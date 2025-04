Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu! Na ten serial czekaliśmy wszyscy

W pierwszym tygodniu kwietnia Netflix zaskoczył prawie 30 nowościami. W kolejnym nie zamierza najwyraźniej zwalniać tempa. W tygodniu od 7 do 13 kwietnia zadebiutuje na platformie aż 16 nowych tytułów, a w tym pojawią się wyczekiwane nowe odsłony hitowych już serii. Wraca oczywiście kultowe „Czarne lustro”, a widzów ucieszą nie tylko świeże historie, ale też sequel znanej nam już opowieści o „USS Callister”. Z kolejną odsłoną pojawi się także popularny serial o Moritzie, który tym razem chce zacząć swój legalny interes, jednak nie będzie to łatwe. Najsłynniejszy amerykański dziennikarz zaprosi nas na wywiady z nabardziej znanymi osobistościami na świecie. W nowym sezonie pojawili się już Miley Cyrus czy Charles Barkley, a w kolejnej części zobaczymy między innymi Wołodymyra Zełeńskiego, Roberta Downeya Jr. czy Jerry'ego Seinfelda.

Widzów ucieszy nowy dokument o złej stronie kidfluencingu na przykładzie znanej influencerki Piper Rockelle. Z ciekawszych propozycji pojawi się też hiszpański serialowy thriller, opowiadający o synu i matce, którzy pod przykrywką centrum ogrodniczego prowadzą inny prosperujący biznes – morderstwa na zlecenie. Zadebiutuje również sporo klasyków filmowych, które już mają miliony fanów na świecie, w tym dramat na faktach z Denzelem Washingtonem w głównej roli czy nowa wersja hitu, muzycznej adaptacji twórczości Alice Walker, na którą Hollywood pozwoliło sobie po 40 latach.

Sprawdźcie wszystkie propozycje Netfliksa na ten tydzień, zapiszcie sobie tę listę na później i wracajcie do niej, jeżeli będziecie potrzebować inspiracji na wieczorny seans. Możecie też dodać tytuły, które was zainteresują, do swojej listy „do obejrzenia” na Netflix, co pozwoli wam nie zapomnieć o dobrych produkcjach!

„Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać – zaprasza David Letterman”, sezon 5., część 2.



Program łączący humor, ciekawostki i głębokie rozmowy. Letterman, który od 33 lat dba, żebyśmy nie nudzili się wieczorami, tym razem zaprosił na wywiad Charlesa Barkleya i Miley Cyrus.

Premiera: Wtorek 8 kwietnia



„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”, sezon 4.



Po czterech latach Moritz zostaje zwolniony z więzienia i wreszcie może zacząć rozkręcać swój własny (tym razem legalny!) interes. Jednak świat, w przeciwieństwie do jego biznesowych pomysłów, nie stanął w miejscu. Okazuje się, że Dan zmienił Bonus Life w odnoszący sukcesy start-up z suplementami i trafił na listę trzydziestu najlepszych przedsiębiorców przed trzydziestką. Moritz zawsze marzył o takim życiu. Moritz jest wkurzony! Gdy dowiaduje się, że Lenny nie tylko pracuje w Bonus Life, ale jest też właścicielem połowy firmy, nie ma zmiłuj — musi przejąć kontrolę nad Bonus Life. I to bez względu na koszty.

Premiera: Wtorek 8 kwietnia



„Rok z Boston Red Sox”



Ten wciągający serial zapewnia widzom bezprecedensowy dostęp do jednej z najbardziej historycznych drużyn sportowych — Boston Red Sox. Zobacz z bliska, jak radzi sobie drużyna Sox w 2024 r. na boisku i poza nim, zyskując unikalny wgląd w życie osobiste i kariery zawodników MLB, którzy zmagają się z presją psychiczną i fizycznymi wymaganiami wyczerpującego sezonu obejmującego 162 mecze.

Premiera: Wtorek 8 kwietnia



„Przedziwny pensjonat Kiana”



Kian84 zarządza nietypowym pensjonatem Kian Bizarre B&B na wyspie Ulleungdo, zapewniając wyjątkowe doświadczenie młodym gościom.

Premiera: Wtorek 8 kwietnia



„Ojcowska misja”



Gallo, producent telewizyjny, przeżywa bolesną stratę i jego życie nagle się zmienia. Aby dochować danej obietnicy, wyrusza w pełną emocji i humoru podróż, w której towarzyszą mu jego syn, Benito, oraz przyjaciółka rodziny, Diana. Podczas trasy odwiedzają ludzi, którzy kiedyś byli dla nich ważni, a Gallo i Benito odkrywają też prawdę o sobie i zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, że mają siebie.

