryce”



Adaptacja nagrodzonej Pulitzerem sztuki Tony'ego Kushnera sfilmowana została w formie telewizyjnej miniserii i przetransferowana na taśmę 35 mm. Podążamy za grupą nowojorczyków z lat 80. W czasach, kiedy słowem budzącym największe przerażenie jest AIDS. Produkcja pokazuje sprawy seksualności, rasizmu, religijności, i polityki z jakimi w tym czasie muszą radzić sobie Stany Zjednoczone.



5. „Północ Południe”



Mieszkający na sielskim, zielonym południu Anglii pastor Richard Hale wraz z żoną i córką Margaret przeprowadza się do Milton – przemysłowego centrum północy. Dla przybyszy z prowincji ponury krajobraz obcego miasta i różnice kulturowe są szokujące. Szczególną niechęcią zarówno miasto jak i jego mieszkańców darzy młodziutka Margaret. Wkrótce po przybyciu do Milton poznaje właściciela zakładu przemysłowego, Johna Thorntona, w którym dziewczyna dostrzega wszystko to, za co nie znosi północy. Ich losy połączą się jednak w sposób, jakiego nie przewidziała.



4. „Duma i uprzedzenie”



Elizabeth Bennet – młoda, niezbyt zamożna, skromna panna obdarzona dużą osobowością, wdziękiem i dowcipem. Bez pamięci zakochuje się w niej pan Fitzwilliam Darcy – człowiek bogaty, o wysokiej pozycji społecznej. Bariera społeczna jaka jest między nimi oraz oszczerstwa rzucane na Darcy'ego oddalają możliwość spełnionej miłości. Gdy jednak Elizabeth utwierdza się w swoim uczuciu do ukochanego, wszystko zaczyna się wyjaśniać, co otwiera zakochanym drogę na ślubny kobierzec.



3. „Z Ziemi na Księżyc”



Od momentu ogłoszenia amerykańskiego programu kosmicznego przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego do chwili wypowiedzenia przez Neila Armstronga słynnych słów „To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości” minęło 10 lat. W tym czasie tysiące ludzi zaangażowało się w prace NASA, a wiele osób poświęciło swoje życie prywatne, by zrealizować główny cel - pierwszy w historii lot na Księżyc. Każdy odcinek rozpoczyna się od wprowadzenia, którego autorem jest reżyser i koproducent serialu Tom Hanks. Aktor, znany między innymi z filmu „Apollo 13”, opowiada o kolejnych kamieniach milowych amerykańskiego programu kosmicznego. Serial przedstawia historyczne wydarzenia z punktu widzenia ludzi zaangażowanych w prace NASA - astronautów, inżynierów, naukowców. Pokazuje ich radości, marzenia i dramaty. Atutem produkcji są niezwykłe efekty specjalne i unikalne materiały archiwalne. Wśród odtwórców głównych ról znaleźli się między innymi: Nick Searcy („Cast Away. Poza światem”), Lane Smith („Mój kuzyn Vinny”), David Andrews („Fight Club”) oraz Daniel Hugh Kelly (serial „All My Children”).



2. „Czarnobyl”



26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora. Składający z pięciu odcinków miniserial opowiadający o największej w historii awarii reaktora atomowego, która miała miejsce 1986 roku na terenie należącej wówczas do Związku Radzieckiego Ukrainie.



1. „Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial TV „Kompania braci” opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą. Czytaj też:

