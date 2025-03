10 seriali, które spodobają ci się, jeżeli uwielbiasz „Squid Game”. Lista Collidera

Gdy „Squid Game” pojawiło się na Netflix we wrześniu 2021 roku, nikt nie spodziewał się, że w ciągu kilku tygodni stanie się jednym z największych fenomenów popkulturowych ostatnich lat. Brutalna gra o przetrwanie, w której uczestnicy walczą o gigantyczną nagrodę pieniężną, szybko podbiła serca widzów na całym świecie. Było w niej wszystko – napięcie, emocje, dramat ludzki i krytyka społeczna. Pod koniec 2024 roku na platformę wpadła druga część tej opowieści, która przyciągnęła miliony widzów. Podczas gdy popularność hitu nie słabnie, wielu widzów po seansie szuka podobnych emocji.

W odpowiedzi na ten trend portal Collider przygotował listę dziesięciu seriali, które najbardziej przypominają ten południowokoreański hit. Czy to poprzez podobną koncepcję morderczych gier, dystopijne wizje społeczeństwa, czy psychologiczne starcia w ekstremalnych sytuacjach – każda z tych produkcji ma coś, co może spodobać się fanom „Squid Game”.

Wśród rekomendacji znajdziemy zarówno inne azjatyckie produkcje, które czerpią z estetyki survival horroru, jak i zachodnie seriale eksplorujące temat przetrwania i manipulacji. Niektóre z nich stawiają na akcję i widowiskowość, inne bardziej zagłębiają się w psychikę bohaterów i analizują, jak ekstremalne warunki mogą zmienić człowieka. Wszystkie łączy jedno – oglądając je, trudno oderwać się od ekranu, bo każda scena może przynieść kolejną szokującą niespodziankę.

Collider wybrał. 10 seriali najbardziej podobnych do „Squid Game”

10. „Snowpiercer”



Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.



9. „Strangers From Hell”



Niepokojące wydarzenia zakłócają życie początkującego autora kryminałów, który wprowadza się do budynku pełnego podejrzanych lokatorów.



8. „Alice In Borderland”



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



7. „All Of Us Are Dead”



Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.



6. „Hellbound”



Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła, przyczyniając się do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.



5. „Sweet Home”



Gdy ludzie zmieniają się w krwiożercze potwory, a światem zaczyna rządzić terror, grupa ocalałych walczy o życie i zachowanie człowieczeństwa.



4. „Black Mirror”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



3. „Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



2. „The 8 Show”



Osiem osób zamkniętych w tajemniczym ośmiopiętrowym budynku uczestniczy w kuszącej, ale niebezpiecznej rywalizacji, w której nagroda rośnie wraz z upływem czasu.



1. „Kaiji”



Przyparty do muru hazardzista Kaiji akceptuje zakład, dzięki któremu zyskuje szansę wymazania całego swojego długu w jedną noc. Jest tylko jeden warunek - musi przeżyć.

Fenomen „Squid Game”

„Squid Game” to południowokoreański serial wyprodukowany przez Netflix, który miał swoją premierę we wrześniu 2021 roku. Produkcja z miejsca stała się globalnym hitem, bijąc rekordy popularności i stając się jednym z najbardziej oglądanych seriali w historii platformy.

Serial opowiada o grupie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy decydują się wziąć udział w tajemniczej grze. Kuszeni możliwością wygrania astronomicznej sumy pieniędzy (45,6 miliarda wonów), muszą stawić czoła serii pozornie prostych gier inspirowanych dzieciństwem. Jednak stawka okazuje się brutalna: przegrana oznacza śmierć.

„Squid Game” jest metaforą współczesnego kapitalizmu, nierówności społecznych i desperacji wynikającej z zadłużenia czy ubóstwa. Postacie, choć różnorodne, odzwierciedlają realne problemy współczesnego społeczeństwa: wykluczenie społeczne, bezdomność, nieuczciwe warunki pracy czy presję sukcesu.