Premiera: Środa 9 kwietnia



„Zła sława: Ciemna strona kidfluencingu”



Piper Rockelle to niezwykle popularna youtuberka, która doszła do internetowej sławy dzięki wymyślnym psikusom, absurdalnym wyzwaniom i landrynkowatym materiałom o „crushach” kręconych razem ze Squadem — starannie dobraną ekipą „przyjaciół”. Trzyodcinkowy serial „Zła sława” pozwala zajrzeć za kulisy brokatowego i efekciarskiego światka, którym rządziła mamadżerka Piper — Tiffany Smith. Dawni członkowie Squadu dzielą się w nim porażającymi opowieściami o wykorzystywaniu, sekciarskich manipulacjach i nadużyciach. Widzowie mogą poznać mroczne realia sławy w mediach społecznościowych, a także dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych w celu ochrony kolejnego pokolenia twórców.

Premiera: Środa 9 kwietnia



„Rodzinny interes” – sezon 1. i 2.



Serial w ciepły, czasem zabawny sposób będzie wprowadzać widza w świat głównych bohaterów, jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku inną historię klientów warsztatu i salonu. Wątki z warsztatu samochodowego będą bardziej sensacyjne, z kolei w salonie kosmetycznym widzowie zobaczą więcej wzruszających, często przeplatanych humorem, historii. Poznamy m.in. perypetie pewnej panny młodej z niebieskimi włosami i losy dziewczynek, które będą chciały obciąć swoje piękne, długie warkocze – w jakim celu? W warsztacie zamieszanie wywoła klient, któremu z samochodu zginie kamerka z pewnym kontrowersyjnym filmem. Dużo emocji wzbudzi pojawienie się bezwzględnych porywaczy, a pomoc nadejdzie z zupełnie nieoczekiwanej strony.

Premiera: Środa 9 kwietnia



„Na północ od północy”



Młoda Inuitka chce zacząć życie od nowa po spontanicznym — i bardzo publicznym — zakończeniu swojego małżeństwa. Nie jest to jednak łatwe, kiedy mieszka się w małym arktycznym miasteczku, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Czarne lustro”, sezon 7.



Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera powróci w 2025 roku. Przygotowano sześć nowych odcinków, w tym sequel przygodowego science fiction „USS Callister”.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Śnieżna ekipa z tropików”



Ekipa krewkich nastolatków, którzy popadli w konflikt z prawem, pokonuje trudności losu pod wodzą realizującej ukryty cel przebiegłej nauczycielki, aby wygrać organizowany w Japonii konkurs rzeźby śnieżnej.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Moonrise”



W nie tak całkiem odległej przyszłości ludzkość ustanowiła luźno zorganizowany rząd światowy, w którym o wszystkim decyduje międzynarodowa sieć sztucznej inteligencji o nazwie Sapientia. Mieszkańcy Ziemi wiodą spokojne życie, lojalnie wypełniając jej racjonalne polecenia. Realizowany przez Sapientię projekt lunarny, który zakłada wysyłanie przestępców i odpadów na Srebrny Glob, aby utrzymać pokój na Ziemi, staje się jednak źródłem nierówności i ubóstwa mieszkańców Księżyca, a także katalizatorem wojny. Jacob „Jack” Shadow zostaje wplątany w ten konflikt, gdy traci rodzinę w zamachu bombowym zorganizowanym przez buntowników z Księżyca. Jack poprzysięga im zemstę, dołącza do ziemskiej armii jako księżycowy zwiadowca i poznaje niespodziewanego przywódcę rebeliantów.

Premiera: Czwartek 10 kwietnia



„Ogrodnik”



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.

Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Meet the Khumalos”

Dwie matki – kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki – rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa.



Premiera: Piątek 11 kwietnia



„Resident Playbook”



Ambitni pierwszoroczni rezydenci ginekologii i położnictwa w centrum medycznym Yulje próbują pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Lot”



Whip Whitaker (Denzel Washington) jest doświadczonym pilotem. Podczas jednego z rejsów okazuje się, że pilotowany przez niego samolot pasażerski jest niesprawny. Mimo to Whitakerowi udaje się szczęśliwie sprowadzić maszynę na ziemię. Jak w przypadku każdego lądowania awaryjnego, także tym razem rozpoczyna się rutynowe śledztwo. W jego wyniku na światło dzienne wychodzą różne tajemnice. Co tak naprawdę zdarzyło się na pokładzie samolotu? Czy Whitaker jest bohaterem, czy raczej winnym zagrożenia? Pełna niezwykłego napięcia historia pilota, który dokonuje bohaterskiego czynu, a jednocześnie ukrywa ciemne tajemnice i walczy z własnymi demonami.

Premiera: Sobota 12 kwietnia



„Kolor purpury”



Celie. Sofia. Nettie. Shug. Niezapomniane postaci wyróżnionej Nagrodą Pulitzera powieści Alice Walker zachwycają na ekranie w tej wzniosłej kinowej adaptacji wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga. Jest to historia Celie (Whoopi Goldberg w swoim filmowym debiucie) - dziewczyny szukającej spełnienia w zagubionym świecie, w którym miłość triumfuje nad okrucieństwem, a radość przyćmiewa ból.

Premiera: Sobota 12 kwietniaCzytaj też:

