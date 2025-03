Najlepsze brytyjskie seriale na Max. Tych perełek nie chcecie przegapić

Brytyjskie seriale od lat zachwycają widzów na całym świecie – niepowtarzalnym klimatem, błyskotliwymi dialogami i doskonałym aktorstwem. Potrafią balansować między inteligentnym humorem a mrocznym dramatem i często są pełne intryg oraz tajemnic. Jeśli lubicie takie klimaty, warto zajrzeć do biblioteki platformy Max.

W tym zestawieniu znajdziecie zarówno klasyczne kryminały, jak i nowoczesne thrillery, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Nie zabraknie też lekkich komedii oraz kostiumowych opowieści, które przeniosą was w zupełnie inne czasy.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poszperać w szufladzie z napisem: „brytyjskie seriale”, to idealny moment, by to nadrobić. W naszym zestawieniu znajdziecie tylko tytuły, które obejrzycie na Max. Do tego wybraliśmy wyłącznie te seriale, które otrzymały od polskich widzów ocenę powyżej 7/10. Przygotujcie się na prawdziwą ucztę i wybierzcie coś, co was zainteresuje.

Zestawienie najlepszych brytyjskich seriali na Max. 20+ podpowiedzi na wolny wieczór

„Zmokłe psy”



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Dom Saddama”



Odsłona prywatnego świata Saddama Husajna i bliskich mu ludzi w pasjonującym serialu przybliżającym lata świetności i upadku jednego z najbardziej znaczących ludzi, którzy mieli wpływ na najnowszą historię.



„Wyjęci spod prawa”



Siedem osób z bardzo różnych środowisk musi zapłacić za swoje winy, sprzątając i remontując opuszczony budynek w Bristolu. Kiedy bardzo różni od siebie ludzie zostają zmuszeni do spędzania czasu ze sobą, zaczynają między nimi narastać napięcia.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Durrellowie”



W pierwszym sezonie poznajemy owdowiałą przed kilku laty, ubogą i zmęczona życiem Louisę Durrell (Keeley Hawes), matkę czworga dzieci w wieku od 11 do 21 lat, która postanawia zacząć od nowa. W ojczyźnie nie ma wielu możliwości wyboru – mogłaby nadal zmagać się z losem lub zdecydować na małżeństwo z bogatym, lecz ponurym starszym mężczyzną. Zauważywszy, że życie niesfornych dzieci zmierza w złym kierunku, i w obawie o ich przyszłość podejmuje zwariowaną decyzję o przeprowadzce do zniszczonego domu na słonecznej greckiej wyspie.



„Rodzice”



Paul (Martin Freeman) jest troskliwym ojcem, którego granice często są wystawiane na próbę. Jego partnerką jest Ally (Daisy Haggard), która prowadzi studio nagrań, jak nikt potrafi rozśmieszyć mężczyznę i ma niezwykłą umiejętność czytania bajek swoim dzieciom, kiedy w zasadzie już sama śpi. Nowy serial komediowy pokazuje paradoks, który zna każdy rodzic, ale nigdy się do tego nie przyzna - chętnie zginąłby za swoje dzieci, ale czasem chce je zabić. W tej szczerej i bezkompromisowej produkcji bohaterowie starają się odnaleźć gdzieś pomiędzy swoją pracą, koniecznością spłacenia hipoteki, wstrząsami w ich związku i ciężkim wyzwaniem, jakim jest wychowanie dwójki małych dzieci.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Cormoran Strike”



Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike’a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania trzech złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Statyści”



Andy Millman to bezrobotny aktor. Walczy o główne role, które traci, na rzecz takich gwiazd jak Robert DeNiro. Jednakże wciąż utrzymuje, że mają oni po prostu szczęście. Jego występy ograniczają się więc do jednej linijki tekstu. Każdy odcinek serialu, to inny film, w którym występuje bohater. Znani aktorzy grają tu samych siebie.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Generation kill – Czas wojny”



Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.



„Wielka”



Serial pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. "Wielka" to nowoczesna opowieść o przeszłości - przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.



„Mroczne materie”



Lyra (Dafne Keen) jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will (Amir Wilson). Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.



„Obsesja Eve”



Eve to znudzona pracą biurową agentka MI5. Pewnego dnia otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, psychopatycznej zabójczyni uzależnionej od luksusowego życia. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Rzym”



Serial opowiada o burzliwych czasach upadku Republiki Rzymskiej i narodzin Cesarstwa, koncentrując się na wydarzeniach od końca wojny domowej Juliusza Cezara po rządy Oktawiana Augusta.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Grze o tron”



Serial rozgrywa się w fikcyjnym świecie, głównie na kontynencie Westeros, gdzie szlacheckie rody rywalizują o władzę nad Siedmioma Królestwami i Żelaznym Tronem. Oprócz politycznych intryg i wojen w tle pojawia się także mistyczny wątek związany z nadchodzącą zimą i zagrożeniem ze strony Białych Wędrowców. Czytaj też:

