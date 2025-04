Najlepsze seriale ostatnich miesięcy na Max. TOP thrillery i kryminały

W całym 2024 roku na Max wpadło bardzo dużo dobrych serialowych thrillerów i kryminałów, które pokochali widzowie. Podobnie zresztą jest w tym roku – mamy kwiecień, a już na Max cieszymy się nowymi serialami z tej gatunkowej „puli”, w tym także rodzimymi produkcjami, które są w topce najchętniej oglądanych.

W tego typu produkcjach często chodzi o stopniowe odkrywanie nieoczywistych faktów, gdzie fabuła rozwija się w niespodziewanych kierunkach. Widzowie są zmuszeni do śledzenia każdego detalu, by odkryć prawdę, co czyni seanse niezwykle angażującymi. Często spotykamy się z bohaterami, którzy zmuszeni są do konfrontacji z własnymi demonami, a śledztwa, które prowadzą, nie tylko odkrywają mroczne tajemnice, ale także ukazują psychologiczne aspekty przestępstw.

Sprawdziliśmy, które serialowe kryminały i thrillery, które miały swoje premiery w ostatnich miesiącach na Max, zyskały największe oceny od widzów. Tak powstała lista polecajek – sprawdźcie, czy te tytuły was zainteresują i koniecznie dodajcie te „odkrycia” do swojej listy „do obejrzenia”.

Najlepsze seriale – thrillery i kryminały – ostatnich lat na Max

„Cesarz z Ocean Park”



Spokojne życie Talcotta Garlanda, szanowanego profesora prawa, zostaje zakłócone, gdy jego ojciec, sędzia Oliver Garland, niedoszły czarnoskóry kandydat do Sądu Najwyższego, umiera najprawdopodobniej na zawał serca. Siostra Tala, Mariah, uważa jednak, że ktoś maczał palce w śmierci ojca.



„Powrót Millie Black”



Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii była detektyw Scotland Yardu, Millie Black, wraca do domu na Jamajce i dołączyła do lokalnej policji. Millie i jej partner Curtis otrzymują zadanie odnalezienia zaginionej uczennicy, co stawia ich na kursie kolizyjnym zarówno z potężną rodziną Kingston, jak i brytyjskim detektywem.



„Oddana przyjaciółka”



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller, który podąża za Christelle „Chris” Blandin, Paryżanką z obsesją na punkcie muzyki rockowej, która po tym, jak była świadkiem wstrząsających ataków terrorystycznych z 13 listopada 2015 r., przyłącza się do społeczności ocalałych. Twierdząc, że jej najlepszy przyjaciel Vincent był jednym z kilkudziesięciu ciężko rannych w teatrze Bataclan, Chris staje się niezastąpionym źródłem informacji dla grupy, wypracowując sobie znaczącą rolę w społeczności. Chociaż jej zaangażowanie wydaje się ogromne, jej historię zaczynają być pełne rozbieżności, co wzbudza poważne wątpliwości wśród prawdziwych ofiar tragedii.



„Miasto Boga: Walka trwa”



Wilson, odnoszący obecnie sukcesy fotoreporter, powraca do Miasta Boga, aby odnowić kontakt ze starymi przyjaciółmi i wesprzeć kampanię Barbantinho. Natomiast niespodziewane pojawienie się Bradocka na przyjęciu z okazji 15. urodzin córki Curió wywołuje niebezpieczny konflikt.



„Szabla”



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii Đinđića kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Nocny lot”



Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.



„Rewanż”



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller psychologiczny o historycznej konfrontacji między Garrym Kasparowem, największym szachistą wszech czasów, a superkomputerem IBM, Deep Blue. Ta potyczka człowieka z maszyną na zawsze zmieni postrzeganie sztucznej inteligencji.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Doppelgänger. Sobowtór”



Historia agenta służb specjalnych, który kradnie tożsamość innemu mężczyźnie. Udając kogoś, kim nie jest robi karierę szpiegowską.



„Porządny człowiek”



Paweł to porządny człowiek. Przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.



„Przesmyk”



Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.Czytaj też:

