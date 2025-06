Amerykański „producent” zamordował swoje dziecko i partnerkę. Był nazywany „utalentowanym panem Ripleyem”

W sobotę 7 czerwca w parku odkryte zostało ciało małej dziewczynki, a kilka później ciało młodej kobiety w innej części parku. Długo ich tożsamość nie była znana. Niektóre lokalne media podawały, że kobieta była uchodźczynią z Ukrainy, podczas gdy inne, że to hakerka z Rosji lub Irlandii. Tydzień później, 46-letni Rexal Ford, producent filmowy i reżyser ze Stanów Zjednoczonych, został aresztowany na greckiej wyspie Skiathos pod zarzutem morderstwa, w ramach operacji obejmującej współpracę włoskich i greckich sił policyjnych oraz FBI.

W ten weekend służby potwierdziły, że udało się zidentyfikować ofiary. Starsza kobieta to 28-letnia obywatelka Rosji Anastazja Trofimova (która jest dokumentalistką), a młodsza to 11-miesięczna Andromeda, córka zmarłej kobiety i Rexala Forda.

W trakcie śledztwa okazało się, że Rexal Ford tworzył w sieci obraz swojej kariery, który miał mało wspólnego z rzeczywistością. Wyszło na jaw, że jego prawdziwe nazwisko to Francis Charles Kaufmann i używał również pseudonimu Matteo Capozzi. Jego profil na IMDb sugeruje, że pracował jako asystent produkcji przy filmach Ridleya Scotta „Wszystkie pieniądze świata” (2017) czy Clinta Eastwooda „15:17 do Paryża” (2018). Przedstawiciel wytwórni Scott Free, należącej do Scotta przekazał w rozmowie z Deadline, że Capozzi nigdy nie był powiązany z żadnym z ich filmów w jakiejkolwiek formie, co wykazała „dokładnie sprawdzona lista płac i rejestrów pracowniczych”. W ten sam sposób, wiele innych firm i masę twórców, odpowiedziało w rozmowie z Deadline, że nigdy nie słyszały o tym człowieku, mimo że twierdzi on, że pracował przy produkowanych przy nich filmach czy serialach.

Ponadto Kaufmann w 2020 roku miał uzyskać o włoskiego Ministerstwa Kultury 996 112 dolarów ulgi podatkowej na film fabularny „Stelle della Notte”, który nigdy nie powstał. Jedną z teorii śledczych jest to, że Kaufmann udał się do Rzymu ze swojej poprzedniej „bazy” na Malcie, aby odebrać część pieniędzy przyznanej w ramach ulgi podatkowej na produkcję rzekomego filmu. Nie udało mu się to jednak, co doprowadziło do jego złości i frustracji.

Włoskie i maltańskie media stworzyły także oś czasu przedstawiającą okres przed śmiercią Trofimovej i jej córki w Rzymie.

Wiadomo, że Rexal Ford i jego ofiara poznali się w 2023 roku na Malcie, kiedy kobieta przyjechała tam z Rosji, dzięki wizie turystycznej. Po tym, jak rozpoczęła związek z rzekomym producentem, została nielegalnie w tym kraju. Ich córka urodziła się na Malcie latem 2024 roku, jednak nigdy jej urodzenie nie zostało zgłoszone do urzędu, ze względu na brak dokumentów od jej matki.

Kaufmann wyczarterował katamaran, aby udać się z Malty do Włoch. Para wylądowała najpierw na Sycylii, a potem udała się pociągiem do Rzymu. Matka Trofimovej powiedziała, że ostatni raz rozmawiała z córką przez telefon pod koniec maja. Następnie 2 czerwca otrzymała maila, w którym jej córka poinformowała, że ma problemy ze swoim partnerem, ale ma nadzieję, że sytuacja się rozwiąże. Pojawiły się także doniesienia, że Kaufmann otrzymywał regularne przelewy od swojej rodziny z USA, pod warunkiem, że nie wróci do kraju.

Siostra mężczyzny Penelope Kaufmann w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica” opisała swojego brata jako „potwora”, „psychopatę” i „manipulatora”.

– Byłby w stanie sprzedać ci twoje własne ubrania. Zawsze był błyskotliwy, przystojny, ganiało za nim tysiące kobiet, ale jest chory. Jest agresywny, szczególnie, gdy pije lub bierze narkotyki. Jego mózg staje się pusty, nie potrafi kontrolować gniewu. Staje się potworem – stwierdziła.

Rodzeństwo Kaufmanna przyznało jednak, że jego zaangażowanie w świat filmu nie było do końca bujdą. Studiował produkcję filmowa, a mieszkając w Los Angeles starał się o realizację różnych projektów, jednak nigdy nic konkretnego z tego nie wyszło.

– Myślę, że mógł pracować przy filmach klasy B – dodała kobieta. – Charlie był genialny, miał dar do czytania ludzi. Wiedział, jak od razu wczuć się w sytuację. Kiedy mieszkał w Los Angeles chodził na spotkania z reżyserami z Hollywood i sławnymi muzykami. Znał setki gwiazd. Ale na pewno nie byli to jego przyjaciele, którzy pomogliby ci, gdy nie masz np. gdzie spać. Wiedzieli, że był trochę wariatem. W domu nazywaliśmy go „utalentowanym panem Ripleyem” – powiedziała.

Włoska policja stara się o ekstradycję Kaufmanna do Włoch z Grecji w ramach prowadzenia dalszego śledztwa w sprawie morderstw.

