Kończy się czas – to na dniach zniknie z Max. 16 tytułów, za którymi zatęsknimy

Kilkadziesiąt produkcji, zarówno serialowych, jak i filmowych, zniknie z Max do 31 marca tego roku. Aby zachęcić widzów do oglądania nowości, Max regularnie usuwa starsze tytuły, zastępując je świeżym katalogiem. Trzeba też pamiętać, że serwis nie jest właścicielem wszystkich treści – wiele z nich pochodzi od zewnętrznych wytwórni i jest dostępnych na platformie na określony czas. Po wygaśnięciu umowy filmy i seriale mogą trafić na inne serwisy streamingowe. Nie zmienia to jednak faktu, że rotacja treści może nieco popsuć widzom plany.

Dlatego właśnie regularnie tworzymy dla was listy produkcji, które niebawem znikną z platform streamingowym, przypominając wam, że jeżeli macie te tytuły na liście „do obejrzenia”, musicie przyspieszyć planowany seans.

Tym razem na naszej liście najlepszych tytułów, które znikają z Max, zawarliśmy tylko te tytuły, które mają najwyższe oceny widzów. Wśród nich znajdziecie kilka serialowych hitów, których będzie nam mocno brakowało, jak „Życie na Fali”, „Wybrani” czy „Shameless – Niepokorni”. Z Max zniknie też sporo kultowych klasyków, w tym „Przekręt”, „Missisipi w ogniu” ze zmarłym niedawno Genem Hackmanem, komedia „Kiedy Harry poznał Sally”, „Pluton”, „Francuski pocałunek” czy „Triumf ducha” z Willemem Dafoe.

Sprawdźcie listę wszystkich kapitalnych treści, które obejrzycie na Max już tylko do końca marca i nadrabiajcie hity – dopóki jest na to czas!

Max usuwa seriale i filmy. Masz czas do końca marca

„Shameless – Niepokorni”



Fiona sama wychowuje piątkę rodzeństwa, gdyż jej matka zostawiła rodzinę, zaś ojciec jest nieustannie pijany.



„Triumf ducha”



Salamo Arouch (Willem Dafoe), grecki Żyd z Salonik, w 1943 roku wraz ojcem i bratem trafia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz Birkenau. Szybko okazuje się, że szansą na przeżycie są jego umiejętności bokserskie - przed wojną był bowiem mistrzem Bałkanów w wadze średniej. Znudzeni oficerowie SS, wzorem rzymskich cezarów, zmuszają go do pojedynków, w których przegrana oznacza śmierć. Zwycięstwo jest nagradzane z kolei dodatkową porcją jedzenia.



„Pięć małych wilczków”



Amaia, która właśnie została mamą, postanawia wrócić na kilka tygodni do domu swoich rodziców na baskijskim wybrzeżu.



„Francuski pocałunek”



Kate zaplanowała już swoją przyszłość: poślubi Charliego i będzie żyła długo i szczęśliwie. Nie przewidziała jednak tego, że Charlie zakocha się w pięknej Francuzce Juliette podczas swojej służbowej podróży do Paryża. Chcąc go odzyskać, Kate wskakuje do samolotu i rusza w ślad za narzeczonym. Na pokładzie samolotu poznaje Luca - uroczego złodzieja, który od razu działa jej na nerwy. Luc ukrywa skradziony naszyjnik w torebce Kate... i od tej pory zaczyna się przygoda! Kate podróżuje z Lucem po Francji. Spotyka ją szereg niespodzianek, z których największą jest chyba ta, że ten pełen uroku złodziej, kradnie jej w końcu serce.



„Życie na Fali”



Fabuła serialu skupia się na postaci Ryana Atwooda, nastolatka z rozbitego domu, który zostaje przygarnięty z ulicy i zaadoptowany przez Sandy’ego i Kirsten Cohen. Z czasem Ryan zaprzyjaźnia się z Sethem, synem Sandy’ego i Kirsten, a także z mieszkającą obok Marissą Cooper oraz jej przyjaciółką Summer Roberts. Czwórka przyjaciół wzajemnie przeżywa najlepsze chwile swojego nastoletniego życia, lecz także wspólnie przechodzi ciężkie zawody sercowe oraz wszelkie przeciwności losu.



