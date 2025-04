Lawina nowości od Max. Polaków przyciągnie szczególnie jeden tytuł!

Platformy streamingowe nie zwalniają tempa. W kolejny tydzień kwietnia także Max serwuje kilkanaście świetnych premier. Przede wszystkim już jutro powraca jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat, czyli adaptacja powieści Margaret Atwood. Będzie to już ostatni sezon dystopijnej opowieści z Elizabeth Moss w głównej roli.

Z kolejnym sezonem powraca również świetny serial komediowy o komiczce, którą już pokochały miliony. Dla całej rodziny z kolei hitem będzie seria filmów o Minionkach – w końcu w jednym miejscu obejrzycie wszystkie części. Dla fanów dokumentów Max w połowie tygodnia ma dwuczęściową produkcję, która przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie, karierę oraz okoliczności śmierci jednej z najbardziej lubianych amerykańskich aktorek. Na platformie pojawi się także sporo dramatów, horrorów i thrillerów, które powinny przyciągnąć w tym tygodniu sporą widownię.

Sprawdźcie wszystkie nowości zaplanowane na ten tydzień i wybierzcie coś, co umili wam wolne wieczory.

Wielki boom na Max! Aż 17 nowych tytułów na ten tydzień – co warto obejrzeć?

„Opowieść podręcznej”, sezon 4.



W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci.

Premiera: Wtorek 8 kwietnia



„Co się stało, Brittany Murphy?”



Dwuczęściowy serial dokumentalny przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Wszystko pół na pół”



Marion i Andi są rozwiedzeni, ale uważają się za wzorowych rodziców. Wspólne wakacje ujawniają jednak pewne niepokojące problemy.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Hacks”, sezon 4.



Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Szczęśliwy dzień”



Trzech nastoletnich przyjaciół utknęło w obozie dla uchodźców na mroźnej północy Norwegii. Wymyślają plan ucieczki, ale jeden z nich się zakochuje.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Elizjum”



Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Lepiej później niż wcale”



Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Mrok lasu”



Młody mężczyzna walczy o życie, gdy ojciec jego zmarłego przyjaciela obwinia go za śmierć syna i szuka zemsty.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Ósemka ze sternikiem”



Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Magia uczuć”



Alexandria, dziecko dochodzące do siebie po złamaniu ręki, spotyka w szpitalu Roya Walkera, rannego kaskadera filmowego.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Małpiarnia”



Odnoszący niegdyś sukcesy powieściopisarz próbuje ożywić swoją gasnącą karierę, zatrudniając lekkomyślną aktorkę.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Porzucić noc”



Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Jak ukraść Księżyc”



Na przedmieściach miasta znajduje się dom, w którym mieszka Gru. Mężczyzna jest jednym z najniebezpieczniejszych przestępców świata. Przygotowuje się do skoku stulecia - planuje ukraść Księżyc.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Minionki rozrabiają”



Gru porzuca życie superprzestępcy, aby wychować Margo, Edith i Agnes. Ich sielankowe życie na przedmieściach nie potrwa jednak długo.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Gru, Dru i Minionki”



Kontynuacja historii Gru, Lucy, ich uroczych córek — Margo, Edith i Agnes — oraz Minionków.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Minionki”



Minionki zostają zwerbowane przez Scarlet Overkill, która wraz ze swoim wynalazcą mężem knuje plan przejęcia władzy nad światem.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Minionki: Wejście Gru”



Psotne Minionki wracają na kolejne przygody, gdy 12-letni Gru łączy siły z Kevinem, Stuartem i Bobem, aby dołączyć do supergrupy złoczyńców.

Premiera: Sobota 12 kwietniaCzytaj też:

