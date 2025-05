Na to czekaliśmy wszyscy! To oni zagrają Harry'ego, Rona i Hermionę w serialu „Harry Potter”

Nowa produkcja HBO będzie wierną adaptacją kultowej serii książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, która pełni również rolę producentki wykonawczej. Serial z fantastyczną obsadą ma za zadanie wprowadzić w świat Harry’ego Pottera kolejne pokolenie fanów. Każdy sezon będzie bogaty w szczegóły z magicznego świata i w odmieniony sposób pokaże niesamowite przygody uwielbianych na całym świecie bohaterów. Właśnie poznaliśmy odtwórców głównych ról w nadchodzącej serii.

Serial „Harry Potter”. Poznajcie Hermionę, Harry'ego i Rona

„Po niezwykłych poszukiwaniach prowadzonych przez reżyserki castingu Lucy Bevan i Emily Brockmann, z radością ogłaszamy, że znaleźliśmy naszego Harry’ego, Hermionę i Rona. Talent tej trójki wyjątkowych aktorów jest zachwycający i nie możemy się doczekać, aż świat zobaczy ich wspólną magię na ekranie. Chcielibyśmy podziękować dziesiątkom tysięcy dzieci, które wzięły udział w przesłuchaniach. To była prawdziwa przyjemność odkrywać tak wiele młodych talentów” – przekazali w wydanym komunikacie Francesca Gardiner, showrunnerka, producentka wykonawcza oraz Mark Mylod, reżyser wybranych odcinków i producent wykonawczy. HBO pokazało także zdjęcie całej trójki, które publikujemy na górze artykułu.

Produkcja zadebiutuje na platformie HBO Max, także w krajach takich jak: Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy, które dopiero wprowadzą serwis na swoich rynkach.

Serial został napisany i wyprodukowany przez Francescę Gardiner. Mark Mylod będzie producentem wykonawczym i odpowiada za reżyserię wybranych odcinków. Produkcja powstaje dla HBO we współpracy z Brontë Film and TV oraz Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi są również J.K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts z Brontë Film and TV oraz David Heyman z Heyday Films.

Kto jeszcze w obsadzie serialu „Harry Potter”?

W kwietniu informowaliśmy, że do nowej produkcji z uniwersum Harry’ego Pottera dołączy zdobywca sześciu nagród Emmy, dwóch nagród Tony oraz nominowany do nagrody Bafta i do Oscara – John Lithgow jako Albus Dumbledore. W roli Minervy McGonagall zobaczymy laureatkę nagrody Tony i Złotego Globu – Janet McTeer. Nominowany do nagrody Bafta Paapa Essiedu wcieli się w postać Severusa Snape’a. Jako Rubeusa Hagrida zobaczymy Nicka Frosta. W serialu zagrają także Luke Thallon (Quirinus Quirrell) i pięciokrotny zdobywca nagrody BAFTA Paul Whitehouse jako Argus Filch.