„Polowanie”



Dwunastu nieznajomych budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są, ani jak się tam dostali. Nie wiedzą, że zostali wybrani - w bardzo konkretnym celu - na Polowanie.



„Człowiek roku”



Komik prowadzący satyryczny talk-show zgłasza się do prezydenckiego wyścigu, aby ujawnić korupcję zżerającą Waszyngton. Gdy go wygrywa, zaczyna robić się poważniej.



„Mississippi w ogniu”



Dwóch agentów FBI prowadzi trudne śledztwo w sprawie tajemniczego i brutalnego morderstwa działaczy praw człowieka w małym miasteczku, w którym panuje ostra segregacja rasowa. Zmowa milczenia zdająca się obejmować wszystkich mieszkańców utrudnia agentom rządowym wyjaśnienie sprawy.



„Wybrani”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Przekręt”



Film złożony z kilku opowieści, które splatają się wokół historii o handlu diamentami. Fabuła opowiada poza tym o walkach psów, kradzieży samochodów, walce na pięści i upodobaniach środowiska przestępczego. Zawikłana intryga kryminalna służy ukazaniu barwnego świata ekscentrycznych postaci - wśród których odnajdziemy gangsterów, szefów mafii, bokserów i Cyganów.



„Kiedy Harry poznał Sally”



Historia dwunastoletniego związku dwojga młodych ludzi, których drogi po skończeniu studiów rozchodzą się. Po pięciu latach przypadkowo spotykają się w samolocie. Początkowa niechęć z wolna przeobraża się w przyjaźń. Po wielu wspólnie spędzonych chwilach ciężko jest im stwierdzić czy dalej są tylko przyjaciółmi, czy łączy ich coś więcej.



„Leila i jej bracia”



Leila poświęciła swoje życie opiece nad rodziną. W końcu pragnie zawalczyć o siebie i przekonuje skłóconych braci, aby połączyli siły i wynajęli niewielki sklep. Jednak ich plany zostają pokrzyżowane, gdy ich ojciec traci swoje oszczędności.



„Pluton”



Przybyły do Wietnamu Chris Taylor (Charlie Sheen) szybko odkrywa, że najtrudniejszą walką, którą musi stoczyć jest walka z samym sobą - z własnymi słabościami, strachem, gniewem i wycieńczeniem. Pluton to opowieść o ludziach za młodych by umierać, zbyt niedojrzałych , by ustrzec się przed spustoszeniami jakie w ich duszach dokonuje brutalna wojna. W wilgotnej, parnej dżungli szybko wyrasta się ze złudzeń.



„Bez skazy”



Miami, świat bogatych i próżnych ludzi, w którym zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" obowiązuje bez żadnych ograniczeń. Dwaj chirurdzy plastyczni, doktor Christian Troy (Julian Mcmahon) i jego przyjaciel doktor Sean McNamara (Dylan Walsh), postanowili to wykorzystać. Zaraz po ukończeniu studiów właśnie tu otworzyli swoją prywatną klinikę chirurgii plastycznej.



„Metronom”



Bukareszt, 1972 rok. Siedemnastoletnia Ana marzy o miłości i wolności. Pewnej nocy, gdy imprezuje z przyjaciółmi, zapada decyzja, aby wysłać list do Metronomu, programu muzycznego nadawanego przez Radio Wolna Europa w Rumunii. Właśnie wtedy pojawia się Securitate, tajna policja Ceausescu.



„Agent: Gwiazdy”



Głównym zamysłem formatu jest znalezienie przez „uczciwych” graczy osobę sabotującą grupę – tytułowego Agenta, który zawsze stara się, aby kwota do wygrania była jak najmniejsza.

A jeżeli interesują was nowości na Max w marcu, zachęcamy was do przejrzenia listy tytułów, które w tym tygodniu zadebiutowały na platformie. Koniecznie zobaczyć musicie klasyk z 2014 roku i świeżutki hiszpański serialowy thriller. TUTAJ znajdziecie całe zestawienie!

Czytaj też:

Prime Video zaskakuje w marcu. Nowości robią wrażenie – będzie co oglądać!Czytaj też:

20 najpopularniejszych teraz seriali na świecie według IMDb