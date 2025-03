Tęsknisz za doktorem Housem? 8 seriali podobnych do kultowego hitu

„Dr House” to nie tylko medyczne zagadki, ale też intrygujący główny bohater, nietuzinkowy humor i napięcie związane z rozwiązywaniem skomplikowanych przypadków. Na szczęście istnieje kilka produkcji, które mają podobny klimat i mogą przypaść ci do gustu.

Co sprawia, że dany serial przypomina „Dr House’a”? Może to być genialny, choć trudny w obyciu bohater, skomplikowane przypadki medyczne lub detektywistyczne, a także wciągające relacje między postaciami. Niektóre produkcje koncentrują się na medycynie, inne na zagadkach kryminalnych, ale łączy je inteligentny scenariusz i nietuzinkowi bohaterowie.

Poniżej znajdziesz osiem seriali, które mogą ci się spodobać, jeśli tęsknisz za charakterystycznym stylem „Dr House’a”. Sprawdź naszą listę i wybierz coś dla siebie!

8 seriali, które pokochasz, jeżeli uwielbiasz „Dr House'a”

„Elementary”



Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) przeprowadza się z Londynu do Nowego Jorku. Jego ojciec przydziela mu osobistą opiekunkę, doktor Joan Watson (Lucy Liu). Ma ona pilnować, aby geniusz dedukcji nie powrócił do swojego narkotykowego nałogu. W wolnych chwilach oboje pomagają policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

(SkyShowtime)



„Mentalista”



Tytułowym bohaterem serialu jest Patrick Jane (Simon Baker), który pracuje jako niezależny prywatny detektyw i konsultant w Kalifornijskim Biurze Śledczym. Wcześniej, dzięki niezwykłemu talentowi obserwacji i dedukcji, udawał on medium wykorzystując naiwność innych ludzi. Jednak gdy seryjny morderca Red John zabił jego żonę i córkę postanowił porzucić dotychczasowy zawód i pomagać policji. Stosując swoje zdolności oraz wykorzystując takie metody jak sugestia, hipnoza czy manipulacja potrafi rozwiązać najróżniejsze sprawy kryminalne.

(Prime Video, Max)



„Sherlock”



Sherlock potrafi odróżnić programistę komputerowego po krawacie, a pilota samolotów po jego kciuku. Ma niezwykły, jedyny na świecie analityczny umysł, który pozwala mu bezbłędnie rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Kiedy w jego życiu pojawia się John Watson od razu widać, ze mężczyźni różnią się od siebie właściwie wszystkim. Okazuje się jednak, że intelekt Sherlocka razem z pragmatyzmem Johna tworzą niezrównane połączenie.

(Netflix)



„Świry”



Shawn Spencer jako dziecko odkrył w sobie niezwykły talent do spostrzegania najdrobniejszych detali. Teraz nie może znaleźć pracy, więc postanawia wykorzystać swoje umiejętności i podsuwać policji cynk w rozwiązaniu trudnych spraw. Jest w tym tak dobry, że policjanci zaczynają być podejrzliwi, czy nie jest osobiście wplątany w te przestępstwa. Aby oczyścić swoje imię, Shawn postanawia rozpocząć karierę medium. W niedługim czasie Shawn wciąga do swojego "biznesu" kumpla z dzieciństwa, Gusa.

(Netflix)



„Detektyw Monk”



Serial opowiada o byłym policjancie, Adrianie Monku, który cierpi na nerwicę natręctw, od czasu brutalnego zamordowania jego żony. Choroba ta polega na tym, że chory na nią może obsesyjnie obawiać się czegoś, co dla innych jest rzeczą normalną. W pracy, jako detektyw, jest geniuszem. Posiada doskonałą pamięć wzrokową, oraz umiejętność zauważania nawet najmniejszych śladów i kojarzenia ich ze sobą. W pracy pomaga mu jego pielęgniarka Sharona, która nie tylko opiekuję się Monkiem, ale również jest jego bliską przyjaciółką, pocieszycielką i terapeutką.

(SkyShowtime, Netflix)



„The Good Doctor”



Shaun Murphy (Freddie Highmore) jest ambitnym lekarzem, cierpiącym na autyzm i zespół Sawanta, który pragnie rozpocząć pracę w szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Sceptyczne nastawienie zarządu uniemożliwia mu jednak rozpoczęcie tam współpracy. Wkrótce ma miejsce poważny wypadek, w trakcie którego młody doktor ratuje życie poszkodowanym, a następnie otrzymuje posadę w lokalnym szpitalu. Charyzmatyczny chirurg próbuje udowodnić personelowi, że jego przypadłość nie stanowi przeszkody w ratowaniu innym życia.

(Prime Video, Netflix)



„Pete kombinator”



Bohaterem jest pewien więzień, który po wyjściu na wolność przejmuje tożsamość swego kolegi z celi. Tytułowemu Pete'owi udaje się oszukać rodzinę skazańca i przekonać do zatrudnienia w roli... łowcy nagród, który ściga przestępców gorszych niż on sam. W obsadzie znaleźli się także Marin Ireland, Libe Barer, Margo Martindale oraz Bryan Cranston, który napisał też scenariusz.

(Prime Video)



„Kości”



David Boreanaz występuje jako agent specjalny FBI, Seeley Booth, który razem z antropolog medycyny sądowej, dr Temperance "Bones" Brennan, rozwiązuje jedne z najbardziej zdumiewających i dziwacznych zagadek kryminalnych. Booth polega na wskazówkach, których udzielają mu żywi - świadkowie i podejrzani - Brennan zaś zbiera dowody od umarłych, używając swoich niesamowitych zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych w kościach ofiar. Te tak odmienne techniki w rozwiązywaniu morderstw wywołują częste spory, tworząc niezaprzeczalną chemię między dwójką specjalistów okraszoną odpowiednią dawką czarnego humoru.

(Prime Video)

